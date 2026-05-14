«Не превращайте театр в капустник!» Почему оперная дива отказалась чистить на сцене картошку и за что юный зритель однажды грозился ее убить

Заслуженная артистка России, народная артистка Республики Коми Майя Быстрова 15 мая приглашает на свой бенефис. Опереттой Имре Кальмана «Принцесса цирка» артистка отметит два юбилея: 50 лет на оперной сцене и свое 75-летие.

«Принцесса цирка» – оперетта, в которой есть все: ревность, обман, коварство, любовь и, конечно же, искрометный юмор. Впервые в своей творческой карьере Майя Быстрова исполнит роль Каролины Бонвиль.



Как пройти в консерваторию?



Майю и ее сестру-близнеца Надежду в семье прозвали артистками, они любили петь дуэтом. В семь лет мать отдала девочек в музыкальную школу.

Затем Майя училась на пианистку в училище, а в консерватории – на вокальном отделении.

До приезда в Коми работала солисткой Оренбургского театра музыкальной комедии, там и вышла замуж за концертмейстера. На гастролях в Саратове увидела афишу Сыктывкарского театра, где значилась опера «Русалка», которая была ее дипломной работой в консерватории. Уговорила мужа поехать в Сыктывкар. Руководитель театра Ия Бобракова была довольна: коллектив приобрел сразу и талантливую певицу, и опытного концертмейстера.



«Жадная до работы»



– За полвека я все оперы спела, мимо меня ничего не проходило, – рассказывает Майя Васильевна. – И если мне что-то не давали, к примеру, «Тоску», сама учила роль и показывала комиссии. Жадная была до работы. Поэтому в моей творческой копилке около 200 ролей.

– А коллеги не обижались за то, что вы у них роли отбирали?

– Некоторые молодые артисты приходят в театр, а им роль не дают. Сидят год, два и ноют, ворчат: мол, не дают, надо уезжать. Я ночами не спала, учила самостоятельно, чтобы выступать. Это надо определенный характер иметь, чтобы через тернии пробираться.

Между прочим, Майю Быстрову в театре называют «палочкой-выручалочкой» или «скорой помощью». Если у кого-то голос пропадает накануне спектакля, зовут Майю Быстрову, которая все роли знает. К примеру, недавно заболела Ольга Сосновская (Майе Васильевне сообщили об этом за два часа до спектакля) – пришлось заменить.



Просто спеть – этого мало



– Театр очень эмоциональное искусство, вы согласны?

– Никакой зритель тебя не воспримет, если ты придешь и просто что-то споешь. Важен темперамент, надо сердце зрителю показывать. Иначе нет смысла выходить на сцену. Когда я пела в «Фаусте» Маргариту, где она умирала в конце, на следующий день не могла подняться. У меня было жуткое состояние – не могла выйти из образа.

– Сейчас пошла тенденция быстро ставить спектакли, чтобы показать больше нового за сезон. Это правильно?

– Это плохо. Мы с Ией Петровной, допустим, ставили оперу в течение трех месяцев. Это была скрупулезная работа, а сейчас на раз-два слепили – и вперед. К примеру, в репертуаре нашего театра был спектакль «Мертвые души», ставил Акулов, который вытащил гоголевскую сатиру, а в последней, новой версии ее нет. Да, бегают, прыгают, но и только… Думаю, надо глубоко копать, чтобы спектакль жил, а не уходил пустышкой. Я за то, чтобы классику не переделывали – получается всегда хуже. Когда-то

возили «Царскую невесту» за рубеж, мне сказали, что я должна в спектакле чистить картошку. Я, конечно же, отказалась, осталась верна прежней постановке в редакции Ии Петровны. Кстати, сейчас этот спектакль вошел в «Золотой фонд» ста лучших спектаклей России. Я была права в том, что этот спектакль не надо превращать в капустник.



В сказках сердцем отдыхаешь



– Вы в разных жанрах играете. Будь то сказка или опера, надо выкладываться на сто процентов?

– Конечно. Надо быть убедительной. Лису в «Золотом цыпленке» играла тридцать лет (моя Лиса была очень коварной, ходила с топориком, хотела съесть цыпленка) и помню такой случай. Были где-то на гастролях, во время спектакля на сцену выбежал мальчик и кричит мне: «Я тебя убью!».

– И как вышли из положения?

– Чуть отошла, сделав вид, будто испугалась, а родители или кто-то из взрослых стащили его со сцены. Кстати, в сказках я с удовольствием играю. Ведь сердцу надо где-то отдыхать между опер, таких как «Травиата», «Тоска», «Русалка».

Однажды на меня едва не свалилась декорация. Трехметровый дом стоял на сцене, я проходила через дверь. Хорошо, что успела отойти. Видимо, рабочие плохо закрепили. Еще была такая ситуация: сидела я в трехметровом лотосе и пела Баядеру: «О, приди, позови…» Какой-то пьяный монтировщик нажал на круг, и декорации все полегли. Пришлось закрыть занавес.



Не надо смешивать



– Оперные певицы всегда привлекали мужское внимание.

– Дорогие подарки я никогда не брала, только цветы. Мой муж был старше меня и очень строгий. Да и я была однолюб. Многие думают, что актрисы легкомысленные женщины. Это далеко не так. Ну, подошел кто-то, рассыпался в комплиментах – это ничего не значит. Ради комплиментов нельзя предавать человека, с которым живешь.

– Говорят, чтобы играть любовь, надо хотя бы немного влюбиться в партнера.

– Сцена – это сцена, а жизнь это жизнь, и не надо их смешивать.

– Бывает, что «возрастную» роль поет молодой артист или наоборот.

– Я считаю, это неправильно. Возраст все-таки должен соответствовать роли. Когда я в свое время поняла, что нужно переходить на характерные роли, ничуть не пожалела. Каждый возраст, если есть голос и талант перевоплощения, в театре востребован.

– У вас есть свой рецепт, как сохранить голос?

– Аскетическая жизнь. Я себе не позволяю многое: не пью, не курю, стараюсь отдохнуть перед спектаклем. Голос мстит и очень жестко, если его не беречь.



Беседовала Екатерина МАКАРОВА.