Социальный десант инициировал профильный комитет Госсовета. Вместе с депутатами в Помоздино приехали специалисты региональных министерств, общественники, участники региональной программы «Пера. Путь героя», творческие коллективы.



По словам председателя Комитета Анастасии Михайловой, программа была разработана совместно с депутатским корпусом, представителями органов исполнительной власти региона и общественных организаций. А место для проведения первого десанта выбрано с учетом социально-культурного потенциала старинного села и активной позиции его жителей. «Помоздино – село, в котором активно развивается культура, популяризируется национальный вид спорта – борьба «Зумыдош». В Год села, объявленный в республике, очень важно укреплять прямой диалог с жителями и уделять самое пристальное внимание инициативам сельчан», – отметила депутат.

Мероприятия в рамках десанта развернулись на базе ключевых социальных объектов Помоздино: школы, молодежного пространства, Дома культуры.

Специалисты Коми республиканского института развития образования провели для педагогического состава дошкольных учреждений села семинар-практикум по актуальным вопросам методики преподавания родных языков, сохранению этнокультурного и языкового многообразия в образовательной среде.



Главный редактор журнала «Войвыв кодзув» Нина Обрезкова и писатель Александр Шебырев (житель Помоздино) выступили перед старшеклассниками школы им. В.Т. Чисталева. Здесь же, в школе, участники боевых действий – председатель Постоянной комиссии Госсовета Коми по делам ветеранов, вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта Евгений Напалков и депутат Степан Ульныров, а также участники региональной программы «Пера. Путь героя» встретились с ребятами. После чего инструктор по тактической медицине, член Общественной палаты Коми Геннадий Тучнолобов рассказал ребятам об основах оказания первой помощи и продемонстрировал ключевые приемы. «В селе, где многое связано с физическим трудом, эти навыки будут крайне полезны», – считает Евгений Напалков.

В спортзале школы для местных спортсменов прошло занятие, на котором мастер спорта России, тренер по вольной борьбе Михаил Барт и воспитанники спортивного центра «Ошпи» поделились с ребятами и их наставниками спортивным опытом. «Такие выезды обязательно будем продолжать. Нужно развивать спорт в районах, поддерживать тренеров, выстраивать преемственность от национальных видов единоборств к современному спортивному уровню», – отметил депутат Юрий Широков.

Представители объединения коми семей «Шудакотыр» провели для собравшихся сельчан мастер-класс и игру.



Миссия выполнима



В рамках выездного десанта состоялось рабочее совещание Комитета, темой которого стали меры социальной поддержки населения. В мероприятии приняли участие представители Минтруда и Минздрава Коми, глава районной администрации Сергей Рубан, руководитель регионального филиала Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Валентина Дитц, глава и депутаты сельского поселения, члены экспертного совета парламентского комитета.

«Миссия нашего социального десанта заключается в проведении информационной, консультационной и просветительской работы», – сказала Анастасия Михайлова, открывая совещание.

Сельчанам подробно рассказали о существующих в республике мерах поддержки семей. Это региональный семейный капитал; поддержка беременных женщин, в том числе по питанию и по оплате проезда к месту медицинской консультации; кормящих матерей. Среди мер поддержки многодетных семей перечислены компенсация оплаты ЖКУ, возмещение оплаты проезда для школьников, питание учащихся и т.д.

Отдельно остановились на региональных мерах поддержки участников специальной военной операции и их родных. Валентина Дитц проинформировала о мерах поддержки по линии фонда: предоставление адаптивной одежды для бойцов с тяжелыми ранениями, возможность адаптации жилых помещений и обеспечение их системой «Умный дом», обеспечение участников СВО техническими средствами реабилитации, протезирование и т.д. С этого года участники СВО могут заключать социальный контракт на открытие собственного дела.

Сельчане получили ответы на вопросы, связанные с медицинским обслуживанием и лекарственным обеспечением ветеранов боевых действий и других льготников.

На встрече обсудили также вопросы транспортной доступности, обеспечения мобильной связью и интернетом, развития малого предпринимательства на селе и другие.

«Мы не только подробно рассказали о мерах соцподдержки самых разных категорий граждан, но также выслушали вопросы, а главное, предложения от самих сельчан. Считаю такой формат встреч, когда депутаты не просто информируют население, а непосредственно взаимодействуют с получателями тех или иных мер государственной поддержки, очень важным и необходимым», – подытожила Анастасия Михайлова.