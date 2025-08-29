Более шести веков отметило одно из самых древних селений в Коми крае – сысольское село Вотча. Оно впервые упоминается в Вычегодско-Вымской летописи в описании событий 1384 года, всего четыре года спустя после Куликовской битвы.

В летописи говорится, что в том году епископ Стефан Пермский построил храмы «монастырские на Вотче и на Еренском городке, поставил игумены, попы и диаконы в оных». Но к тому времени Вотча уже являлась крупным населенным пунктом на Сысоле.

Сысольская столица

На протяжении многих лет Вотча являлась административным центром обширной Сысольской земли (территория современных Сысольского и Сыктывдинского районов).

Главный праздник в Вотче – Степан лун, который отмечается 9 мая, в день кончины святителя. В 1945 году на этот день пришелся День Победы, и жители Вотчи однозначно связали это радостное событие с именем своего святого.

По легенде, как-то Стефан Пермский поднимался на каменном плоту вверх по Сысоле, чем весьма озадачил местное население. Остановился миссионер возле Вотчи и сказал зырянам, что это святое место и здесь нужно ставить храм.

Храм поставили, и Вотча начала расти. Именно с нее начинается описание сысольских волостей 1586 года. Тогда здесь находился «город Вотча» – крепость, построенная в XV веке для того, чтобы укрывать местный люд от вражеских набегов воинственных соседей. Спустя век нападения прекратились, а городок за ненадобностью пришел в негодность: «29 городен сгнили, перила и кровля обвалились, и тайник завалился».

В 1827 году Вотчу посетил российский этнограф, путешественник, основатель финно-угроведения Андрей Шегрен. На основании найденной им писцовой книги 1607-1608 годов он написал, что Вотча считалась в то время, по всей вероятности, главным селением этого края.

Давно это было

На самом деле Вотча еще старше, чем указывают официальные источники. В фундаментальном труде (29 томов) российского историка Сергея Соловьева «История России с древнейших времен» нашлось место и для Вотчи.

Вот что писал историк: «К княжению Ярослава относятся первые известия о столкновениях русских с финскими племенами: под 1032 годом встречаем известие, что какой-то Улеб ходил из Новгорода на Железные ворота, но, как видно, поход был неудачен, потому что из дружины Улебовой мало возвратилось народу. 80 верст к югу от Усть-Сысольска, у села Водча, находится городок, по-зырянски Карил, то есть городовой холм; предание и теперь называет это место Железными воротами».

Если взять за точку отчета эту дату, то уже через семь лет можно будет праздновать тысячелетие села.

В Вотче родился и умер первый коми поэт-песенник Петр Клочков (1831-1852 гг.). Он прожил всего 22 года и умер от чахотки. Рукописи его стихов-песен впервые были опубликованы в 1914 году.

Кладбища ящеров

Когда-то на месте нынешней Вотчи находилось южное побережье Сысольского моря. 170 миллионов лет на его берегу росли высокие субтропические деревья. На пляж вылезали погреться ящеры с лебединой шеей – плезиозавры. Сюда же прибой выбрасывал шестиметровые трупы ихтиозавров. Питались ящеры похожими на кальмаров существами – белемнитами. Их окаменевшими останками-рострами сейчас усыпан речной берег в Ыбе и Вотче. Здесь же плавали морские предки современных крокодилов, в небе парили птерозавры.

Длилась такая «идиллия» около 60 миллионов лет. Возможной причиной массовой гибели сысольских монстров считается падение астероида, врезавшегося в Землю 170 миллионов лет назад всего в 700 км от этого места. От удара, мощность которого равна миллионам Хиросим, запросто могли погибнуть все морские животные. Этим ученые объясняют появление кладбища ящеров. Так или иначе на речном берегу рядом с Вотчей можно обнаружить ростры белемнитов, ракушки аммонитов. А если повезет, то и кость морского ящера юрского периода.

В Вотче служили священниками Николай и Прокопий Шаламовы – дед и дядя знаменитого писателя Варлама Шаламова, автора произведений об ужасах сталинского ГУЛАГа. Николай Шаламов умер в Вотче в 1910 году. Прокопий Шаламов был расстрелян чекистами в 1931 году.

Сокровища исчезнувшего народа

Местное предание гласит, что на холмах нынешнего села Вотча насчитывалось тридцать три чудских городка и один для пребывания князя – знаменитое чудское городище, укрепленное высокой деревянной стеной с зубцами и железными воротами.

Данные археологических раскопок около села подтверждают тот факт, что люди жили здесь уже в X-XI веках. В 1939 году сотрудником Коми краеведческого музея Петром Степановым на высоком берегу Сысолы у деревни Ягдор было открыто чудское городище. Судя по найденным артефактам, оно относится к XIII-XVI векам.

В 1970 году сыктывкарские археологи проводили разведочные и раскопочные работы в окрестностях Вотчи. Проверили указанные местными жителями ямы, называемые чудь гу (чудские ямы). В них ничего не оказалось, но рядом в урочище Карчикягйыль обнаружили следы стоянки древних людей эпохи мезолита – раннего неолита. Нашли кремневые орудия каменного века, так что люди обжили это место еще за несколько веков до нашей эры. Вообще же, археологи довольно часто исследовали Вотчу и ее окрестности, и каждые раскопки приносили новые находки.

Сохранилась легенда о том, что некогда чудь жила в местечках Карйыль и Карчикягйыль, а между обитателями этих поселений шла борьба. Состоялось сражение, и погибшую чудь похоронили в ямах на Карчикягйыле.

Про чудь упоминает и автор изданной в 1911 году в Усть-Сысольске книги «Церковно-историческое описание Вотчинского прихода Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии» священник Прокопий Шаламов: «На возвышенности Карйыль находится чудский клад. Что за клад и из чего он состоит, народ не дает точного ответа на эти вопросы. Одни утверждают, что зарыто в горе чудское идолище – золотая или серебряная баба, имеющая до двенадцати рук и вооруженная какими-то орудиями». Судя по этому описанию, можно предположить, что в Вотче мог быть спрятан не дающий покоя уже многим поколениям кладоискателей идол Зарни ань (Золотой бабы). Его пока никто не нашел, но многие вотчинцы находят у себя во дворах старинные монеты.

На развалинах храма

В центре села возвышается старинный каменный храм Рождества Пресвятой Богородицы. Попасть внутрь его можно через выломанные окна и двери. Стены испещрены граффити, по которым можно узнать, студенты каких вузов и учащиеся каких училищ приезжали в село «на картошку», кто кого любил и как. Самые старые граффити относятся к середине прошлого века.

В некоторых частях храма находиться небезопасно из-за угрозы обрушения свода. В алтарной части первого этажа установлен деревянный крест, на стенах висят недорогие бумажные иконки. На втором этаже, куда подняться по скользкой доске рискнет далеко не каждый, под куполом сохранились фрагменты росписи, выполненные в начале прошлого века устюжским художником Андреем Жилиным.

Храм относится к памятникам архитектуры и истории, но если его сейчас не законсервировать, то через несколько лет от него останутся только стены: рухнет свод, проломит деревянные половицы-плахи второго этажа, и будет вместо памятника культурного наследия грязная груда кирпичей.

Каменную церковь возвели в начале позапрошлого столетия рядом с местом, где находилось городище Карйыль. Освятили храм в 1841 году. В 1930-х годах, в эпоху воинствующего атеизма, закрыли. Об этом времени сохранилась своя легенда: «Была в церкви главная икона с ликом Стефана Пермского и рама золотая с драгоценными каменьями. Чтобы это спрятать от «антихристов», раму сняли и закопали, а где – неизвестно. Колокола с церкви были сняты и, чтоб не достались красноармейцам, отвезены и утоплены в болоте».

Еще есть предание о том, что от церкви к реке существовал подземный ход. Он связывал городище с церковью, другие говорят, что подземный ход был на городище и выводил к реке. Говорят еще, что в церкви есть подземный третий этаж. Но мои поиски подземелья закончились ничем. Хотя некоторые темные дыры в метровых стенах могли оказаться лестницей вниз.

В 1994 году рядом с каменным храмом возвели деревянную церковь во имя новомученика Виктора (Островидова). Был некогда в Вотче и Стефано-Афанасьевский мужской монастырь. Он прославился после того, как весной 1999 года его монахи неожиданно объявили о своем переходе в каноническое подчинение Русской православной церкви за рубежом. Но сейчас монахов в селе не осталось.

Постскриптум

Из года в год население села сокращалось. В 1916 году здесь насчитывалось 1995 жителей, в 1970 году – 563, а в 1989-м – 367, сейчас – около двухсот человек.

Первая приходская школа в селе открылась в 1860 году, а в 1930-м были две школы, фельдшерско-акушерский пункт, изба-читальня, пароходная пристань, две сельхозартели, потребительское общество и товарищество по совместной обработке земли. Хотя в селе много заброшенных изб, сейчас начали строиться новые дома. Некогда плодородные поля заросли борщевиком, который стал уже привычной деталью пейзажа. Говорят, что именно около Вотчи это растение некогда начали культивировать в Коми АССР.

Доехать из Сыктывкара до Вотчи можно за полтора часа. Не доезжая до Визинги, нужно свернуть с трассы налево, и за поселками Куниб и Первомайский отрезанная от них рекой расположена Вотча. Мост, связавший Вотчу с «большой землей», появился не столь давно, поэтому цивилизация еще мало «испортила» вид села. Хотя сейчас этот уголок республики активно обживается дачниками, мечтающими о домике в деревне.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.