Адвокат на скамье подсудимых (криминал от 13 августа)

Адвокат на скамье подсудимых

Сыктывкарский адвокат предстанет перед судом за мошенничество и подделку документов.

По данным следствия, адвокат в течение восьми лет изготовил и представил в бухгалтерию УМВД России по г. Сыктывкару более 700 заведомо ложных документов – заявлений о вознаграждении труда по уголовным делам, в которых он фактического участия не принимал. В результате им были похищены средства федерального бюджета на сумму более 6 миллионов 800 тысяч рублей.

Перепутал педали

После угона УАЗа пьяный водитель попал в ДТП на железнодорожном переезде.

Нетрезвый воркутинец обнаружил во дворе своей фирмы незапертый «уазик» с ключами в замке зажигания. Он решил не идти домой, а ехать на автомобиле. Однако возле железнодорожного переезда перепутал педали газа и тормоза, машина рванулась с места и легла на бок. Поскольку угонщик уже имел условное наказание, суд назначил ему два года лишения свободы.

Взяли с поличным

В Коми бывшего правоохранителя обвинили в распространении наркотиков.

По версии следствия, вышедший на пенсию по выслуге лет бывший работник правоохранительных органов решил стать предпринимателем, но «прогорел». Чтобы расплатиться по долгам, 46-летний мужчина примкнул к группе наркосбытчиков. На него были возложены функции закладчика. Однако сорвать большой куш «бизнесмену» не удалось – он был задержан с поличным. Уголовное дело против него уже направлено в суд.

«Секретный агент» обманывал дам

Альфонс представлялся женщинам секретным сотрудником, а войдя в доверие, похищал у них деньги и ювелирные украшения.

По версии следствия, ранее судимый сыктывкарец через интернет знакомился с дамами, которым представлялся «сотрудником ФСБ». А в ходе очередного «романа» выносил из квартир ценности. Всего он похитил украшений на сумму около 800 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Эжвинский суд.

Нельзя угнать – можно увезти

20-летние братья, приехавшие в Сыктывкар из Прилузья, украли квадроцикл стоимостью более 800 тысяч рублей.

Два двоюродных брата «присмотрели» квадроцикл на территории гаражного комплекса на улице Колхозной. Завести агрегат парни не смогли, поэтому заказали грузовую «Газель» и увезли квадроцикл к себе в село, где перекрасили и сбили на нем номера. Однако сыщики сумели выследить похитителей, они задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Солдат попал в дисбат

В Коми осудили солдата-срочника, который совершил крупное мошенничество.

Парень решил подзаработать доставкой гаджетов своим сослуживцам, хотя смартфоны с геолокацией в части иметь нельзя. У солдата имелась возможность бывать на почте, откуда он и отправлял «гаджеты». Однако вместо дорогих айфонов в посылки он клал всякий хлам. В результате «заработал» 447 тысяч рублей. Когда обман раскрылся, парень ущерб возместил и раскаялся. Суд отправил военнослужащего на 10 месяцев в колонию, однако наказание было заменено содержанием в дисциплинарной воинской части на тот же срок.