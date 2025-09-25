Предъявите билет (Блиц от 26 сентября)

Цена на проезд в сыктывкарских автобусах вырастет уже с 1 октября.

Согласно приказу регионального Комитета по тарифам об установлении предельных максимальных тарифов на проезд в общественном транспорте Сыктывкара, единый предельный максимальный тариф в городском сообщении составит 36 рублей – при безналичной оплате и 38 рублей – при наличной, индивидуальный для АО «Комиавтотранс»: 42 рубля – по безналу и 44 рубля – при оплате наличными.

Республика несет потери

В ходе СВО продолжают гибнуть наши земляки.

На этой неделе стало известно о гибели еще 11 человек. Это Дмитрий Худяев из Усть-Цильмы, Валентин Ясинский и Сергей Захаров из Вуктыла, Евгений Поздняков из с. Дутово, Алексей Савин из Сосногорска, Иван Тимушев, Анатолий Жикин и Родион Брагарник из Усть-Куломского района, Андрей Поликарпов и Максим Попов из Воркуты, Александр Колчин из Печоры.

МРОТ подрастет

С 1 января 2026 года минимальный размер труда увеличат на 20,7%.

По словам премьер-министра правительства РФ Михаила Мишустина, МРОТ составит 27093 рубля. Его рост будет способствовать увеличению зарплат 4,5 млн человек. Он также пообещал, что индексация МРОТ будет продолжена.

И асфальт, и бетон

В Кожве начался ремонт дороги до Чикшино.

В поселке Кожва Печорского района запущен новый передвижной асфальтобетонный завод. Его производительность – 160 тонн в час, и весь асфальт сразу используется на дорожных работах. По данным правительства Коми, на трассе Кожва – Чикшино уже уложено 1,6 километра нового покрытия.

Я б в монтажники пошел!

На сегодня это самая высокооплачиваемая работа в Коми – почти 120 тысяч рублей в месяц.

На второй позиции – сборщики мебели (в среднем 89 930 рублей в месяц), на третьей – водители-экспедиторы (57 702 рублей).

«Июнь» выставлен на торги

Торгово-развлекательный центр в Сыктывкаре проходит процедуру банкротства.

Земельный участок в Сыктывкаре площадью 113 тыс. кв.м с расположенным на нем зданием ТРЦ «Июнь» площадью 40 тыс. кв.м выставлен на торги. Имущество должника ООО «Центр Премьер» находится в залоге у Таврического банка. Начальная цена лота – 550 млн руб. Заявки принимаются с 22 сентября по 24 октября.

Зажигалка – только по паспорту

За продажу зажигалок, аэрозолей и газовых баллончиков несовершеннолетним будут штрафовать.

Соответствующие поправки внесены в Кодекс административных правонарушений и вступили в силу с 1 сентября этого года. Размер штрафа за такое правонарушение для граждан составит 200-300 тысяч рублей; должностных лиц – 500-700 тысяч рублей; юридических лиц – 1,5-2 млн рублей.

Граждане, сдавайте мелочь!

С 22 сентября по 4 октября в республике проходит всероссийская акция «Монетная неделя».

Жители Коми могут обменять накопившуюся мелочь на банкноты или зачислить сумму на свой счет без комиссии в банке, который участвует в акции. Обменять можно монеты, выпущенные с 1997 года. В банке понадобится заполнить заявление, с собой надо взять паспорт. Цель акции – вернуть в оборот монеты, которые оседают в карманах, кошельках и копилках людей. Во время весенней акции жители региона обменяли более 142 тысяч монет на общую сумму почти 600 тыс. рублей.

За что оштрафовали главу

Прокуратура Сыктывдинского района выявила нарушения исполнения главой СП «Зеленец» законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Глава поселения перенаправлял обращения в администрацию Сыктывдинского района, полагая, что отраженные в жалобах вопросы находятся в ее компетенции. Однако вопросы содержания улично-дорожной сети поселения являются вопросами местного значения, и принимать меры к их решению должен руководитель сельского поселения. Мировой судья Зеленецкого судебного участка признал чиновника виновным и назначил ему шесть штрафов на общую сумму 30 тыс. рублей. Сыктывдинский районный суд оставил его вердикт в силе.

«Пушкинская» переезжает

С 1 января 2026 года оператором программы станет ВТБ.

Карты, выпущенные Почта Банком, перестанут работать, для продолжения использования «Пушкинской карты» потребуется ее перевыпуск. Сделать это можно вплоть до 28 декабря 2025 года через приложение «Госуслуги Культура», а также в Почта Банке. Напомним, «Пушкинская карта» доступна молодым людям от 14 до 22 лет и позволяет оплачивать посещение театров, музеев, концертов и российских кинофильмов.

Льгота – на десять дней

С 1 по 11 октября Почта России совместно с издателями предоставляет подписчикам скидку на более 1900 газет и журналов, включая «Трибуну».

Таким образом, в течение этих 10 дней вы можете оформить подписку на «Трибуну» на I полугодие 2026 г. по льготной цене.

Напоминаем, что, помимо декадных скидок для подписчиков, действует и постоянная льгота для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов I и II групп: 20-процентная скидка, которая предоставляется при предъявлении соответствующего удостоверения.

Он говорил: «Опомнитесь!»

Ковчег с мощами святителя Тихона будет пребывать в столице республики с 26 по 28 сентября.

В год 100-летия со дня кончины патриарха Тихона его мощи побывают в 90 городах России и Белоруссии. Все желающие смогут поклониться святыне в Свято-Стефановском кафедральном соборе. 28 сентября в Театре оперы и балета состоится концерт «Хранитель Церкви Русской», на котором покажут трагические страницы истории РПЦ. В этот же день в 18.00 от Свято-Стефановского кафедрального собора до сыктывкарского аэропорта состоится крестный ход.

Патриарх Тихон был храбрым человеком, который в условиях красного террора проповедовал христианские ценности. В 1918 году Тихон предал большевиков анафеме: «Опомнитесь, безумцы, прекратите кровавые расправы!». В 1923 году он был арестован чекистами. А в 1925-м скончался от сердечного приступа (по неофициальной версии, его отравили агенты ОГПУ).