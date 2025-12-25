Теперь покатаемся? (Блиц от 26 декабря)

В Ижме открыли новую лыжную базу. Современный спортивный объект сможет принимать одновременно 30 спортсменов.

Стоимость объекта – 59,6 млн рублей, большую часть из которых удалось привлечь из федерального бюджета. Проект был реализован в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».



Докторам понравилась оленина



25 декабря участники в передаче Елены Малышевой «Жить здорово!» дегустировали ижемскую кухню.

Чумработница с 30-летним стажем Татьяна Канева из Сизябска приняла участие в съемках новогодней передачи на Первом канале. Привезла с собой клюкву и морошку, приготовила в студии жаркое из оленины, черинянь (рыбный пирог), чипсы из ягеля. Большинство участников передачи попробовали оленину впервые. А доктора медицинских наук в студии признали полезность оленины, «в составе которой множество макро- и микроэлементов». Кроме ижемки, в записи передачи участвовали артисты «Асъя кыа».



Когда откроют больницу?



Республиканскую инфекционную больницу планируют сдать в июне 2026 года.

Полностью возведено здание, практически завершено подведение всех внешних коммуникаций, идет монтаж внутренних сетей и отделка помещений. По плану срок сдачи объекта в эксплуатацию запланирован на 30 июня будущего года. В новом здании откроются четыре отделения по 25 коек: детское кишечное и воздушно-капельное, диагностическое и отделение гемоконтактных больных (гепатит, ВИЧ).



В Койгородке – новый глава



24 декабря депутаты районного Совета избрали нового руководителя администрации МР «Койгородский».

Глава Коми предложил на выбор две кандидатуры: Алексея Ускирева и Александра Тебенькова. В итоге 14 присутствовавших депутатов единогласно поддержали кандидатуру Ускирева. Он сменил на этом посту Ларису Ушакову, которая возглавляла район 10 лет.



Депутаты избрали Семяшкина



25 декабря на внеочередном заседании Совета Сыктывдинского района был избран новый глава района. Им стал бывший министр социальной защиты и труда Коми, экс-депутат Государственного Совета республики Илья Семяшкин.

Срок полномочий Любови Дорониной, которая до этого возглавляла район, истек 24 декабря. В отношении нее было возбуждено уголовное дело. В данный момент ведется судебное следствие.



«Бронзовый» мальчишка



Макар Бердашкевич из Сыктывкара успешно выступил на первенстве мира по шахматному блицу в Турции.

Первенство проводилось в Анталье среди школьников до 13 лет. Воспитанник спортшколы «Северная Олимпия» приехал на соревнования, уже будучи чемпионом Азии, и уверенно лидировал до пяти туров включительно. А в итоге он занял почетное третье место.

Скорбный мартиролог



В зоне специальной военной операции продолжают гибнуть наши земляки.

На этой неделе печальный список пополнился новыми именами. Это Дмитрий Муравьев, уроженец пос. Бортом Сысольского района, Алексей Хакимов из села Зеленец, Денис Ващенко из Печоры, Василий Некрасов из с. Выльгорт, Владимир Нестеров из с. Зеленец, Сергей Котов из Вуктыла, Яков Мубаракзянов из г. Микунь, Павел Тюрнин, уроженец с. Читаево Прилузского района, Виталий Попов из пос. Кебанъель Усть-Куломского района.



Набрали на 23 триллиона



В октябре-ноябре задолженность россиян по ипотечным кредитам увеличилась на 2,6% и сегодня достигла астрономического показателя – 23 триллиона рублей.

Под занавес года спрос на ипотеку значительно возрос. Отчасти это связано с тем, что с 2026 года условия «семейной ипотеки» планируется ужесточить. Эта программа будет ограничена одним льготным кредитом на семью.



Отменили мораторий



Снят временный запрет на штрафные санкции для строительных компаний.

Мораторий был введен в 2020 году, чтобы поддержать строительную отрасль в условиях пандемии COVID-19. Однако многочисленные жалобы дольщиков заставили пересмотреть ранее принятые меры поддержки строителей. Теперь строительные компании вновь будут нести ответственность перед гражданами за соблюдение сроков сдачи объектов.



Теперь уже через год



Срок сдачи поликлиники в селе Усть-Кулом сдвинули почти на год.

Возводить новую поликлинику начали в 2024-м и планировали сдать в декабре этого года. Однако после того, как подвели сети тепло- и водоснабжения, было принято решение смонтировать еще водоотводящую систему. Теперь подрядчику придется уводить дренаж глубже готовых инженерных коммуникаций. Также предполагается установка очистных сооружений. Параллельно строители утепляют цоколь, протягивают вентиляцию и энергоснабжение.



Про Тузиков не забыли



С 31 декабря по 11 января во всех районах Коми будет организовано дежурство государственных ветеринарных специалистов.

Лечебный отдел Управления ветеринарии Коми работает: с 3 по 6 и с 8 по 11 января – с 10.00 до 17.00, с 12 января – по обычному графику. Сообщить о заболевании или падеже животных можно по телефону горячей линии 8(8212) 28-64-28.



Экономисты и юристы не нужны



В российских вузах сократят около 45 тысяч платных мест.

Наибольшее сокращение коснется негосударственных вузов и тех направлений, где сегодня фиксируется избыточный набор студентов: экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, а также юриспруденция. Об этом сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. По его словам, принимаемые решения должны стать сигналом для школьников и их родителей, чтобы выбор будущей профессии был ориентирован на реальные потребности рынка труда.



«Алиса в Стране чудес»



Впервые сказка английского писателя Льюиса Кэрролла прозвучит на коми языке.

Национальный музыкально-драматический театр Коми поставил спектакль для детей «Алиса Шем\смуын». Перевел сказку на коми замдиректора по научной работе ИЯЛИ КНЦ УрО РАН Евгений Цыпанов. Режиссер Роман Охлопков вместе с творческим коллективом театра подготовили много сюрпризов, чтобы спектакль понравился детям: будут спецэффекты, флуоресцентные краски, элементы театра кукол. Сценограф и художник по костюмам Татьяна Долгова подготовила огромное количество костюмов, ведь, как известно, Алиса встречает в Стране чудес разных ее обитателей: живые карты, говорящие цветы…