В Ухте задержан граффитист (Криминал от 31 октября)

35-летний сыктывкарец наносил трафаретную рекламу наркотических средств на фасады зданий.

Выяснилось, что мужчина через один из мессенджеров получил предложение о «легком заработке». Поддавшись на уговоры вербовщиков, он согласился разместить рекламу интернет‑магазинов, реализующих наркотические средства. Получив инструкции, он приобрел аэрозольные баллончики с краской и прибыл в Ухту. Личность правонарушителя установлена с помощью камер видеонаблюдения. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.



20 лет в колонии особого режима



В смартфоне 50-летнего ухтинца обнаружили 240 фотографий с координатами тайников с наркотиками.

Мужчина ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Приехав в Печору, он предложил употребить наркотики своим знакомым, в том числе несовершеннолетней девочке. Помимо этого, мужчина разместил в четырех тайниках наркотики для дальнейшей реализации. После этого он вернулся в Ухту, где и был задержан сотрудниками полиции вместе с пакетиком запрещенного вещества. Во время расследования в его телефоне были обнаружены фото с координатами тайников. Суд учел наличие в действиях мужчины особо опасного рецидива и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии.



Под диктовку мошенников



10-летний мальчик, надеясь получить «выигрыш», перевел мошенникам накопления матери.

Ребенок вступил в переписку с неизвестными лицами через один из популярных мессенджеров. Те представились организаторами конкурса популярной онлайн-игры. Они сообщили мальчику, что он стал победителем и может получить ценный приз. Чтобы забрать «выигрыш», нужно было выполнить ряд действий. Мальчик тайно взял мобильный телефон матери и под диктовку мошенников совершил несколько переводов с ее банковского счета. Общая сумма ущерба составила более 78 тысяч рублей.



Сейф упал и… раскрылся



31-летний мужчина поругался с женой и решил совершить кражу из магазина, где она работала.

Ночью он пробрался в магазин, воспользовавшись тайно взятым у жены ключом. В торговом зале он попытался открыть кассовый аппарат, однако не справился и решил забрать его целиком. На выходе аппарат из его рук упал и открылся. Сыктывкарец вытащил из него 61 тыс. рублей и покинул место преступления. Деньги он потратил на свои нужды. Установить личность похитителя удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. По решению суд 2 года мужчина проведет на принудительных работах.



Осторожно: бабушка за рулем!



В Емве 81-летняя водитель Peugeot сбила переходящего дорогу мужчину.

ДТП случилось вечером в районе улицы Дорожная. Женщина на автомобиле двигалась в направлении ул. 60 лет Октября и сбила 42-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате наезда мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные переломы костей правой голени, включая открытый. Он госпитализирован.