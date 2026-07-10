Мы частенько удивляемся, читая очередное сообщение о доверчивых пенсионерах: как так можно попасться на мошеннические уловки? Но жизнь показывает, что в положении обманутого может оказаться любой из нас.



Бачинский из Москвы



В квартире сыктывкарской пенсионерки Веры Соколовой (фамилия изменена) зазвенел стационарный телефон. Весьма приятный мужской голос сообщил: «Звонят из Ростелекома, у вас в районе будут меняться номера телефонов. Возьмете новый номер или оставите нынешний?» Хозяйка квартиры менять ничего не пожелала, и тогда «мужской голос» попросил паспортные данные, чтобы подготовить формальный документ об отказе от новой услуги. Что, впрочем, не вызвало никаких подозрений: раз надо, так надо.

На следующий день вся эта история приобрела совершенно неожиданный оборот. Пенсионерке позвонил некто Виктор Бачинский, представившийся специалистом комитета банковского надзора РФ из Москвы и сообщил, что Вере Соколовой звонил не сотрудник Ростелекома, а какой-то мошенник, который у надзорных органов находится «на крючке». Для пущей убедительности была прокручена запись вчерашнего разговора. Еще человек из «телефонной трубки» накричал на испуганную пожилую женщину: мол, как же так, вы совсем потеряли бдительность, повелись на примитивные уловки мошенников. Еще неизвестно, что они сделают с вашими паспортными данными.

«Мы будем спасать вас, – обнадежил В. Бачинский. – Только ждите нашего звонка и не волнуйтесь…» К «процессу спасения» от мошенников подключился по просьбе все того же Бачинского еще и «следователь по особо важным делам майор Олег Перевалов из Сыктывкара».



Будем ловить



«Процесс спасения» был детально обрисован в течение нескольких следующих дней. Его суть сводилась к следующему: пенсионерка продает свою двухкомнатную квартиру, расположенную в центре Сыктывкара (заметим, что дом этот – не какая-то советская штамповка экономкласса, а «сталинка» с высокими потолками и большими комнатами), и параллельно ищет для себя однокомнатную квартиру. Разумеется, все эти манипуляции с квартирами нужны исключительно для поимки мошенников, а затем, то есть после окончания спецоперации, «сталинка» вернется к своей прежней хозяйке.

Для пущей убедительности взявшиеся ниоткуда «благодетели» прислали Вере Соколовой курьером два письма на добротной цветной бумаге со строгим синим штампом с надписью «Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью», были там еще какие-то данные сертификата, указан срок его действия. В общем, документы должны были произвести на адресата должное впечатление, чтобы В. Соколова осознала свою высокую миссию по поимке мошенников.



Деньги всем нужны



Чтобы вопросы купли-продажи квартир решались оперативно, В. Бачинский посоветовал В. Соколовой обратиться в конкретное риелторское агентство, расположенное недалеко от ее дома, что она и сделала. В агентстве к идее с продажей квартиры пенсионерки из возрастной категории «дети войны» отнеслись весьма настороженно, стали задавать наводящие вопросы, чтобы понять, не попала ли сыктывкарка под влияние жуликов. Вроде как все делалось по доброй воле, тем более что пенсионерка была прописана одна в двухкомнатной квартире. А зачем ей одной такая большая жилплощадь? Если продать «сталинку» и купить другую квартиру поменьше да попроще, то можно решить много финансовых проблем. А у кого их нет?

Потенциальный объект купли-продажи риелторы оценили на месте, сделали фото квартиры, а затем всю информацию выложили на специализированный интернет-сайт. И тут события стали развиваться по сценарию, который никак не вписывался в планы мошенников.



Бдительный сосед



Объявление о продаже квартиры совершенно случайно заметил сосед В. Соколовой, стал интересоваться, что такое произошло, раз появилась охота к перемене мест. Пенсионерка все рассказала, как было, и показала разноцветные бумаги, которые ей прислали. Сосед, имеющий юридическую практику, сразу заметил, что в «красивых» документах много ошибок, среди них вообще есть такие, которых не должно быть в принципе. Например, адрес столичного управления полиции указан верно, но только с каким-то несуразным дополнением: если верить бумаге, то он расположен в «Ленинском районе», нет таких в Сыктывкаре!

Затем В. Соколова позвонила в риелторское агентство, чтобы убрали объявление о продаже квартиры (к этому времени квартиру уже осмотрели два потенциальных покупателя). Представитель агентства тут же приехал и застал хозяйку «сталинки» в тревожном состоянии, давление у нее подскочило до 190. Пришлось успокаивать пенсионерку, объяснять, что ничего страшного не случилось, все поправимо. Далее риелтор позвонил в полицию. Сотрудник полиции приехал через 40 минут. Тогда же и выяснилось, что в управлении МВД по Сыктывкару нет никакого майора Олега Перевалова. И вообще, в полиции готовить какие-то письма при помощи цветного принтера не принято от слова «совсем», да и курьеры там не работают.

Так совпало, что в самый разгар описываемых событий в квартире одновременно находились следователь, представитель риелторского агентства и сосед-юрист. И тут раздался звонок… Звонил, вы не поверите, В. Бачинский. Трубку взял сосед и поинтересовался, зачем ему нужна Вера Соколова. Он дружеским тоном ответил, что хотел бы узнать о ее вчерашнем походе в музыкальный театр, где шел балет «Дон Кихот». Пенсионерка накануне действительно ходила в театр, поэтому разговор тогда получился скомканным. Сосед-юрист прямо ответил: «Похоже, что вы ее мнение не узнаете…» Тот, кто выдавал себя за Бачинского, сразу все понял и положил трубку.



Человек «без лица»



Конечно, с В. Бачинским хотелось бы поговорить более подробно и не по телефону, и не о балете, но мошенники умеют заметать следы. За две недели плотного общения некто Бачинский так и не оставил своего номера телефона, все время звонил с разных и случайных номеров. Конечно, это не могло не насторожить В. Соколову. Еще она сразу обратила внимание, что курьер не стал заносить «документы из полиции» в квартиру, а оставил их в почтовом ящике – чтобы его не знали в лицо. Были и другие мелочи, которые накапливались после каждого общения со «спасителями от мошенников».

Чтобы ничего подобного не случилось впредь, В. Соколова через Госуслуги наложила на себя запрет на сделки с недвижимостью. Кстати, сейчас так поступают многие пенсионеры. А что делать, если обман поставлен на поток?



За нами следят!



Незадолго до описанной выше «квартирной истории» на Веру Соколову уже выходили мошенники. Ей позвонил неизвестный, представившийся врачом-хирургом из поселка Троицко-Печорск: мол, ее племяннице Валентине «через 20 минут» будут делать сложную операцию, срочно нужны деньги – 200 тысяч рублей. Если бы у В. Соколовой на банковской карточке была такая сумма, то она бы их перечислила. Но нет у пенсионерки таких денег. Когда улеглись эмоции, В. Соколова позвонила племяннице Вале, та ответила: «Я дома, чай пью…».

Конечно, возникает закономерный вопрос: откуда у негодяев такая осведомленность об имущественном положении потенциальных жертв и их родственных связях? Очевидно, что где-то идет утечка персональных данных.

Мошенники – людишки ушлые. Если в отношении В. Соколовой им не удалось поживиться, то будут искать других «клиентов». Поэтому многим стоит задуматься над тем, как обезопасить себя. Жулики могут позвонить в любое время. Возможно, прямо сейчас они набирают чей-то номер…

Женщин обманывают чаще



По данным Центробанка РФ, в прошлом году женщины чаще мужчин становились жертвами телефонных мошенников, раскрывая аферистам коды из сообщений и пуш-уведомлений. Мужчины, в свою очередь, теряли деньги при скачивании вредоносных программ и разглашении личной информации во время атак в мессенджерах.

Обычно пострадавшие сами переводили средства на счета злоумышленников, средняя сумма составила порядка 20 тысяч рублей. Те, кто в результате беседы с мошенниками лишился более одного миллиона рублей, в большинстве случаев были пенсионерами.

Кстати

Только за одну прошедшую неделю на территории Коми зарегистрирован 21 факт дистанционного мошенничества. Общая сумма причиненного гражданам ущерба превысила 15 млн рублей.

Самой распространенной схемой обмана по-прежнему остается вовлечение в фиктивную инвестиционную деятельность, а также «звонок из правоохранительных органов» с угрозой привлечения к ответственности за финансирование террористической деятельности. На данную уловку, например, попалась 77-летняя жительница Усинска. Испугавшись уголовного преследования, пенсионерка перевела на указанные мошенниками счета около 250 тысяч рублей.





Сергей МОРОХИН.