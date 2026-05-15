С 7 мая по 7 июля в Сыктывкаре в Национальной галерее Коми развернута выставка «Связь. Далеко и близко». Экспозиция посвящена истории связи на территории нашего края. Помимо картин и инсталляций, здесь можно увидеть и ретро-технику: допотопные радиоприемники, магнитофоны и телевизоры. Есть даже телефонная будка советских времен – посетители выставки могут бесплатно позвонить по городскому номеру.

Большинство представленных на выставке картин посвящены почте. Взять, к примеру, рисунок 1949 года Виктора Постникова: Сталин пишет письмо Ленину. То есть шлет весточку тому самому Ильичу, который очень уважал почту и телеграф. И говорил, что во время восстания их надо захватить в первую очередь.

На территории Коми долгое время захватывать было нечего: почта, а тем более телеграф появились здесь сравнительно поздно.



«Письма я на почту ношу»



Первая почтовая контора в Усть-Сысольске была открыта в 1830 году. Она размещалась на улице Спасской (ныне Советская) в двухэтажном доме напротив пожарной каланчи. Служили в ней три почтальона, доставлявшие «губернскую» почту на лошадях сначала из Великого Устюга, а потом из Яренска.

Почтальоны привозили письма и посылки в Усть-Сысольск, а оттуда корреспонденцию отправляли по деревням и селам со случайными попутчиками. Если их не оказывалось, то крестьянам приходилось самим ехать на санях или телегах в город.

Официальный же отсчет истории земской почты начался 1 февраля 1872 года. В том году Усть-Сысольская земская управа организовала свой почтовый отдел. Было открыто движение раз в неделю по направлениям: от Усть-Сысольска до Усть-Кулома и до Визинги – с земскими городскими почтальонами; от Усть-Кулома до Троицко-Печорска и от Визинги до Койгородка уже с другими почтальонами; по остальным направлениям почта отправлялась через ямщиков (без почтальонов) в кожаных сумках с замками и за печатью. Доставка корреспонденции производилась аккуратно, раз в неделю, в оба направления без опозданий (в отличие от сегодняшней почты).

С 1915 года губернская почта доставлялась из Великого Устюга по тракту уже два раза в неделю. В 1916 году в Усть-Сысольске было всего три почтовых ящика.

В 1934 году в Сыктывкар поступают шесть грузовых машин для обслуживания почты, в 1937 году в Коми работали уже 35 почтовых машин.

В послевоенные годы связь получила быстрое развитие. В декабре 1966 года закончено строительство 4-этажного кирпичного дома на Юбилейной (Стефановской) площади, куда была переведена почтовая служба. С 1967 года здесь же размещались телеграф, центральная телефонная станция, переговорный пункт.

В 1960-е годы основная доля доставки почты приходилась на воздушный транспорт. С 1963 года в составе пассажирского поезда курсирует почтовый вагон «Москва – Сыктывкар – Москва». С 1995 года почта доставляется преимущественно автомобильным транспортом.

В России первая линия электрического телеграфа построена в 1841 году в Петербурге между Зимним дворцом и Главным штабом.

Чудо техники



Уникальным экспонатом выставки стал дневник первого в Коми крае инженера связи Диомида Ветошкина. Пожелтевшая тетрадка датирована 1929 годом. На ее страницах можно прочитать о прокладывании телеграфного кабеля через Большеземельскую тундру.

В Усть-Сысольске первая телеграфная связь была открыта в 1886 году с Великим Устюгом по аппарату Морзе. В 1912 году открыта телеграфная связь с отделениями в Небдино и Усть-Куломе, в 1912-м – в Кажиме, в 1914-м – в Помоздино и Троицко-Печорске, в 1915-м – Щугоре.

Широкое распространение телеграфа началось после 1917 года. Благодаря развитию лесозаготовительной и других отраслей промышленности начался рост обмена телеграммами. Связь по аппарату Морзе перестала удовлетворять, поэтому в июне 1921 года был установлен буквопечатающий аппарат системы «КЗА», затем аппарат «БОДО», установивший телеграфную связь с Великим Устюгом и Архангельском.

К 1941 году Сыктывкарский телеграф становится узловым, он имел прямую телеграфную связь с 13 райцентрами из 15.

В 1961 году был открыт новый тип связи с Москвой – фототелеграф, что позволило передавать снимки, чертежи, подлинники телеграмм.

Несмотря на эпоху интернет-технологий, телеграф и сейчас остается надежным способом доставки бумажного сообщения по России. Современный телеграф уже не использует классические проводные линии. Передача сообщений осуществляется через цифровые каналы.

На выставке можно подписать открытку с изображением одной из картин галереи и бросить это послание в синий почтовый ящик. Открытка обязательно дойдет до адресата.

День радио



Открытие выставки приурочили ко Дню радио, который отмечается 7 мая. Дата приурочена к 7 мая 1895 года, когда Александр Попов продемонстрировал первый радиоприемник.

На выставке представлена акварель Павла Семячкова, на которой запечатлено первое массовое слушание московского радиовещания в Сыктывкаре в январе 1925 года.

Это историческое событие произошло в здании школы на улице Покровской (ныне Орджоникидзе). Несмотря на стоимость билета в 1 рубль, актовый зал не вмещал всех желающих. Любознательные жители Усть-Сысольска, затаив дыхание, слушали едва понятные из-за плохой связи слова из Москвы. Радиосеанс проходил с помощью приемника ЛП-2, кустарного двухлампового усилителя и телефонного наушника, соединенного с граммофонной трубой.

Днем рождения Коми радио считается 25 октября 1931 года – в этот день началось регулярное радиовещание на коми языке. Начиналось оно с утренней гимнастики, затем шел выпуск радиогазеты «Вэр фронт» («Лесной фронт»), потом литературно-художественная и музыкальная передачи.



Звонки из прошлого



На выставке можно увидеть алюминиевый бюст первого секретаря Эжвинского райкома ВЛКСМ Виктора Гайдаржи. Скульптор Анатолий Неверов изоб-

разил его с телефонной трубкой в одной руке и с ручкой в другой. В советское время это были своего рода «атрибуты власти».

В 1920 году в Усть-Сысольске была построена первая городская телефонная сеть, пользоваться ею можно было только в служебных целях. Частные переговоры по телефону никому не предоставлялись.

В 1929 году проведены реконструкция телефонной сети и расширение станции, были смонтированы два коммутатора по 100 номеров. Телефоны были установлены в учреждениях и в организациях, несколько аппаратов на квартирах ответственных сотрудников. В 1933 году мощность станции доведена до 300 номеров.

Зарубежные радиоголоса ловили многие, но в 1966 году один сыктывкарский умелец смог поймать телепередачу из Великобритании. Радиомеханик столичного телеателье Алексей Юрьевич сумел настроить свой телевизор «Рекорд-6» на волну Лондона и посмотреть весь матч на первенство мира между командами Португалии и Болгарии.

Живые картинки



Важной вехой в истории развития связи стало строительство приемных станций «Орбита» в Сыктывкаре и Воркуте, благодаря которым в домах жителей республики появилось телевидение. Просмотр телевизора на своем живописном полотне запечатлел Рем Ермолин. Кстати, рядом с его картиной благодаря современным технологиям можно увидеть небольшую «живую» копию – звучит музыкальная заставка советской телепередачи, и герои картины двигаются на мониторе.

Впервые экраны телевизоров в Коми зажглись в канун 1959 года в Воркуте. В 1960 году в Ухте появляется полукустарный телецентр. С 1964 года в Сыктывкаре началось регулярное телевещание, главным образом показ кинофильмов и студийных передач.

В марте 1965 года в Сыктывкаре был официально зарегистрирован шеститысячный телевизор. (В то время их нужно было обязательно регистрировать в телеателье). Хотя смотреть, честно говоря, было нечего. Передачи шли только по одному каналу и лишь утром и вечером.

В апреле 1967 года около телецентра в Сыктывкаре появилось здание с тарелочкой – параболической антенной системы «Орбита». Ее официальное открытие прошло в ноябре к 50-летию советской власти. Так в Коми АССР пришло центральное телевидение.



Наталия ЕВСТИФЕЕВА.