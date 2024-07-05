Недавно Контрольно-счетная палата Коми провела проверку эффективности расходования средств, выделенных в 2021-2022 годах из республиканского бюджета предприятию «Комиавиатранс». Три года назад оно находилось в предбанкротном состоянии и лишь благодаря субсидии в сумме 1,8 млрд рублей смогло хоть немного «выдохнуть»: расплатиться с долгами по налогам и зарплате.

«Только в полетах живут самолеты»

В 2014 году «Комиавиатранс» взял в лизинг шесть среднемагистральных самолетов «Эмбраер». Тогдашний министр промышленности и транспорта Коми Андрей Самоделкин на всех встречах со СМИ с воодушевлением рассказывал, как хорошо заживет «Комиавиатранс» и как в бюджет Коми потекут денежки от прибыли компании.

Увы, все вышло с точностью до наоборот. «Заморские птички» тяжкой гирей повисли на предприятии. Они почти не летали, а шестой самолет так и вовсе ни разу не появился в аэропорту Сыктывкара (сейчас он находится на территории Португалии). Остальные пять тоже давно не в Коми: два самолета (без двигателей) стоят в аэропорту Домодедово, три – в неисправном техническом состоянии – в г. Любляны (Словения).

На «Эмбраерах» жители Коми летали в Екатеринбург и в Питер. Но недолго. То есть выручки от них не было, одни хлопоты с недешевым обслуживанием. А в целом с 2014 до 2020 года задолженность по лизинговым платежам «набежала» до 24 млн долларов (по курсу ЦБ на конец 2021 года 1 млрд 766 млн рублей).

В 2021 году невероятными усилиями юристов и финансистов задолженность была передана новому кредитору – ООО «Газтехлизинг», который впоследствии передал права требования ООО «ГорСтрой». В конце 2021 года «Комиавиатранс» и «ГорСтрой» подписали Соглашение о реструктуризации долга. Компания выплатила кредитору 449,2 млн рублей в счет погашения долга, а остальная сумма долга была… прощена.

В настоящее время эти шесть самолетов исключены из Госреестра гражданских воздушных судов РФ и попали в реестр непрофильных активов «Комиавиатранса». Компания планирует реализовать их до конца этого года. Проведена оценка рыночной стоимости: за 6 лайнеров можно просить 445,5 млн рублей. Но кто ж их даст? Такого покупателя еще надо найти.

Похожая картина и с остальными самолетами «Комиавиатранса». Четыре самолета чешского производства марки L-410 и один Ан-24 находятся сегодня в нерабочем состоянии. Одна «элька» еще могла бы полетать, но производитель-разработчик воздушного судна – Aircraft Indusries, a.s. – прекратил сотрудничество с российскими авиакомпаниями из-за санкционных запретов.

Общая численность парка «Комиавиатранса», согласно отчету КСП, составляет 73 воздушных судна: это 11 неработающих самолетов и 62 вертолета, из которых летать могут только 13.

Из 26 вертолетов марки МИ-8Т в эксплуатации находятся 11 машин. Четыре находятся на хранении в республиканских аэропортах. Две «вертушки» – в ремонте. Пять ожидают продления сертификатов летной годности, четыре подлежат списанию.

Из пяти вертолетов МИ-8ТВ-1 эксплуатируется только один. Два находятся на хранении на станции техобслуживания аэропорта «Ухта». Из двух вертолетов, полученных по договору лизинга с АО «Государственная транспортная лизинговая компания», летает только один. Второй стоит в Ухте «в связи с выработкой межремонтного ресурса».

Включены в реестр непрофильных активов и планируются к реализации до конца этого года также 29 вертолетов МИ-2Ю и один марки МИ-10К.

За казенный счет

Согласно отчету КСП, за три года общий объем господдержки АО «Комиавиатранс» составил 4 млрд 592 млн рублей. 99,1% – это средства республиканского бюджета.

В 2021 году, как уже говорилось выше, благодаря субсидии в 1,8 млрд рублей финансовое положение компании заметно улучшилось. Удалось даже закончить год с небольшой, по меркам авиации, прибылью в 384 млн рублей. Однако, как выяснили аудиторы КСП, «данный положительный эффект имел кратковременный характер».

Проверка выявила тенденцию к росту убытков. В 2022 и 2023 годах они составили 46 млн и 303 млн рублей соответственно. По словам генерального директора акционерного общества Юрия Скрипина, существенное влияние на ситуацию оказала геополитическая обстановка.

24 июня на заседании в Госсовете Коми состоялось обсуждение результатов проверки КСП. Генеральный директор АО «Комиавиатранс» подчеркнул, что ситуация 2021 и 2024 годов несравнима. Сегодня на предприятии нет задолженности по зарплате и налогам. Предприятие активно реализует непрофильные активы и планирует выручить до конца года не менее 100 млн рублей. Кроме того, «Комиавиатранс» ожидает субсидию Минпромторга РФ на вертолетные полеты для перевозки населения, а в 2025 году намерен полностью закрыть потребность в полетах санавиации.

В планах компании остается также желание приобрести от трех до пяти новых самолетов «Ладога» и воздушное судно ИЛ-114, но это получится не ранее 2028 года.

«К 2026 году «Комиавиатранс» планирует выйти на точку безубыточности», – без особого оптимизма в голосе объявил Юрий Скрипин.

Верится, честно говоря, с трудом. Ведь зарабатывать компании пока не на чем. Более 1 млрд рублей (по данным на начало 2024 года) на ней висят долги по лизинговым платежам перед «Государственной транспортной лизинговой компанией», ООО «Сибирская лизинговая компания» и АО «Сбербанк Лизинг». А ведь еще нужны средства на новую сертифицированную спецтехнику для аэродромов и аэропортовых комплексов, поскольку та, что имеется, уже выработала свой ресурс. Да и само аэро-

портовое хозяйство требует немалых вложений…

Вывести самолет из пике может только летчик-ас. Кто и что поможет компании «Комиавиатранс» – вопрос открытый.

Постскриптум

Воркутинцы готовы летать на 50-местных лайнерах «Бомбардье»

Ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта заполярного города уже завершен.

Напомним, решение о временном закрытии аэропорта Воркуты было принято в конце мая в связи с серьезным разрушением фрагментов взлетно-посадочной полосы. Аэропорт был закрыт для приема самолетов всех типов с 25 мая по 22 июня.

Полеты из Воркуты в Москву будут выполняться авиакомпанией «РусЛайн» на канадских самолетах Bombardier (50 мест) три раза в неделю – по понедельникам, средам и субботам. Время в пути – 3 часа 10 минут.

А вот в аэропорту Усинска ремонт взлетно-посадочной полосы еще только стартовал. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Коми Владимир Уйба. Стоимость ремонтных работ определена в 200 млн рублей, которые готова выделить компания «ЛУКОЙЛ» на условиях софинансирования с Минэкономразвития Коми. Протяженность взлетно-посадочной полосы усинского аэропорта – 2,5 км.

Игорь ВОЛКОВ.