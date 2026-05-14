У поселка Подтыбок утонул мужчина

12 мая он выпал из лодки на реке Вычегда.

В службу спасения поступило сообщение о том, что 42-летний мужчина выпал из лодки и утонул при очевидных обстоятельствах. Тело погибшего извлечено из воды. Мужчина находился в лодке без спасательного жилета.



Смертельное ДТП в Сыктывкаре



На счету водителя, сбившего скутериста, более 100 штрафов.

Авария произошла вечером 12 мая на улице Пермской. 36-летний водитель Lada Granta выезжал с территории дома №8 по улице 65 лет Победы и при повороте налево не уступил дорогу скутеру Wizard, который двигался по главной дороге. В результате ДТП 63-летний водитель скутера скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Водитель «Лады» имеет 17 лет водительского стажа, но за это время он 129 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.



Дело экс-министра вернули в суд



Ваграм Даллакян настаивает на оправдательном приговоре.

Третий кассационный суд Санкт-Петербурга направил дело бывшего руководителя Минздрава Коми на доследование в Сыктывкар. Напомним, по мнению гособвинения, в 2023 году министр проявил халатность или небрежное отношение к службе, что повлекло крупный ущерб в 14,8 млн руб., а руководимое им ведомство допустило остановку программы льготного лекарственного обеспечения населения республики. Прокурор запросил для Даллакяна штраф 350 тыс. руб., но в связи с истекшими сроками предложил освободить его от отбывания наказания. Чиновник не признал вину и назвал дело политическим преследованием.



Продлил себе срок



Гражданин Египта попросил сотрудника ФСИН передать ему в колонию спортивное питание.

Отбывая наказание в исправительной колонии в Верхнем Чове Сыктывкара, он обратился к сотруднику ФСИН с предложением за денежное вознаграждение передать ему спортивное питание, жевательный табак и некоторые другие предметы. Сотрудник колонии написал рапорт о склонении его к должностному преступлению, после чего были проведены оперативные мероприятия. Египтянин передал ему деньги, что было зафиксировано. Взяткодателю назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. В итоге по совокупности преступлений мужчина проведет в колонии строгого режима 3,5 года и выплатит штраф в размере 55 тысяч 407 рублей.



Водитель был пьян



Пострадавшую доставили в больницу с переломом позвоночника.

В Сысольском районе 27-летний водитель Lada Kalina ехал задним ходом по сельскохозяйственному полю и наехал на 19-летнюю девушку. Ее госпитализировали. Водитель за 10 лет стажа 29 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Причем в 2023 году он был лишен права управления транспортом за повторную езду в состоянии опьянения. Теперь ему грозит новое уголовное дело.