Памяти Русанова (Блиц от 31 октября)

В Коми научном центре проходит Всероссийская научная конференция, приуроченная к 150-летию легендарного полярника.

Тема конференции – «Исторический опыт научного освоения арктических территорий России». В оргкомитет поступило более 30 докладов. Участники конференции напомнят о наследии Владимира Русанова, чьи маршруты до сих пор вдохновляют геологов, а также обсудят достижения отечественной науки, связанные с исследованиями северных территорий, в микробиологии, оленеводстве, урбанистике и других направлениях.



Республика несет потери



На полях сражений продолжают гибнуть наши земляки.

В ходе спецоперации погибли Николай Шучалин из села Объячево, Евгений Пахмутов из Сосногорска, Рагим Алимагомедов из Шудаяга, Илья Истомин из Воркуты, Игорь Уляшов и Александр Язев из Печорского района, Дмитрий Гультяев и Виктор Немыткин из Троицко-Печорска, Эдуард Айнетдинов, уроженец Ухты, Иван Гаврилов из села Дутово Вуктыльского района, Артем Елькин и Андрей Верховинский из Ухты, Александр Язев из Печоры, Николай Крысов из Инты, Игорь Бечков из поселка Ярега, Сергей Грязнов, Илья Карманов и Антон Огибин из Сыктывкара, Григорий Гагауз из Усть-Цильмы, Владимир Шлегель из поселка Водный.



«Нивы сжаты, рощи голы…»



Аграрии Коми подвели предварительные итоги уборочной кампании.

Урожай картофеля и овощей открытого грунта в этом сезоне не порадовал. Валовый сбор картофеля составил 3980 тонн (83,7% от плана). Сбор овощей открытого грунта составил 400 тонн (60,5% от плана). На показателях отразились погодные условия – продолжительные дожди в июне, пояснили в Минсельхозе.



Еще не выбрали



На первом заседании Совета Сыктывкара не могли избрать председателя. Вопрос об его избрании был отложен в связи с незавершением проверочных процедур.

Обязанности председателя было решено временно возложить на одного из заместителей председателя – Александра Спиридонова.



Уходят наши ветераны



В возрасте 103 лет умерла старейшая участница Великой Отечественной войны в Коми Ольга Гладкова.

В годы войны она водила грузовую машину – вывозила раненых с фронта в госпитали. Вместе с другими защитниками прошла Молдавию, Украину, Венгрию и Румынию. День Победы Ольга Гладкова встретила в Чехословакии. После войны проживала в Сосногорском районе.



Лекарство «выписали» через суд



В Троицко-Печорском районе онкобольного обеспечили лекарством за 300 тысяч рублей.

Для того, чтобы ему выдали рецепт на дорогостоящий жизненно важный препарат, 71-летний пенсионер вынужден был обратиться в прокуратуру. Надзорный орган направил в суд иск о возложении на региональный Минздрав обязанности обеспечить заявителя жизненно важным лекарством. Суд удовлетворил эти требования.

Новобранцев поставят в строй



С 1 ноября в Коми начнется очередной призыв на военную службу. В прошлом году в армию направили около 1,8 тысячи новобранцев из Коми. В 2025 году планируют отправить служить около 2 тысяч человек.

С 2026 года призыв «срочников» будет осуществляться не только весной-осенью, а в течение всего года. Соответствующий закон на днях приняли депутаты Госдумы.



Теперь даже сифилис – не помеха



В перечень болезней, с которыми могут призвать на службу, добавили 12 заболеваний.

Среди них – гипертоническая болезнь I стадии и гипотиреоз. Призывники с кожными заболеваниями, такими как атопический дерматит, нейродерматит и экзема, подлежат призыву – при условии, что у них наблюдается стойкая ремиссия. Призывники, у которых удален желчный пузырь, теперь переходят в категорию «годен с незначительными ограничениями». Бронхиальная астма легкой и средней степени, а также первичный и вторичный скрытый (вылеченный) сифилис тоже не препятствует теперь службе в армии. Как и хронический простатит.



Больше одной – нельзя



Семьям в России запретят брать больше одной льготной ипотеки.

Это реакция властей на то, что люди стали оформлять кредиты не с целью улучшения жилищных условий, а для инвестиций. Уже с 1 февраля 2026 года супруги должны будут выступать созаемщиками. При этом у них сохраняется возможность привлечь третьих лиц, если дохода для получения кредита по программе не хватает.



108 тысяч заняты в бизнесе



Треть занятого населения республики трудится в предпринимательстве. Об этом в Госсовете Коми рассказала и.о. министра экономического развития, промышленности и транспорта региона Ольга Турышева.

Численность занятых в бизнесе в Коми за год увеличилась на 6,3 тыс. человек и составила 107,9 тыс. человек. На 35% выросло количество самозанятых. Всего на 1 сентября этого года их в республике насчитывается 29,8 тыс. человек.



Воркутинские «заброшки»



Воркута – лидер по темпам сноса старого жилфонда.

Масштабная работа по демонтажу пустующих зданий в Шахтерском и Железнодорожном районах города, а также поселках Северный и Воргашор началась три года назад. Всего запланировано демонтировать более 40 «заброшек», в том числе 23 здания в этом году. Сносят не только жилые дома и общежития, но также пустующие административные здания. В столице Коми тоже огромный фонд аварийного жилья, подлежащего сносу, однако мэрия Сыктывкара планирует в этом году снести только 11 домов.



Для тех, кто не спит



3 ноября Национальная галерея Республики Коми присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств».

Гостей галереи ждет насыщенная программа, посвященная искусству во всем его многообразии. В рамках акции для посетителей подготовлены лекции о современном искусстве и его ярких представителях, разнообразные мастер-классы, арт-практики и концертные выступления музыкантов. Время акции – с 17 до 22.00.



Женская месть огнеопасна



После расставания с мужчиной 33-летняя ухтинка в отместку подожгла мусор под его дверью.

В результате обгорели общедомовое имущество, соседняя комната, закоптились стены и потолок, оплавился электрический кабель, уничтожена мебель. Материальный ущерб владельцу жилья оценен более чем в 417 тыс. рублей, управляющей компании – в 122 тыс. рублей. Поджигательница приговорена к двум годам ограничения свободы. Кроме того, гражданские иски удовлетворены в полном размере.