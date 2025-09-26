Сидите тихо и не высовывайтесь! Время нынче суровое: чиновнику, как и саперу, ошибаться нельзя

Шесть месяцев прошло с момента возбуждения громких уголовных дел в отношении глав администраций Сыктывдинского и Усть-Куломского районов Любови Дорониной и Сергея Рубана. Претензии у правоохранителей возникли в связи с выполнением федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Однако до сих пор ничего конкретно им не предъявлено.

«Перегибы на местах»

Что касается уголовного дела Сергея Рубана, то тут имела место быть совершенно неожиданная и не типичная для Коми реакция общественности: за него заступились земляки как «за честного руководителя», в социальных сетях стихийно образовалась группа поддержки, направившая в региональное правительство письмо с просьбой во всем разобраться «без перегибов».

Сергея Рубана не стали временно отстранять от работы на период следственных действий, поэтому у него была возможность «поработать над ошибками». В итоге злополучный 24-квартирный дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья в Усть-Куломе, из-за которого и возникли у правоохранителей вопросы к районному главе, пусть и с опозданием на год, но был достроен в этом месяце.

Иная ситуация с Любовью Дорониной. Сельчане и «лучшие люди района», то есть местные депутаты, просто промолчали. Промолчали и те, кому глава районной администрации помогла решить жилищные вопросы. Конечно, были отдельные голоса в ее поддержку, только кто к ним прислушается? С весны Любовь Юрьевна сидит дома, ждет решения надзорных органов. А дождется ли?

«Скорая» для главы

На этой неделе Любовь Юрьевну «скорая» увезла в больницу. Впрочем, сей факт нисколько не удивляет, постоянный стресс еще никому здоровья не прибавлял.

Стрессовых ситуаций у нее хватало и на работе, от которой ее временно отстранили. Взять ту же программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Напомним, что Сыктывдинский район по этой части взял на себя повышенные обязательства, была поставлена задача за шесть лет (до 2025 года) переселить 783 семьи, причем с каждой из них надо было работать индивидуально, вникать во все нюансы правовых требований. В списках аварийного жилфонда значились 142 многоквартирных дома в Выльгорте, Пажге, Усть-Пожеге, Мандаче, Нювчиме, Новоипатово…

Доли софинансирования при возведении домов для переселенцев распределялись следующим образом: 95 процентов – средства федерального фонда развития территорий, 4 процента – республиканский бюджет и только 1 процент – средства местного бюджета. Условия просто шикарные, но в отличие от Любови Дорониной многие главы решили «не гнать лошадей», не торопиться с переселением людей. Хотя та же администрация Сыктывкара могла бы за счет федеральных средств и имеющейся строительной базы кардинально решить проблему с ветхим и аварийным жильем. Поосторожничали.

Как говорится, почувствуйте разницу: Сыктывдинский район включил в свою программу переселения 32 тысячи квадратных метров ветхого и аварийного жилья, Усть-Вымский район – 25 тысяч, а Сыктывкар – только 14 тысяч квадратных метров. И это при том, что в столице согласно официальным данным порядка 600 многоквартирных домов (почти 275 тысяч квадратных метров) признаны фактически непригодными для проживания.

Рисковое дело

Есть несколько моментов, которые насторожили многих муниципальных чиновников. При реализации программы по переселению слишком велики риски сделать ошибку с возможными уголовными последствиями. А они, судя по тому, как шел процесс ликвидации ветхого и аварийного жилья, были просто неизбежны. Кто бы мог помочь? Наверное, администрация главы Коми, передавшая часть государственных полномочий муниципалитетам. Но как раз той самой помощи, каких-либо разъяснений со стороны республиканских чиновников, которые могли бы разложить по полочкам возможные риски, не было. Были только окрики и угрозы. А кому хочется постоянно получать нагоняи от начальства за дополнительную работу, которую сам на себя и взваливаешь?

В итоге главы муниципалитетов остались один на один с надзорными органами, которые, как и положено, пристально следили за тем, куда идут бюджетные средства. И поди тут уследи за всем, за каждым договором на переселение. Задача архисложная, поскольку, например, согласно действующему законодательству, переселенцам из ветхого и аварийного жилья предоставляются жилые помещения, равнозначные по площади и с тем же количеством комнат, что имели люди по прежнему месту прописки. Даже в столице соответствующее всем требуемым параметрам жилье подобрать сложно, а на селе – тем более.

Инициатива наказуема

– Любовь Доронину обвиняют чуть ли не в карьеризме, – говорит депутат Совета Сыктывдинского района Евгений Потолицын, – хотя тут и при желании не увидишь какую-то личную заинтересованность с ее стороны. Она хотела помочь людям, поэтому и подписалась под повышенными обязательствами по переселению из ветхого и аварийного жилья. Ее бы надо поддержать, а тут на тебе – уголовная статья о превышении полномочий.

В 2023 году на заседании Совета по развитию местного самоуправления Владимир Путин отметил, что в работе местных чиновников трудностей хватает, но если в муниципальных образованиях трудятся неравнодушные, энергичные, честные и порядочные люди, проявляющие искреннюю заботу о жителях, то именно там и добиваются эффективного решения возникающих проблем. А что мы видим на примере нашей республики? Решение проблем, а благодаря именно усилиям Любови Дорониной были построены три многоквартирных дома, куплена на вторичном рынке не одна сотня квартир для переселенцев, выплачены компенсации собственникам жилых помещений, выходит боком для тех, кто за них берется. Это неправильно, считает депутат.

Избранный в сентябре состав райсовета в конце года (ноябрь-декабрь) будет рассматривать вопрос о новом главе районной администрации. Согласно последним нововведениям, кандидатуры на эту должность теперь будут представлены исключительно главой Республики Коми Ростиславом Гольдштейном. Совершенно невозможно представить, что среди них будет кандидатура Любови Дорониной, которой, кстати, сейчас запрещено даже заходить в здание Сыктывдинской районной администрации: мол, будет оказывать давление на подчиненных и свидетелей.

Никогда хорошо не жили, нечего и привыкать?

Видя то, что происходит, многие главы муниципалитетов сделают для себя очевидный вывод: надо сидеть тихо и не высовываться. Случись что, поддержки от Желтого дома ждать не стоит.

Вникая в историю Любови Дорониной, вспомнился давний разговор (еще из «нулевых») с тогдашним первым заместителем главы Коми Павлом Ордой. Я ему говорил о том, что в сельской глубинке большие трудности с работой, дороги плохие, ну и так далее. А в ответ услышал запредельно циничное: «А здесь в деревнях всегда плохо жили, я специально узнавал…»

То есть нет смысла чиновнику «рвать жилы» на работе, ставить сверхзадачи, думать о людях. Действительно, а зачем? Себе будет дороже, да еще и обвинят в карьеризме. Пример Любови Дорониной – тому свидетельство.

Кстати, сам Павел Орда, которого за глаза называли бизнес-чиновником, несмотря на то, что о его темных делишках по части откатов ходили легенды, в отличие от своих друзей из тогдашнего состава регионального правительства, умудрился не вляпаться ни в одно громкое уголовное дело. И еще он, как чувствовал что-то неладное, вовремя уехал из Коми и затерялся где-то в Москве.

В очереди – сорок тысяч. Чтобы переселить людей, нужны огромные средства

С 2019 по 2024 годы по программе переселения новое жилье получили более 7 тысяч человек. Количество граждан, претендующих на переселение по программе на 2025-2030 годы, в четыре раза превышает показатели переселения до 2024 года.

По последним данным, в регионе более 800 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья. На переселение претендуют более 40 тысяч жителей.

Среди возможных приоритетных направлений решения жилищной проблемы – это деревянное домостроение, которое востребовано в сельской местности. Но в данном случае без поддержки федерального центра не обойтись.

Остается проблемным вопрос переселения из домов блокированной застройки, которые не попадают в целевую федеральную программу. Блокированные застройки – это здания, состоящие из двух и более жилых блоков, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи. Блоки объединены в единый архитектурный комплекс, имеют общие стены и изолированные выходы каждый на свой земельный участок или непосредственно на территорию общего пользования.

Экс-глава Коми Владимир Уйба в свое время заявил, что Республика Коми будет обращаться в федеральный центр для того, чтобы либо такие дома включать в федеральную программу, либо для таких домов надо создавать отдельную программу с финансированием из федерального бюджета.

Сергей МОРОХИН.