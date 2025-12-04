В режиме «онлайн» (Блиц от 5 декабря)

Школы Ухты перевели на дистанционное обучение. Это связано с ростом заболеваемости среди детей.

С 3 по 9 декабря ухтинские школьники с 1-го по 10-й классы перейдут на онлайн-занятия, ученики 11-х классов – с 4 декабря. Большинство заболевших – дети, не прошедшие вакцинацию против гриппа. Помимо школьных отменяются кружковые занятия и спортивно-массовые мероприятия для детей.



Новые имена в мартирологе



Наши земляки продолжают гибнуть на полях сражений.

В ходе спецоперации погибли Константин Куликов из Троицко-Печорска, уроженцы поселка Жешарт Радий Губайдулин и Андрей Растегаев, Вячеслав Сергеев из Эжвы, Вячеслав Смирнов и Виталий Ковальчук из Печоры, Александр Климов из Воркуты, Игорь Шаглеев, Александр Попов и Дмитрий Оботуров из села Объячево, Рагим Алимагомедов, Егор Ануфриев и Геннадий Карпов из пос. Шудаяг, Максим Костров из Удорского района, Роман Халилов из пос. Вухтым, Матвей Федоров из Вуктыла, Андрей Юркин из села Усть-Кулом, Никита Продан и Илья Сеземин из Воркуты.



Страшный вирус никуда не ушел



В Коми за 10 месяцев этого года поставили на учет 216 человек с ВИЧ.

Как заявил академик РАН Вадим Покровский, в России сегодня более 1 млн 250 тысяч человек живут с ВИЧ. «Эпидемия не прекратилась, каждый сотый россиянин заражен вирусом, и общее число инфицированных продолжает расти. Самой пораженной ВИЧ группой людей являются мужчины 40-45 лет», – цитирует академика ТАСС. Коми входит в число регионов с наиболее высокой угрозой заражения ВИЧ-инфекцией.



Десятиклассница получила приз



Ученица 10 класса Ухтинского технического лицея Диана Комарова выиграла международный конкурс по ИИ.

Ухтинка стала победительницей престижного конкурса AI Journey 2025 в Москве. Школьница создала сложную автоматизированную систему для распознавания рекламных макетов крупной российской компании с использованием технологий искусственного интеллекта. Победительница получила денежный приз, стажировку в Сбербанке и льготы при поступлении в ведущие вузы страны.



100 тысяч «больничных»



С начала года региональное Отделение Соцфонда выплатило жителям Коми по больничным листам почти 5 млрд рублей.

Пособие по временной нетрудоспособности получили свыше 101 тысячи человек. На размер пособия по временной нетрудоспособности, напомним, влияют сумма дохода, полученного работником за два предыдущих года, и размер страхового стажа. Так, при стаже до 5 лет размер пособия составит 60% среднего заработка (не более 3404 руб. в день). При стаже 5-8 лет размер пособия больше – 80% среднего заработка (до 4539 руб. в день). Для тех, чей страховой стаж превышает 8 лет, пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка, с пределом в 5673 руб. за день.