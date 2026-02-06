На заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике сенатор от Республики Коми Екатерина Грибкова подняла вопрос качества работы «Почты России» на территории региона.



За печать кто будет отвечать?



«Наши СМИ бьют тревогу. Речь идет как о качестве взаимодействия, так и о сроках и качестве доставки населению печатных изданий, которые издаются в том числе на коми языке. Эта продукция востребована у нашего населения», – обратилась сенатор к генеральному директору «Почты России» Михаилу Волкову.

В январе 2026 года в регионе был проведен опрос, который показал, что 25 процентов респондентов отказались от подписки на печатные издания потому, что газеты и журналы попросту до них не доходят.

«Издатели встречаются с руководством «Почты России», однако не находят решений по данной проблеме, так как действующий договор составлен так, что поставщик «не несет никакой материальной ответственности за срыв сроков и утрату тиражей». Это недопустимо. Нужно обратить внимание на эту проблему и назначить ответственных кураторов, чтобы обеспечивать качественную доставку печатной продукции до жителей Коми», – подчеркнула Екатерина Грибкова.



«Что за комиссия, создатель?»



Второй вопрос, который подняла сенатор, – увеличение комиссии за доставку социальных выплат «Почтой России». В Республике Коми социальные выплаты некоторым категориям граждан доставляются по «Почте России» в отделениях или на дом.

«За несколько лет комиссия за доставку социальных выплат почтой выросла только за прошлый год с 2,75 процента до 5,35 процента, почти в два раза. Расходы на доставку выросли также почти в два раза – с 22 млн до 38 млн рублей. В случае отказа от повышения комиссии «Почта России» уведомляет об одностороннем отказе от договоренностей и прекращает доставку социальных выплат. Это неконструктивно. Сигналы о подобной проблеме поступают и от других субъектов Северо-Западного федерального округа. Просим обратить на нее внимание и не допускать такого», – сказала Екатерина Грибкова.



«Сколько можно жевать?»



Свои «пять копеек» на этом заседании решила вставить и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко: «Сколько можно жевать эту тему? Ну так нельзя, ну невозможно. Иначе все там скоро разбегутся. Зарплаты – маленькие, условия – плохие, ну и так далее. Особенно вызывают беспокойство сельские отделения почты, отделения в малых городах, малых районах», – отметила Валентина Матвиенко. Она призвала правительство «не отпускать эту ситуацию» и решить проблемы национального почтового оператора.

Всего у «Почты России» 38 тысяч отделений по всей стране. Из них порядка 27 тысяч расположены в сельских и удаленных населенных пунктах. При этом большинство таких отделений, по словам главы госкомпании Михаила Волкова, «имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию».

В компании работают более 200 тысяч человек, а средняя зарплата крутится вокруг МРОТ. В прошлом году из-за низких зарплат сотрудники «Почты России» стали массово увольняться. По имеющимся данным, компанию покинуло порядка 40 тысяч человек. В результате почтовые отделения столкнулись с нехваткой рабочих рук и стали сокращать часы работы или временно закрываться.

И при этом при всей своей бедности «Почта России» влезла в огромные долги – более 128 млрд рублей (данные Счетной палаты РФ).

Широко распространено мнение, что почтовая служба в эпоху интернета якобы себя изжила. Это, конечно, не так. Никто ведь не будет отрицать, что почтовые услуги особенно важны для возрастных граждан, живущих в сельской глубинке. Для них современные компьютерные технологии, интернет-письма не всегда доступны и востребованы, а потому единственным связующим звеном с остальным миром и обществом является почта.

В Республике Коми, с ее огромными расстояниями, почтовая служба просто незаменима. Но беда в том, что чиновники не считают ее прямо такой значимой, поэтому почтовые отделения зачастую находятся в ветхих и аварийных зданиях. Долго ли они в них еще продержатся?

Бесперебойная работа почтовой связи – это стратегический вопрос безопасности нашей страны, социальной защищенности населения. И стоит в одном ряду с продовольствием и качеством дорог. А если эти элементарные социальные права людей нарушаются, прокуратура должна реагировать – проводить проверки, наказывать виновных.

Контроль со стороны надзорных органов, конечно, необходим. Но этого мало. Государство обязано финансировать почту (которая, заметим, всегда была убыточна) в необходимом объеме.

В свою очередь, региональные власти тоже не могут оставаться в стороне. В нескольких регионах (например, в Омской области) уже разработаны соответствующие меры помощи (налоговые льготы, программы «Земский почтальон» и т.д.). В Коми тоже нужна республиканская программа поддержки почтовых отделений, в первую очередь, сельских.



P.S. Читатели народной «Трибуны» в последнее время все чаще жалуются, что наша газета приходит с большим запозданием. Как мы видим, это серьезная проблема, решить которую можно только на государственном уровне.



Сергей ПАВЛОВ.