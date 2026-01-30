Ох уж эти старые грабли! Сделают ли чиновники выводы после провального юбилея государственности Коми?

С 1980 года сложилась традиция отмечать 5 февраля как дату присвоения Сыктывкару статуса города (в 1780 году Усть-Сысольск указом Екатерины II был преобразован в уездный город). На следующей неделе по этому случаю не намечается каких-то особых мероприятий, но есть повод напомнить о 250-летнем юбилее, который будет отмечаться в 2030 году.



Новости «из будущего»



В июле 2025 года Владимир Путин одобрил инициативу властей Коми и подписал указ о праздновании в 2030 году юбилея Сыктывкара. И этот документ удачно вписался в предвыборные кампании главы Коми Ростислава Гольдштейна и кандидатов от партии власти в республиканский парламент. В предвыборной информационной колоде появилась козырная карта – юбилейная. Исполнившись восторга, официозные СМИ писали о будущем событии так, будто оно состоится не через пять лет, а чуть ли не завтра. Общий посыл примерно такой: «Партия и правительство подарили жителям Коми еще один праздник. И в знак благодарности надо сделать правильный выбор!».

Вообще, в последнее время власти частенько используют футурологический подход к информационной политике. «Новости из будущего» (как их проверишь?) всегда радуют. В отличие от текущих событий. И за минувшее предвыборное лето жители республики намечтали о многом: запуск электрички от Сыктывкара до Эжвы, железная дорога до Кирова, парковые зоны вокруг столицы, телескоп в Кировском парке, аллея спортивных достижений, организация речных прогулок по Вычегде и так далее. Понятно, что ничего из вышеперечисленного не появится, зато какая была, как говорит президент, «движуха»!

Однако во второй половине сентября, когда выборы закончились, «юбилейная тема» сразу пригасла. Вполне возможно, что реальная организационная подготовка к 250-летию Сыктывкара начнется незадолго до события и в авральном режиме. В Коми обычно так и происходит. В качестве примера можно привести подготовку к еще более значимому для региона событию – 100-летию республики в 2021 году.



Хорошо погуляли!



Еще осенью 2015 года за подписью Владимира Путина был издан указ о праздновании 100-летия государственности Коми. Потом был сформирован республиканский организационный комитет и даже федеральный, который возглавил аж сам Дмитрий Козак (на тот момент – заместитель председателя правительства России). Вошли в комитет и представители многих федеральных министерств в ранге заместителей министров. Под праздник был сформирован мощный республиканский и федеральный административный ресурс, способный, как говорится, горы свернуть.

Однако все обернулось пшиком. Тот же Дмитрий Козак так ни разу в Коми и не приехал. Вице-премьер РФ ни полсловом в публичной плоскости не обмолвился о том, что ему доверили столь почетную миссию – организовать праздник в Коми.

Есть подозрение, что тогдашние хозяева Желтого дома во главе с экс-главой Коми Сергеем Гапликовым не рассчитывали досидеть здесь до 2021 года, поэтому подготовка к празднованию была пущена на самотек. И действительно – не досидели. В планах так и остались республиканская инфекционная больница в Сыктывкаре (она должна была быть построена еще в 2018 году), универсальный культурно-спортивный комплекс в Сыктывкаре, новое здание Республиканского музыкального театра, республиканский технопарк в Ухте. И еще десятки разных проектов: водопроводные сети, газовые станции, мусорные полигоны… К примеру, дом купца Жеребцова в столице республики чиновники клялись отреставрировать к 2021 году, но работы начались только в конце 2025 года.

А что же все-таки появилось к юбилею? В августе 2021 года тогдашний глава Коми Владимир Уйба в окружении двух десятков чиновников торжественно перерезал красную ленточку на открытии новой железнодорожной платформы в Эжве. И это все! Других готовых объектов, чтобы снять хотя бы более-менее приличный юбилейный видеоролик, не оказалось.

Все задуманное осталось на бумаге. Деньги на 100-летие празднования государственности Коми успешно были потрачены в Москве на подсветку Останкинской башни, раскраску вагонов метрополитена, банкеты и фуршеты для столичной знати.

Хотелось бы верить, что нынешний губернатор и правительство Коми смогут избежать позорных ошибок своих предшественников и более разумно подготовятся к юбилею.



Деревянная столица



Конечно, речные прогулки по Вычегде были бы тоже не лишними, но есть в городе проблемы и поважнее – их надо решать в первоочередном порядке. В этой связи вспоминается репортаж на одном из федеральных телеканалов от 2015 года, когда высокопоставленный чиновник на всю страну возмущался тем, что в центре Сыктывкара полно старых деревянных зданий. Мол, верхушка региональной власти все разворовала – и вот результат их преступной деятельности. С тех пор прошло 10 лет, в этом году экс-глава Коми Вячеслав Гайзер уже должен выйти на свободу, а в столице ничего не поменялось – кругом все те же «деревяшки».

В Сыктывкаре насчитывается более 1300 деревянных домов, из которых почти 900 признаны аварийными и подлежащими сносу. Но темпы «расчистки» города от «деревяшек» крайне низкие. В 2020 году снесли 11 домов, в 2021- 2022-м – по 9, в 2023-м – 23, в 2024-м – 11, а в 2025-м – всего три. В 2026-м планируется снести 15 многоквартирных домов (в том числе в м. Лесозавод, Дырнос и поселках Верхняя Максаковка и Мырты-Ю). Однако в мэрии делают оговорку: снос даже этих 15 домов будет возможен только «при наличии финансирования».

По самым грубым подсчетам, для переселения сыктывкарцев из ветхих и аварийных зданий требуется порядка 10 миллиардов рублей. Таких денег нет, взять их негде, тем более что муниципалитет увяз в коммерческих кредитах. Более того, сейчас на самом верху заговорили о том, что из-за безденежья вообще надо приостановить все программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.



В брызгах шампанского



Российская практика показывает, что регионы и крупные города при подготовке к юбилеям за счет федеральной казны решают в основном имиджевые задачи. В разное время десятки миллиардов рублей были выделены на реализацию юбилейных торжеств в Казани, Астрахани, Ярославле, Санкт-Петербурге и т.д.

Под мероприятия верстают и «пилят» бюджеты, приглашают эстрадных звезд и почетных гостей со всей страны. Деньги в буквальном смысле уходят в небо – на салюты и фейерверки.



Как говорил персонаж известного фильма: «Что бы ни случилось, у нас все время праздники, праздники…». Но в нынешних трудных условиях это напоминает, скорее, пир во время чумы. Причем юбилейные концерты, банкеты-фуршеты оплачивают сами налогоплательщики. И никто не спрашивает, чего они, собственно, хотят получить за свои деньги.

Ускоренное решение насущных проблем города, включая ветхие дома, инженерные коммуникации и т.д., стало бы лучшим подарком для сыктывкарцев к юбилею столицы Коми.

Любое конкретное и полезное дело, та же электричка от Сыктывкара до Эжвы, порадовало бы горожан куда больше, чем пафосные торжества. Ведь праздник закончится, фейерверки погаснут, и шампанское будет выпито. А реальные проблемы, увы, останутся.



Сергей МОРОХИН.