Владимир Голдин ушел с поста мэра Сыктывкара досрочно. За его отставку проголосовали 20 депутатов столичного Совета, один был против, двое воздержались. С 28 августа временно исполнять обязанности главы столичной администрации будет 46-летний Максим Мартышин.

Мэр, теперь уже бывший, всегда отличался немногословностью и даже свой уход прокомментировал сухо и лаконично: «Ротация власти – это стандартная процедура. В данном случае происходит данная процедура ротации».

Слухи об его отставке ходили еще при прежнем губернаторе Владимире Уйбе, и «процедура ротации» тут, конечно, ни при чем. И хотя формально главу столичной администрации выбирает муниципальный Совет, но решающее слово – за главой региона. И если В. Уйба не успел заменить В. Голдина, то Ростислав Гольдштейн это все-таки сделал. Причем аккурат накануне сентябрьских выборов. Очевидно, замена мэра, по мнению Желтого дома, никак не повлияет на выборную кампанию.

Среди претензий, которые исполнительная власть РК предъявляла г-ну Голдину, главными были три: 1. Транспортная реформа (перекройка автобусных маршрутов), что вызвало у сыктывкарцев бурю негодования. 2. Затянувшаяся реконструкция городской набережной. 3. Недостаточная расчистка дворов и улиц от снега. Причем последний «снежный коллапс» произошел минувшей зимой, уже «при Гольдштейне».

Однако многие эксперты считают, что В. Голдин (возглавил мэрию в 2022 году) проявил себя вдумчивым финансистом, вполне толковым и рачительным градоначальником, который без лишних слов тянул огромный воз столичных проблем.

При этом Голдина постоянно упрекали именно в том, что он «слишком тихо» делает свое дело. То есть не любит публичности. Даже свой недавний 60-летний юбилей (1 августа) Владимир Борисович отметил весьма скромно.

«Поправили» демократию

Вообще, публичность хоть и желательна для столичного мэра, но это далеко не главное качество. Многие градоначальники (например, Роман Зенищев, Валерий Козлов, Наталья Хозяинова) охотно общались с прессой и часто светились на политических тусовках. Тогда как Иван Поздеев или Евгений Борисов, будучи чистыми «хозяйственниками», вели себя куда сдержанней. Их всех теперь вспоминают по-разному, но в конечном итоге степень эффективности мэров оценивали не горожане, а хозяева Желтого дома.

Теперь же ситуация стала еще жестче. В июле сего года Госсовет Коми, с подачи губернаторской администрации, внес поправки в республиканский закон «О некоторых вопросах местного самоуправления». Отныне главы городов, районов и округов избираются только из числа кандидатов, предложенных самим главой республики. Из «демократических принципов» в этих поправках осталось лишь жалкое условие, что кандидатов будет не менее двух. Вот, собственно, и весь выбор.

«Все кузни исходил»

В отличие от Владимира Голдина, которого за глаза называли «мэром-бухгалтером», Максим Мартышин – человек «гуманитарного замеса». По первому образованию – историк (окончил истфак СГУ), по второму – юрист (Академия госслужбы).

Родился он в Инте, в семье прокурорского работника. Его отец – Юрий Мартышин – был следователем прокуратуры. В конце 80-х уехал в Москву, где работал в следственном управлении Генеральной прокуратуры РФ. В 2000 году он прославился в связи со скандальной атакой силовиков на холдинг «Медиа-Мост», принадлежавший известному олигарху. Ю. Мартышин входил тогда в оперативно-следственную бригаду, которая расследовала это дело.

Максим Мартышин тоже избрал для себя «государеву службу». Где он только не служил с 2001 года на разных должностях – от Сыктывкарской мэрии до администрации главы региона. Дважды был заместителем министра. Первый раз – в Министерстве культуры и спорта, второй – в Минюсте. А в 2015 году, при Вячеславе Гайзере, был зам. руководителя Агентства по делам молодежи.

В общем, г-н Мартышин, хоть и молод, но, что называется, уже «тертый калач», опытный чиновник. Про таких в народе говорят: «Все кузни исходил». При этом он не такой закрытый, как Голдин. За пару дней после своего назначения Максим Мартышин уже успел завести телеграм-канал, где оперативно отвечает на жалобы горожан.

«Кто-то из вас наверняка будет критиковать и даже ругать то, что делается властями города и находит отражение здесь. Но будьте уверены, что ваши комментарии и предложения – это не просто слова, а часть общего дела, – обратился он к сыктывкарцам. – Нещадно я буду удалять только брань, откровенную ложь и оскорбления. Все остальное – предмет моего самого пристального внимания. Потому что именно вместе мы сможем сохранить то, что уже сделано, заложить базу для дальнейшего развития. Сыктывкар – это место, где каждый должен чувствовать заботу, комфорт и уверенность в будущем».

В роли исполняющего обязанности главы администрации г-н Мартышин останется до декабря с.г., когда состоятся так называемые «выборы» мэра. Как уже сказано выше, все будет честно: губернатор предложит Совету города не менее двух кандидатов…

Виктор СЕМЕНОВ.