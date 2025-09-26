Чиновники Сыктывкарской мэрии решили, что между улицами Интернациональная и Ленина, в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», должен появиться «чудо-сад». Планировалось высадить 539 зеленых насаждений: яблони, клены, березы, стефанандры, пузыреплодники, спиреи и так далее.



Сам «яблоневый» проект, куда входят и траты на замену коммунальных сетей, чтобы сразу же минимизировать проведение здесь разного рода аварийных работ, изначально оценивался в 50 млн рублей. Сколько было потрачено на самом деле, администрация не распространяется, видимо, чтобы не нервировать горожан.



Жители соседних с новой аллеей домов как чувствовали, что из чиновничьей затеи не выйдет ничего путного, поэтому и возмущались. И вполне обоснованно, поскольку здесь и так росли дикие яблони. Зачем их вырубать? Но когда власть прислушивалась к простым жителям? Вопрос риторический.

В итоге вышел ожидаемый пшик. Если не пояснять, то никто не догадается, что на фото (сделано 25 сентября) та самая «Яблоневая аллея», а не какой-то пустырь через который зачем-то проложены пешеходные дорожки. Попавшие в кадр возрастные деревья – это все то, что осталось от прежних насаждений. Каким-то чудом избежала топора дикая яблоня (еще плодоносит), которая отчасти оправдывает нынешнее название аллеи.

Те же сыктывкарцы в социальных сетях указывали на то, что привезенные откуда-то из южных регионов саженцы, как веники, долгое время сохли в летнюю жару прямо здесь на будущей аллее. И что из них при таком подходе могло вырасти? И вообще, кому в голову пришла идея везти в Сыктывкар, который расположен на территории, приравненной к Крайнему Северу, теплолюбивые растения?

Понятно, что временно исполняющему обязанности главы Сыктывкара Максиму Мартышину (если его утвердят в должности) весной надо будет как-то исправлять эту совершенно позорную ситуацию. А еще бы хотелось, чтобы администрация отчиталась о тратах на «аллею-призрак». Ну и, конечно, у каждого косяка, как в данном случае, должны быть имя и фамилия.

За бардак и манкирование своими обязанностями чиновники должны отвечать рублем. А разве есть другие варианты?

Сергей МОРОХИН.