Как мы уже сообщали, 19 января в Республиканской больнице скончалась 19-летняя сотрудница полиции Ирина Красильникова, пострадавшая при пожаре в Эжве, в Центре профессиональной подготовки МВД по Коми.

А 23 января в Эжвинской городской больнице умерла другая молодая сотрудница правоохранительных органов – Яна Пантелеева. Обе девушки скончались от отравления угарным газом и ожогов дыхательных путей.

26 января в последний путь Яну Пантелееву проводили родные и близкие на ее малой родине – в селе Мутница Прилузского района. Днем ранее с ней простились коллеги в Сыктывкаре.

На прощании присутствовал руководитель администрации Эжвы Сергей Воронин, а также родители воспитанников Яны – до поступления в МВД она два года работала воспитателем в эжвинском детском саду № 104.



Что известно о других пострадавших



По данным Минздрава Коми, в настоящее время шестеро пострадавших получают медицинскую помощь в Москве, в том числе один мужчина – в отделении реанимации Центра им. Вишневского. Пять человек лечатся в Главном госпитале МВД России (один из них — в реанимации в тяжелом состоянии), еще четыре проходят терапию в пульмонологическом отделении, их состояние удовлетворительное.

Еще один пострадавший 21 января был доставлен санитарным рейсом в специализированную клинику Приволжского исследовательского медицинского университета. 22-летний мужчина находится в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщает издание «Нижегородская правда» со ссылкой на ректора ПИМУ Николая Карякина. Пациент в состоянии медикаментозного сна в ожоговом центре, ему проводят перевязки, а ранее была выполнена операция.

Два пациента с легкой степенью тяжести проходят реабилитацию в медсанчасти МВД Коми.



Следствие продолжается



Напомним, взрыв и пожар произошли в Центре профессиональной подготовки МВД по Коми на улице Менделеева днем 15 января. Преподаватель Владимир Опарин во время планового учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате произошел хлопок и последующее возгорание находившихся в помещении легковоспламеняющихся предметов.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности. Начальник центра Антон Дашевский заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, которое повлекло причинение тяжких последствий, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Преподаватель Владимир Опарин по ходатайству следствия поначалу был помещен под домашний арест, но прокуратура республики направила в суд ходатайство об изменении меры пресечения.

26 января в Верховном суде Коми было рассмотрено дело в отношении В. Опарина. Его адвокат заявила, что подзащитный не допускает нарушений на домашнем аресте, дает признательные показания, изобличает остальных участников дела. Он участвовал в боевых действиях, имеет награды, ребенка, уволен со службы. Тем не менее, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил Опарина в СИЗО.

После гибели второй участницы инцидента в​​ информационном поле республики все чаще стали звучать разговоры о возможной отставке министра внутренних дел Коми, генерал-майора полиции Андрея Сицского. Взрыв в учебном центре с двумя жертвами и таким количеством пострадавших — это не просто ЧП. Это трагедия, которая серьезно ударила по доверию к системе, призванной обеспечивать безопасность и порядок.

Конечно, следствие установит персональную вину конкретных должностных лиц, но вопрос ответственности руководства тем не менее остается.