Роковая фигура (Блиц от 6 февраля)

4 февраля в Сыктывкарском суде продолжили рассматривать дело Александра Зарубина. Хотя сам подсудимый уже 10 лет находится в розыске и неизвестно – жив он или нет.

В уголовном деле 494 тома, в которых собрана информация о финансовом расследовании Росфинмониторинга. В материалах фигурируют кипрские компании, а также птицефабрики «Зеленецкая» и «Интинская», Фонд поддержки инвестиционных проектов, «Агрохолдинг», Сыктывкарский промкомбинат и другие. А. Зарубин (ключевая фигура в «деле Гайзера») обвиняется в мошенничестве и легализации преступных доходов в составе организованной группы в особо крупном размере.



Новые имена в мартирологе



На этой неделе стало известно еще о 15 уроженцах Коми, погибших в ходе СВО.

В скорбном списке: Александр Есов, Артем Сивков и Владимир Паршуков из Сыктывдинского района, Родион Немчинов, уроженец деревни Варыш Ижемского района, Степан Толкунов из села Усть-Кулом, Андрей Павлов из села Кослан Удорского района, Руслан Канев из Печоры, Алексей Пыркин, уроженец усинской деревни Акись, Алексей Альматов из Сыктывкара, Александр Тюфяков из деревни Покча Троицко-Печорского района, Дмитрий Растворов из Печоры, Андрей Булышев из деревни Пузла Усть-Куломского района, Эдуард Юнусов из Усинска, Кирилл Сюлин из Корткероса, Владимир Степанцов из Микуни.



Летим к Балтийскому морю?



С 3 июня авиакомпания Smartavia запустит сезонные рейсы между Сыктывкаром и Калининградом. Полетная программа рассчитана на лето и начало осени – последний рейс запланирован на 30 сентября.

Перелеты будут выполняться один раз в неделю – по средам. Время в пути составит около 3 часов 15 минут, стоимость билетов зависит от тарифа. Самый бюджетный вариант в одну сторону начинается от 10 590 рублей. Более гибкие тарифы с багажом и обменом билетов – не менее 22 тысяч рублей.



Придется ремонтировать



Воздушные гавани Сыктывкара, Ухты и Усинска ждет капитальный ремонт.

До конца 2028 года должна пройти реконструкция взлетно-посадочной полосы в Сыктывкаре, а также реконструкция зданий

аэропортов в Ухте и в Усинске. Об этом заявил заместитель председателя правительства Коми Эдуард Слабиков. В планах также строительство нового терминала для международных рейсов в столице республики.



От Эжвы до Максаковки



14 февраля столица Коми присоединится к Всероссийской массовой гонке «Лыжня России».

По традиции забеги пройдут сразу на четырех площадках: за ж/д вокзалом, на лыжной базе АО «СЛПК» в Эжве, в поселках Краснозатонский (лыжня возле стадиона) и Верхняя Максаковка (лыжня у школы №15). На каждой из площадок будут организованы массовые забеги. Тех, кто готов побороться за медали, ждут на всех площадках (кроме Максаковки). Участником забегов может стать любой желающий. Регистрация на старт в Сыктывкаре доступна до 12 февраля с помощью портала Госуслуг.