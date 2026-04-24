В 2024 году в «Трибуне» была опубликована заметка о старом кладбище в Жешарте. Что я тогда там увидел: кругом кучи мусора, местами было не пройти к могилам тех, кто защищал нашу Родину, тех, кто строил Жешартский фанерный завод в годы Великой Отечественной войны, кто обустраивал поселок, учил, лечил людей.



После той публикации и обращений депутатов какая-то работа по наведению порядка в старой части кладбища была все-таки проведена. Может, из чиновников даже кому-то и стыдно стало за тот бардак, хотя это уже из области фантастики.

Но такая работа должна быть системной, а не разовой акцией. Поэтому кучи мусора можно снова увидеть на территории кладбища, вновь жешартцы жалуются на беспорядок. И ведь это не просто какая-то бесхозяйственность, а прямая угроза для окружающих: в жаркую погоду плохо затушенный окурок – уже угроза. Пожар может возникнуть в солнечную погоду от любого стеклышка. Огонь может по кронам деревьев перекинуться на большие расстояния (верховой пожар), самому кладбищу грозит непоправимый урон.

Интересно получается: на словах чиновники вроде как за «память народа», за «патриотизм». А на деле мы видим кучи мусора возле могил «героев былых времен», у многих из которых в силу разных обстоятельств и родственников здесь в поселке не осталось.

Замечу, что в местном бюджете есть статья расходов на содержание кладбища, на поддержание в должном порядке воинских захоронений. Выходит, деньги выделяются, но порядка как не было, так и нет.

От редакции

В плохом состоянии находится не только кладбище в Жешарте. Аналогичная ситуация и в поселке Троицко-Печорск, где руководство местной администрации определило одним из приоритетных направлений в ближайшее время работу по очистке территории поселка и кладбища от мусора.



Дмитрий НОВОЖИЛОВ,

поселок Жешарт Усть-Вымского района.