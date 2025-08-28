Нелегальные сигареты (Криминал от 29 августа)

В Воркуте полицейские изъяли из оборота свыше двух тысяч пачек курева.

62-летний воркутинец приобрел у неизвестных лиц крупную партию нелегальных сигарет и организовал ее хранение в складском помещении с целью сбыта. Оперативники выявили также его соучастницу – 53-летнюю предпринимательницу, которая купила нелегальный товар для дальнейшей перепродажи. В ходе проведения осмотров торговых точек оперативники изъяли более двух тысяч пачек табачных изделий общей стоимостью 420 тысяч рублей. На части продукции были наклеены специальные марки с признаками подделки, на некоторых нанесены акцизы стран ближнего зарубежья.

Тапочки за 11 миллионов

77-летняя жительница Сыктывдинского района стала очередной жертвой телефонных мошенников.

Пенсионерка заказала через маркетплейс тапочки. На следующий день ей позвонил неизвестный, представился курьером и попросил назвать цифры из sms для получения заказа. Пенсионерка назвала, и вскоре с ней связался якобы представитель Росфинмониторинга, который сообщил, что, передав конфиденциальную информацию аферистам, она стала жертвой мошенников и с ее счетов пытаются списать деньги. Женщину убедили перечислить все средства на «безопасные счета». В течение нескольких дней потерпевшая через банкоматы переводила свои деньги по указанным реквизитам. Общая сумма ущерба составила 11,6 млн рублей.

Пьяный – находка для вора

50-летний воркутинец уснул в подъезде и лишился документов и валюты.

В полиции мужчина пояснил, что возвращался ночью из гостей в состоянии алкогольного опьянения, не дошел до квартиры и уснул в подъезде. Утром он обнаружил, что у него пропала барсетка, в которой находились 100 тысяч рублей и 200 долларов США, мобильные телефоны, банковские карты, ключи от автомобиля и документы. Как выяснилось, все это украл его 25-летний сосед по дому, ранее судимый. Часть украденного имущества изъята и возвращена потерпевшему.

Позарилась на «легкие» деньги

23-летняя работница пункта выдачи товаров украла смартфон.

После отказа покупателя от товара девушка оформила в системе возврат. Позже, на складе, извлекла из коробки гаджет и зарядное устройство, а пустую упаковку отправила обратно в сортировочный центр. Похищенный смартфон злоумышленница продала, а вырученные средства потратила на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемой взята подписка о невыезде.

Поножовщина на фоне ревности

В Сыктывкаре мужчина и женщина получили ножевые ранения.

49-летний гость столицы пригласил в арендованную им квартиру соседа — нового знакомого. Мужчина пришел с подругой. Вечером компания вместе употребляла алкоголь. Между мужчинами возник конфликт на почве ревности. Хозяин квартиры схватил кухонный нож и нанес удары сначала женщине, а затем ее спутнику. Женщине удалось дозвониться знакомому и попросить его вызвать полицию. Наряд прибыл на место происшествия вместе с бригадой скорой помощи. Пострадавших госпитализировали с проникающими ранениями брюшной полости. Подозреваемый — ранее судимый — задержан и заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.