Профессионал высокого класса, энтузиаст, увлеченный и преданный своему делу человек – это все о нем. 50 лет Николай Сергеевич посвятил любимой хирургии, и, наверное, сам Асклепий мог бы им гордиться. Ведь, как и греческий бог медицины и врачевания, Малыгин обладает уникальным даром – лечить даже самых безнадежных больных.

Что определило его выбор, какие трудности пришлось преодолеть на своем пути, кто был его надежной опорой на протяжении всей жизни? Об этом мы и поговорили с заслуженным врачом России и Республики Коми накануне его юбилея.

Коми доктор

Родом Николай Малыгин из Корткеросского района. Мама была фельдшером, поэтому, окончив школу, он точно знал, что тоже хочет стать медиком. Причем не абы каким, а врачом-подводником. Старший брат тогда служил на атомной подводной лодке, и Коля видел себя эдаким морским волком в белом халате. Взяв пару рубашек, в летних штиблетах он отправился в Питер. Но поступить в вуз не удалось. Абитуриентов поселили в Гатчине, в обычных палатках, а погода была дождливая. Николай простудился и пропустил вступительные экзамены. Вернулся домой, работал трактористом. От «подводной службы» брат его отговорил, поэтому на следующий год он поехал поступать в Пермский медицинский университет им. Е. Вагнера. Там же, будучи первокурсником, влюбился.

– Моя будущая жена Лариса Ивановна была старостой курса. Под ее началом было 350 студентов. Организаторские способности у нее были всегда. И в последующем, куда бы она ни приходила, везде наводила порядок, сплачивала коллектив, и он двигался вперед.

– То есть вы отхватили лучшую девушку.

– Да. Учились мы хорошо. На распределение заходили первой парой, могли выбрать любой город. Лариса предлагала Кудымкар, она у меня коми-пермячка, а я хотел домой. Решили разыграть на пальцах – я победил, и мы поехали в Коми. Первые три года отработали в Прилузской ЦРБ. Я хирургом, а Лариса гинекологом. Она, правда, подъехала чуть попозже, поскольку у нас родилась первая дочка.

Объячево я считаю своей второй альма-матер. Все, что я сегодня умею, началось оттуда. Зав. хирургическим отделением больницы Михаил Васильевич Зорин стал моим наставником. Учил меня в том числе как с больными общаться, милосердию. Меня там называли коми доктором, потому что я со всеми бабушками по-коми говорил. Зорин коми язык не знал, а это же коми район. Бабушки придут, рассказывают ему что-то, он их не понимает, сердится, они обижаются. Когда я начал говорить с ними по-коми – народ повалил в больницу.

Потом был год в Вуктыле под руководством Георгия Магомедовича Дзуцева. Коллектив там был солянка – одни приезжали, другие уезжали. Было даже такое выражение – «дачный заезд». То есть 2-3 врача приехали, отработали несколько месяцев – и назад. Приезжали с Украины, Нижневартовска, Прибалтики, Нижнего Новгорода. Дзуцев все строго держал в своих руках.

После Вуктыла мы еще год учились и работали в клинической ординатуре на базе хирургической клиники им. В. Оппеля в Ленинграде. Там мне во время дежурств уже доверяли делать операции. Даже предлагали остаться, но я отказался. Посмотрел, как там врач бегает с одной работы на другую. У него сумка через плечо с бутербродами и термосом, отработал в больнице и бежит в поликлинику, потом на дежурство в другую клинику. Зарплаты маленькие были, он дома и не бывает.

– А вы в Сыктывкаре не бегали с бутербродами?

– У нас столько больниц нет (смеется). С 1983 года я работал в Республиканской больнице. В то время там в каждом отделении такие корифеи работали! Было у кого учиться. Разманов Анатолий Михайлович, чета Анфилатовых, Степан Карманов, Валерий Рябчиков, Виталий Сидоров. К нам, молодым, относились по-хорошему, но и требовали строго. Из клиники мы почти не уходили.

– А когда вы определились со специализацией?

– В Коми в то время никто не занимался проктологией, больных отправляли в Москву и Питер. Здесь никто не хотел заниматься. Да и не простое это дело. В 1987 году, когда ввели в строй новый корпус больницы, мы организовали отделение колопроктологии и гнойной хирургии на 40 коек. И начался кошмар. Начали «валить» нам все, начиная от парапроктитов до перитонитов и кишечных свищей. Но это такая школа была! Спустя некоторое время мы работали уже на уровне Института колопроктологии – делали очень сложные операции. Примерно в это же время мне предложили стать главным хирургом нашего Минздрава. Я объездил всю республику, был во всех больницах и, наверное, во всех ФАПах.

– Есть какой-нибудь памятный случай из вашей дорожной «романтики»?

– Зима, сильный мороз, в Усть-Цильме у пациента желудочно-кишечное кровотечение, и нужна срочная операция. Нашли Ан-24, посадили меня в самолет, и вот я один лечу в ночь. В Усть-Цильме ждет машина скорой помощи. Я уехал, удачно прооперировал, возвращаюсь, а самолет не заводится обратно лететь. Промучились долго. Кое-как к утру завели…

Так вот, поездил я по республике и заметил, что у нас большая летальность от ущемленной грыжи – 12,5%. Начал собирать истории болезни (хотел кандидатскую диссертацию написать) и одновременно проводить конференции с врачами. Они, если что непонятно, стали звонить, консультироваться. И летальность начала уменьшаться. Решили мы эту проблему.

– А вы остались без диссертации?

– Некогда было этим заниматься. Да и не люблю я писать. Я люблю руками работать. Обратил, например, внимание на то, что никто не оперирует рак поджелудочной железы. Заинтересовался этой темой, походил в морг, почитал литературу и подвернулся случай: женщина 40 лет. У нее была механическая желтуха и опухоль головки поджелудочной железы. Я прооперировал ее – и очень удачно. После того, как у пациентов диагностируется это заболевание, живут они в среднем не больше 19 месяцев. Моя пациентка прожила лет 10 и умерла… от цирроза печени на фоне алкоголизма.

Потом эти операции мы стали делать регулярно. Рак головки поджелудочной железы – самая сложная хирургия брюшной полости. Удаляется часть желудка, полностью 12-перстная кишка, часть поджелудочной железы, желчный пузырь, часть…

– …легче сказать, что остается.

– Да, пожалуй. Когда мы учились в институте, наш ректор говорил, что поджелудочная железа – это такая девушка, перед которой надо снимать шляпу. Мы, конечно, шляпу снимали, но и научились делать с ней все, что нужно, чтобы человек был здоров. Я в год делал 12-14 таких операций. Онкологи не брались, отказывались. Они больше руку набили на желудке, кишечнике, легких. А эта операция к тому же очень продолжительная: 5-6 часов. Там только узелочков на сосудах надо потихонечку несколько сот перевязать. Сейчас стало проще, потому что появилась лигашу – такая технология для герметизации кровеносных сосудов. Время операции намного сокращается. Аппараты УЗИ, КТ, МРТ здорово продвинули диагностику. А я, помню, восхищался нашими неврологами, когда они только с помощью молоточка ставили диагноз.

– В техническом плане продвинулись, а с кадрами проблема, так?

– Раньше мы очень щепетильно относились к подбору кадров, воспитывали ребят, отправляли в районы на практику, у каждого был куратор. Я сам лет 30 занимался с интернами. Лучших хирургов дают Пермь, Архангельск, Ижевск. Москвичи обычно о себе немного завышенного мнения. Сейчас в хирургию, к сожалению, не идут: ответственность большая, а зарплата средняя. Я и представить не мог, что у нас в Троицко-Печорском и Усть-Цилемском районах будут работать врачи-гастарбайтеры.

– С 2013 года вы работаете в частной поликлинике.

– Мне здесь очень нравится, у меня нормальный кабинет, операционная. Раньше при Георгии Дзуцеве у нас были филиалы в Воркуте, Усинске, Ухте, мы выезжали туда в командировки… Потом он ушел, и все потихоньку стало закрываться. Сейчас нас перекупила всероссийская частная клиника «Мать и дитя», их основная специализация – гинекология и ЭКО.

– Сегодня вы только консультируете?

– Ну что вы! Продолжаю оперировать. Иногда бывает по пять операций в день. Если есть возможность, надо людям помогать. Тем более сейчас, чтобы попасть в клинику к хирургу, это очередь месяца на 4, а то и на год вперед. Причем мне еще приходится в некоторых случаях переделывать то, что сделали в больнице.

– Обе ваши дочки пошли по стопам родителей?

– Старшая – акушер-гинеколог, заместитель главного врача Сыктывкарской женской консультации, кандидат медицинский наук, доцент кафедры в СГУ. Младшая – в Москве, врач-терапевт в частной клинике и нутрициолог.

Моя супруга Лариса Ивановна была первым главным врачом Республиканского перинатального центра. Потом заместителем главного врача в роддоме Кардиоцентра, преподавала акушерство в медколледже. Мы прожили вместе 47 лет.

Я приходил иногда к ней в гинекологическое отделение, помогал. Как-то, помню, оперировал женщину из Усть-Куломского района. У нее была удлиненная кишка, и она страдала запорами. Мы удалили ей 2/3 толстой кишки, аппендикс, желчный пузырь с камнями, и во время операции я увидел, что у нее в малом тазу все трубы запаяны. В общем, навели порядок, ввели препарат, профилактирующий спаечный процесс. На следующий день подробно рассказываю пациентке все, что мы сделали, и она… расплакалась. Вы, говорит, надо мной издевались. Так мне было неприятно. Проходит полгода, она приезжает и целует мне руки, обнимает. 8 лет у них с мужем не было детей, она не могла забеременеть. А приехала ко мне уже в положении.

– Может, дадите несколько советов?

– Самое главное – вовремя обращаться к врачу. Возникают какие-то болевые синдромы, не стесняйтесь. Не занимайтесь самолечением. Не надо идти в аптеку и советоваться с провизорами. Они давно забыли, что такое фармакология и тоже смотрят все в интернете. Если раньше они сами изготавливали нужные препараты, то сейчас только как продавцы работают.

– Интересно, а как вы отдыхаете?

– Раньше я своих девочек отправлял на юг, а сам – на Север, на рыбалку. Потом мы стали строить дачу в Пезмоге. Этим летом я никуда не ездил, ремонтировал дом, занимался посадками. У нас большой участок, что только не растет. Театр люблю, книги. Художественная литература, правда, в основном на даче. Дома – медицинская, потому что приходится постоянно сверять то одно, то другое. Врачи ведь постоянно учатся.

– Как будете отмечать свой юбилей?

– Никак. Вообще не люблю дни рождения. Придут люди наговорят штампов. Потеря времени.

– А как же подарки?

– У меня все есть. Я и детям говорю: «Мне ничего не надо. Будьте только вы здоровы и чаще звоните».

Подготовила Елена ШЕЛЕСТ.

Наша справка:

Николай Сергеевич Малыгин – врач высшей категории, хирург, колопроктолог. С 1983 по 2013 годы работал в Республиканской больнице, возглавлял отделение колопроктологии. В настоящее время работает в клинике «MD Group» (ранее «РГС-Мед»).