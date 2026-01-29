В Усинске будут судить абьюзера

33-летний мужчина после расставания со своей подругой не мог совладать с ревностью и оставить ее в покое.

Он приходил домой к бывшей возлюбленной, подкарауливал ее в безлюдных местах и оскорблял. В девяти случаях даже избивал, причем в присутствии их малолетней дочери.



Наркотики в детской стоматологии



Ухтинка через мессенджер в Telegram договорилась о встрече со знакомым, которому впоследствии продала наркотики. Причем акт передачи произошел в детском отделении Ухтинской стоматологической поликлиники.

Через некоторое время женщина была задержана сотрудниками полиции. Недавно Ухтинским городским судом ей вынесен обвинительный приговор: 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.



Как в рыцарских романах



Даму ударили костылем, и за это обидчик получил по голове разводным ключом и бутылкой. Примерно так в наше время и происходят дуэли.

33-летний сыктывкарец, узнав от своей сожительницы, что знакомый ударил ее костылем по голове, решил заступиться. Для этого он взял металлический газовый ключ и отправился к дому обидчика. Сначала он ударил его по голове стеклянной бутылкой, а потом несколько раз – железякой. В ходе расследования мужчина признал, что переборщил с «сатисфакцией» и принес потерпевшему извинения.



Мама, за руль не садись!



У многодетной матери конфисковали автомобиль за повторное вождение в пьяном виде.

Мать троих детей, уже имевшая административное наказание за аналогичное нарушение, вновь села за руль в состоянии алкогольного опьянения и была задержана сотрудниками ГАИ. Приговором Сыктывдинского суда она приговорена к штрафу в размере 150 тысяч рублей, автомобиль Volkswagen Jetta конфискован в доход государства.



Обокрала слепого



52-летняя жительница села Выльгорт воспользовалась беспомощностью инвалида.

Распивая спиртное в гостях у своего 58-летнего знакомого, инвалида по зрению, женщина взяла его сотовый телефон и через мобильный банк сделала девять переводов на свой счет на общую сумму 10 тысяч рублей. В ходе расследования обвиняемая вину признала, уголовное дело направлено в суд.



Устьцилема ограбили в поезде



Проснувшись, потерпевший обнаружил исчезновение попутчика и своего имущества.

Житель Усть-Цилемского района познакомился с обвиняемым на вахте. Вместе они договорились поехать в Москву на заработки. Во время поездки распили спиртное, и когда потерпевший уснул, его знакомый украл у него телефон и банковскую карту, а затем вышел на остановке в Вологде. С помощью похищенной банковской карты он совершал покупки в магазинах, оплачивал расходы в кафе, а часть денег перевел себе на карту. Дело передано в суд.