Хотел украсть говяжью ногу (Криминал от 19 декабря)

В день кражи 38-летний житель села Мохча был пьян.

Односельчанка попросила мужчину помочь в забое коровы, а после накрыла стол. В ходе застолья у мужчины «созрел план». Пока компания сидела за столом, он пробрался в кладовку, взял коровью ногу и отправился на выход. Но поскольку мужчина был нетрезв, а говядина весила почти 30 кг, то он положил ногу на крыльцо и присел на нее же отдохнуть. Там его и обнаружила хозяйка дома. Испугавшись разоблачения, похититель сбежал. Стоимость едва не украденного мяса составила 14 тысяч рублей. Свой преступный умысел мужчина признал. Уголовное дело направлено в Ижемский районный суд.



Ребенок получил травму



Ребенок получит компенсацию за удар самокатом по голове.

Мальчики 9-ти и 10-ти лет гуляли возле дома. В какой-то момент тот, что постарше, поднял вверх самокат и покрутил его над собой, держа за руль. По неосторожности самокат ударил по голове другого мальчика. Ребенок получил черепно-мозговую травму. Прокурор Сыктывкара направил в суд иск о взыскании в пользу пострадавшего с родителей 10-летнего ребенка компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования, обязав выплатить пострадавшему 110 тысяч рублей.



Студент оказался диверсантом



20-летний студент получил 12 лет лишения свободы.

В Коми впервые вынесен приговор по уголовному делу о диверсии.

Установлено, что, вступив в сговор с неустановленным лицом, 20-летний студент проник на территорию подстанции в с. Выльгорт, вскрыл сливные отверстия трансформаторов и спустил масло, чем вывел подстанцию из строя. Авария привела к отключению электроснабжения жителей и социально значимых объектов Выльгорта. Приговор суда – 12 лет лишения свободы. По гражданскому иску в пользу ПАО «Россети Северо-Запад» с осужденного взыскано свыше 1,1 млн рублей ущерба.



Штраф за ложный вызов



Жительница Печоры пожаловалась полицейским на то, что ее соседка якобы украла у нее грибы и сахар.

Установлено, что гражданка О., находясь у себя дома, совершила ложный вызов полиции, сообщив, что соседка совершила кражу, а также дает ее сыну сигареты, зная, что курить ему запрещено по состоянию здоровья. В ходе проверки данная информация не подтвердилась. Мировой судья Юбилейного судебного участка Печоры признал женщину виновной и наложил на нее административный штраф в размере 1000 рублей.