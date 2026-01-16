Низкое качество социального жилья, предоставляемого взамен ветхого и аварийного, уже давно никого не удивляет. Об этом пишут СМИ, факты нарушений констатирует прокуратура. Но в случае с селом Кожмудор сложилась необычная для Коми ситуация: глава администрации Усть-Вымского района Галина Плетцер публично вступила в спор с местным гражданским активистом Дмитрием Новожиловым.



Этот дом в поселке Кожмудор был сдан в эксплуатацию летом прошлого года. А сегодня жильцы дома жалуются на плесень, картонные двери и жуткий холод в квартирах.

«На окнах плесень»



Побывав в Кожмудоре, общественник рассказал в социальных сетях о том, что увидел у одного из новоселов (дом сдан в эксплуатацию летом прошлого года): «Линолеум на бетоне, батареи отопления холодные, на окнах и в углах плесень. Хозяйка квартиры (пенсионерка) приобрела электрический обогреватель для поддержания комфортной температуры в маленькой комнате (квартира однокомнатная), если она его не включает, то на окнах образуется иней. Хозяйка показала и ванную комнату, кухню, где холодное водоснабжение не работало – говорит, замерзло. Входная дверь не закрывается из-за наледи, полтора метра тамбура и еще картонная дверь – это все, что отделяет от морозов жилое помещение.

Хозяйка показала и систему отопления (такая система есть в каждой квартире), которая представляла собой электро-дровяное отопление в виде маленькой дровяной печи типа «буржуйки» и еще меньшего по размерам электрического котла. Всем этим

отапливающим хозяйством бабушка пользоваться толком не умеет. К этой отопительной системе установлен еще электрический обогреватель, скорее всего, чтобы вода в системе окончательно не замерзла и не разорвало трубы…»

Также Дмитрий Новожилов отмечает, что пенсионерка за электричество платит под 8 тысяч рублей в месяц, плюс к этому надо отдать за дрова 9 тысяч рублей – это примерно три кубометра, что должно хватить на зиму.

В другой такой же квартире было теплее, даже входная дверь закрылась с третьего раза, но другая дверь мало того, что оказалась картонной, так под ней еще был и зазор, как для ванных комнат, чтобы проходил воздух. Хозяйка квартиры сообщила, что получает пенсию в размере 18 тысяч рублей, из них только за электроэнергию надо отдать около 8 тысяч. А еще надо заплатить за дрова, за вывоз мусора и так далее. Может, даже уже и за капремонт какие-то суммы начисляют.



«Хочу внести ясность»



На публикацию неожиданно отреагировала глава администрации Усть-Вымского района Галина Плетцер: «Автор статьи вводит в заблуждение. Хочу внести ясность по данному вопросу. Дом построен в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение экспертизы. Введен в эксплуатацию летом 2025 года.

Осуществлена приемка жилых помещений компетентной комиссией с привлечением специалиста Госстройнадзора. Дом в кирпичном исполнении с вентилируемым фасадом. Стропильная система обработана огнезащитным составом.

По причине отсутствия в селе Кожмудор централизованных инженерных сетей жилые помещения оборудованы индивидуальной системой отопления с использованием твердотопливных котлов, которые могут дополнительно работать и от электричества. Водоснабжение осуществляется от скважины.

Полы обустроены в соответствии с проектом, который предусматривает устройство рулонной гидроизоляции, утепления, железобетонной плиты и выравнивающей цементной стяжки, на которую уложен линолеум.

Также хочу отметить, что, к большому сожалению, не все домовладельцы ответственно относятся к содержанию своих жилых помещений и не обеспечивают надлежащее отопление квартир в зимний период, а иногда попросту забывают закрывать наружные двери, что приводит к разморозке системы отопления и водоснабжения, что и произошло в данном конкретном случае.

Там, где бережно относятся к своему жилищу, таких проблем не возникает и жильцы довольны. Важно отметить, что подрядная организация несет гарантийные обязательства в течении 5 лет и при выявлении недостатков в ходе эксплуатации они будут обязательно устранены…»



Когда «все задаром»



Конечно, у каждого свое мнение, но кое-что смущает. Текст Дмитрия Новожилова сопровождается актуальными фото: пишет о плесени – вот плесень. Пишет о двери, покрытой инеем – это тоже видно. И так далее. У Галины Плетцер тоже много убедительных фото, но все они летние, то есть относятся ко времени, когда дома в Кожмудоре еще только готовились к сдаче в эксплуатацию: все кругом чистенько, аккуратненько.

Напомню, что квартиры для переселенцев даются бесплатно. Считается, что если «все задаром», то можно строить жилье из самых дешевых материалов и абы как. Примеры, когда дома сдаются, а уже через год-два приходят в негодность, можно привести буквально по каждому муниципалитету. И Усть-Вымский район не исключение. Поэтому апеллирование к Госстройнадзору выглядит, мягко говоря, не очень убедительным: проверяющие подписывают документы, а дома разваливаются.

Из того, что я видел своими глазами, запомнился многоквартирный дом (в три этажа) в селе Усть-Уса Усинского района. Его построили на болоте, через несколько лет в нем стало жить опасно, людей пришлось расселять. А ведь с виду красивый и крепкий дом также принимался в эксплуатацию госкомиссией. Люди радовались новоселью, но недолго.

В целом складывается весьма тревожная тенденция: дома для переселенцев строятся, но проблема все равно остается достаточно острой, в том числе и из-за некачественного строительства. Уже впору вводить категорию – «старые-новые переселенцы».

Что касается вышеописанной истории о проблемах новоселов в Кожмудоре, то ясность в нее, надеюсь, внесет республиканская прокуратура, соответствующее обращение подготовил депутат Госдумы РФ от Коми Олег Михайлов.



Сергей МОРОХИН.