17 ноября в Удорском районе на озере Бармавад произошла трагедия: мужчины 1950 и 1954 годов рождения провалились под непрочный лед. Их тела были обнаружены спустя неделю, 24 ноября.

Одним из погибших оказался известный в республике человек – изобретатель Александр Митрофанович Клоков. По предварительной информации СУ СКР по Коми, признаков криминала нет, ведется проверка.



Лаборатория целебных напитков



Митрофаныч, именно так называли его в Коми, был частым гостем на страницах «Трибуны». Он охотно делился своими оригинальными идеями с читателями нашей газеты.

Первое его изобретение – уникальный напиток на основе березового сока. С 1995 года Митрофаныч занимался производством целебных напитков, которые, по его словам, не имели аналогов в мире и помогали при различных недугах: излечивали ожоги, порезы, помогали при зубной боли. Его продукцию пробовали многие известные личности, включая бывших глав республики Юрия Спиридонова, Владимира Торлопова, Вячеслава Гайзера и даже губернатора Канады и канцлера Германии.

Кроме того, А. Клоков разработал рецепт многоразового иван-чая с особыми свойствами, в составе которого 20 трав. В его доме была целая лаборатория, где сельчанин занимался своими винами и бальзамами. О своих изобретениях Александр Клоков рассказывал на собственном канале «В гостях у Митрофаныча».



Консервы от гурмана



Александр Клоков занимался не только травами. Жители Коми пробовали эксклюзивные мясные «консервы от Митрофаныча» – из свинины, говядины, лосятины и оленины. Всех секретов рецепта он не раскрывал, но эти продукты были самыми натуральными и вкусными.

Об этом вспоминают сейчас в соцсетях многие люди. К примеру, Наталья Смирнова написала: «Приобретала у него самые наивкуснейшие консервы из миноги, таких, как у Александра, никогда и нигде не пробовала. Человек-гурман, кулинар умел преподнести свои изысканные вкусности!»



Лыжи-вездеходы



Еще одно уникальное и полезное изобретение Митрофаныча – болотолыжи. Идея смастерить необычные лыжи пришла, когда он охотился на гусей. Эти птицы, как известно, выбирают обычно такие места, куда человеку трудно добраться. А болотолыжи как раз и предназначены для пересечения травяной болотистой местности.

«Это необходимая вещь не только для охотников на диких гусей, но и для тех, кто любит собирать ягоды. На них можно пересекать болото так же легко, как зимой на лыжах по снегу», – рассказывал «Трибуне» Александр Клоков.

Эта экипировка пригодится и спасателям, утверждал он. «Болотолыжи от Митрофаныча» скользят отлично, на них можно развить скорость до пяти километров в час. Они имеют хорошую плавучесть, что позволяет легко передвигаться по водной глади. Из технических характеристик мастер также отмечал, что они легкие и морозоустойчивые.



Ангел-хранитель



Люди вспоминают Александра Митрофановича как очень светлого человека, энтузиаста с неиссякаемой энергией. По словам земляков, он был человеком редкой душевной щедрости, настоящей опорой и мудрым другом.

Его дочь, тоже известная в республике талантливая певица Оля Сан (между прочим, Александр Митрофанович был еще и профессиональным музыкантом, играл на баяне, закончил в Ленинграде институт культуры, и именно он приобщил дочь к музыке), написала: «Ушел из жизни мой любимый папа. Он был не только моим отцом, но и учителем, наставником. Талантливым и очень добрым, духовно наполненным человеком, который всегда мыслил позитивно. Папа – мой лучший друг, а теперь еще и мой ангел-хранитель!»



Екатерина МАКАРОВА.