Убийство раскрыли по… запаху

В Ухте вынесен приговор за преступление, совершенное 25 лет назад.

Судом установлено, что вечером 24 января 2000 года 46-летний мужчина вместе со знакомым вывезли 18-летнего молодого человека в поселок Озерный под Ухтой. Там на обочине дороги они накинули на шею жертвы шнур-удавку. Затем нанесли ему множество колото-резаных ранений, от которых пострадавший скончался. Преступление оставалось нераскрытым. В 2023 году были проведены ольфакторные судебные экспертизы шнура-удавки. В результате эксперты установили запаховые следы убийцы. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Дело в отношении второго участника преступления выделено в отдельное производство.



За гашиш и взрывчатку



Жителя Яреги отправили на 8 лет в колонию строгого режима.

40-летний мужчина входил в состав организованной группы торговцев наркотиками. Он получил партию гашиша массой свыше 1,3 кг, большая часть которого предназначалась на продажу. Задержали мужчину случайно. Сотрудники полиции прибыли в его квартиру в связи с бытовым конфликтом между ним и его супругой. Полицейские обнаружили сначала наркотики, а затем и самодельное взрывное устройство, которое он изготовил сам и хранил дома.



Две банки пороха



40-летний житель Княжпогостского района незаконно хранил взрывчатое вещество.

По его месту жительства полицейскими были обнаружены и изъяты две банки с порохом. Общий вес изъятого вещества составил около 400 граммов. Подозреваемый пояснил, что порох нашел в лесу. Возбуждено уголовное дело.



Ведро масла на пол



40-летнего мужчину не пустили в бар. Он обиделся и «отомстил».

Инцидент произошел в одном из увеселительных заведений Сыктывкара. Работники заведения отказали мужчине в посещении. Спустя некоторое время гражданин вернулся и умышленно вылил на пол ведро моторного масла. Персонал нажал кнопку тревожной сигнализации. На место прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Они задержали нарушителя и доставили его в дежурную часть полиции.



Скучать спасателям некогда



В Княжпогостском районе четверо рыбаков отправились на озеро Синдор в район Тыбъюнюрского болота. 21 декабря, возвращаясь с рыбалки на снегоходе, они не смогли найти дорогу к своему автомобилю и обратились за помощью. Ночью спасатели обнаружили потерявшихся и доставили их к автомобилю.

В тот же день Прилузский отряд «СПАС-КОМИ» выезжал на эвакуацию охотника. Местный житель отправился на мотособаке в лес в районе п. Изъяшор. В 6 км от населенного пункта техника сломалась.