Теперь за бензином – в столицу!Автозаправочная станция, обслуживающая жителей Сыктывдинского района, стала обузой для рынка

На прошлой неделе все же закрыли столь нужную сельчанам автозаправочную станцию возле деревни Малая Слуда в Сыктывдинском районе. Вопрос о ее закрытии стал широко обсуждаться еще осенью прошлого года, когда местные жители через социальные сети распространили видеообращение в адрес чиновников с просьбой «что-нибудь сделать». Как видим, не помогло.

Официально АЗС в Малой Слуде не закрывается, а приостанавливает свою работу, но это лишь игра слов. В распоряжении за подписью директора ООО «Компания 2000» Руслана Вишнякова прямо называются причины: низкие показатели реализации нефтепродуктов на протяжении уже длительного периода и отсутствие вариантов разрешения сложившейся ситуации. Закрытие коснется и кадров – будут «выведены на простой» (формулировка из документа за подписью директора) четыре оператора автозаправочной станции.



Все дороги ведут в Эжву



Комментарий жителя села Часово, депутата Совета Сыктывдинского района Евгения Потолицына:

– 23 года существовала автозаправочная станция в Малой Слуде. А в 2026-м, объявленном главой республики Годом села, сельчанам сделали такой «подарок». На этой АЗС заправлялись четыре наших школьных автобуса из близлежащих поселений. Теперь им придется ездить на заправку в Эжвинский район Сыктывкара (ближе ничего нет) за несколько десятков километров. Дополнительные расходы, а они будут немаленькие, лягут и на без того скудный бюджет Сыктывдинского района. Услугами АЗС в Малой Слуде пользовались и сельхозпредприятия из сел Часово и Палевицы. Им-то как теперь быть? Тоже за топливом в Эжву ездить?

Из-за убытков АЗС должна была закрыться еще минувшей осенью, но «Компания 2000» все же решила подождать три месяца, понадеявшись, что администрация Сыктывдинского района найдет какой-то приемлемый для всех сторон выход из сложной ситуации. Но, похоже, чиновники даже и не пытались его искать.



Маркер неблагополучия



В указе главы Коми о Годе села говорится о создании условий для долгосрочного устойчивого развития сельских территорий. Но оптимизация социальных объектов (школ, больниц) этому явно не способствует, как и сворачивание бизнеса в сельских районах. Если взять ту же АЗС в Малой Слуде, то сам факт ее закрытия – еще один сигнал социально-экономического неблагополучия: нет потребности в горючем – значит, территория не развивается, у нее нет перспектив.

В такой же ситуации находятся целые районы, например, Удорский и Усть-Цилемский. На их огромных территориях (сопоставимых по площади со средними европейскими государствами) всего по одной АЗС. Люди из отдаленных поселений вынуждены ехать за топливом за сотню и более километров!

В отличие от Удоры и Усть-Цильмы, Сыктывдинский район имеет два существенных преимущества: близость к столице Коми и относительно развитая дорожная сеть. И это дает

надежду на развитие. Во всяком случае об этом заявляет республиканская власть.



Где этот «Север»?



Еще четыре года назад было объявлено о создании в Сыктывдинском районе на границе сельских поселений Выльгорт и Палевицы (то есть рядом с Малой Слудой) особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Север» (100-процентное участие Республики Коми). Инвестиции в «Север» должны были составить до 32 млрд рублей, а самое главное – должно было появиться до 1200 новых рабочих мест! Увы, как деликатно отмечают чиновники, на данный момент амбициозный проект поставлен «на паузу».

Но и это еще не все. Недалеко от Малой Слуды предполагалось обустроить индустриальный парк «Зеленец». В апреле 2024 года в Совете Федерации бывший глава Коми Владимир Уйба с высокой трибуны выступал так вдохновенно, что могло сложиться впечатление: этот самый индустриальный парк «Зеленец» если еще не открыт, то вот-вот откроется. Но его нет и по сей день, все сроки по завершению работ уже давно истекли.

Известно лишь, что Контрольно-счетная палата Коми внесла «Зеленец» в план своих проверок на первое полугодие 2026 года. По отчетам чиновникам, в «Зеленец» были вложены и федеральные средства, а если это так, то бюджет Коми может попасть под штрафные санкции со стороны федеральных ведомств за их неэффективное использование.

Но если опустить все чиновничьи бла-бла-бла с многомиллиардными «бумажными» проектами, то все равно в Сыктывдинском районе в последние годы произошли экономические подвижки. Правда, благодаря бизнесу, а не государству. В 10 минутах езды от Малой Слуды недалеко от поселка Язель появилось современное предприятие – Сыктывкарский лесопильно-экспортный завод. Но оно уже два года находится в простое. Поговаривают, что все упирается в отсутствие дешевого сырья. Будем надеяться, что это временные трудности.

В общем, не все так уж безнадежно по части экономики в Сыктывдинском районе. И наверняка АЗС в Малой Слуде тоже будет востребована.

Но пока и без того трудная жизнь сельчан еще больше усложняется, а четыре сотрудника АЗС в Малой Слуде остались без работы. То есть крайними во всей этой истории с закрытием АЗС, как всегда, оказались простые люди.



Сергей МОРОХИН.

Фото: скриншот видео с телеканала ГТРК «Коми гор».