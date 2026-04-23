За отключения света (Блиц от 24 апреля)

ФАС оштрафовала «Россети» после массовых отключений света в Коми.

На основании материалов проверки прокуратуры Коми по факту масштабных отключений электроэнергии в населенных пунктах региона в 2025 году управление ФАС по Коми инициировало возбуждение административного дела. Сроки отключения электроэнергии значительно превышали установленный законом норматив. Коми УФАС оштрафовало «Россети» за отключение света жителям Коми на 300 тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности виновного должностного лица, сообщили в пресс-службе ведомства.



Погибли наши земляки



Из зоны специальной военной операции продолжают поступать печальные вести об уроженцах Коми.

На днях стало известно, что в ходе СВО погибли Алексей Носов из Усть-Цильмы, Самед Кулиев из Микуня, Дмитрий Юдачев из Сыктывкара, Захар Мальцев из Выльгорта, Василий Вокуев из Печоры, Ипат Чупров из деревни Гам.



Дорогая моя вермишель



По данным Комистата, за минувшую неделю пшено и вермишель в магазинах подорожали почти на 3 процента, а картофель – на 3,4 процента.

Подорожали также свекла (2,1%), яблоки (1,5%) и черный чай (1,6%). Зато, в связи с началом «овощного сезона», немного подешевели помидоры и огурцы.



Здание продают с молотка



В Печоре бывший торговый центр выставили на аукцион. Двухэтажное здание вместе с земельным участком хотят продать за 21,1 млн рублей.

Это бывший торговый центр площадью 2,1 тысячи «квадратов». Вместе с ним продается земельный участок площадью около 3,6 тысячи квадратных метров.

Аукцион должен пройти 28 мая.



Каждый десятый – на выход?



В России ожидается массовое сокращение работников.

В первую очередь, это работники бюджетной сферы. По некоторым оценкам, сокращение может коснуться каждого десятого бюджетника.



30 суток – без ресторана



Ресторан, который находится в сыктывкарском торговом центре «Июнь», закрыли на месяц.

Это решение 21 апреля принял в административном порядке Сыктывкарский городской суд с подачи Роспотребнадзора.



15 человек – жертвы наркотиков



Замминистра внутренних дел Юрий Марченко во время выступления перед депутатами Госсовета Коми рассказал, что в 2025 году в регионе сотрудники органов внутренних дел выявили 1338 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В 2024 году число было меньше на 20,8% — 1108.

Юрий Марченко со ссылкой на данные Минздрава сообщил, что из-за наркотиков в прошлом году в республике умерли 15 человек (на 34% меньше, чем в 2024 году).

Убивать таких надо!



На апрельском заседании Госсовета Коми принят закон, разрешающий эвтаназию бездомных собак, правда, лишь в том случае, если они агрессивны и представляют опасность для людей.

Законопроект был предложен ухтинскими муниципальными депутатами. В качестве аргумента они привели пример пятилетней давности, когда стая бездомных собак напала на горожанку и она в результате погибла. А прибывшие на место полицейские пытались отогнать собак палками, потому что не имели права применять оружие к бродячим собакам. В итоге парламент республики одобрил законопроект, где оговорено, что решение об умерщвлении собак будет принимать специальная комиссия с участием ветеринаров и кинологов.



В Коми к пожарам готовы



Специалисты Рослесхоза оценили готовность Республики Коми к пожароопасному сезону, сообщает пресс-служба Минприроды Коми.

Выездную проверку в республике провели специалисты департамента лесного хозяйства по СЗФО Федерального агентства лесного хозяйства. Они оценили оснащенность ГАУ РК «Коми лесопожарный центр» пожарной техникой, оборудованием, системами связи, оповещения и укомплектованность штата работниками в соответствии со сводным планом тушения пожаров.



Сколько стоит школьный обед?



Администрация Сыктывкара опубликовала на портале обсуждения нормативно-правовых актов проект постановления об утверждении порядка предоставления в 2026 году субсидии двум предприятиям – СМУП «Восторг» (оператор школьного питания в городе) и ЭМУП «Общественное питание» (оператор школьного питания в Эжвинском районе).

Средства им нужны на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением части просроченной кредиторской задолженности. В пояснительной записке уточняется, что документ необходимо принять, так как длительное время в школах не проводилась индексация стоимости питания и родительской платы на него. Стоимость питания в день на одного ученика в сентябре 2023 года снизили на 15 рублей за завтрак и 20 рублей за обед. Только с сентября 2025-го стоимость увеличилась на 20%. При этом на 2026-й индексация не запланирована.



«Наблюдается отставание»



Сроки сдачи соцобъектов в Ижме и Прилузье скорректированы. Речь о комплексном центре социальной защиты и Летском интернате.

Депутаты Государственного Совета заслушали доклад председателя правительства Коми Дмитрия Братыненко. Как следует из его выступления, обновляют условия для получателей социальных услуг. Так, в 2025 году отделение реабилитации для несовершеннолетних в Усть-Куломском районе переехало из деревянного в новое здание. В Сыктывкаре открыли первое кризисное отделение для женщин.

В 2026 году планируют завершить строительство Комплексного центра социальной защиты населения в Ижемском районе. В мае 2025-го заявлялось, что его введут до конца того года. До 2029 года правительству предстоит реализовать проект строительства нового корпуса Летского интерната на 200 мест. По нему «наблюдается отставание», в марте объект был готов лишь на 4%.



К юбилею знаменитого геолога



На днях исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося геолога Георгия Чернова, которому Усинск во многом обязан своим появлением на карте.

Экспозиция родилась в рамках совместного проекта корпоративного музея ЛУКОЙЛа в Тимано-Печоре и музейно-выставочного комплекса «В\ртас». Первыми посетителями выставки стали студенты Усинского филиала Ухтинского государственного технического университета. На первом этапе выставка открылась в Усинском музейно-выставочном комплексе «В\ртас», а 21 апреля, в день рождения Г.А. Чернова, переехала в Музей истории нефтегазовой промышленности Тимано-Печоры. В экспозиции, помимо стендов с информацией о жизни и работе ученого, представлены его рукописи, личные вещи, книги и примитивные орудия древнего человека, найденные экспедициями под руководством Г.А. Чернова.