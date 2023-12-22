Минувшей осенью в поселке Жешарт неизвестные лица порушили хозяйственные постройки на одном из дачных участков. Разбирательством по этому мелкому, на первый взгляд, но весьма скандальному делу занималась республиканская прокуратура, причем по запросу депутата Государственной Думы РФ.

Она еще Брежнева помнит!

О том, что баня уничтожена, ее хозяйка Татьяна Просужих узнала от соседей по дачному участку. Сообщила об этом факте в полицию. Неожиданно выяснилось, что постройка помешала поселковой администрации, которая следовала предписанию о приведении в порядок территории: по ней проходит линия электропередачи.

Заметим, что ЛЭП была построена и введена в эксплуатацию еще в 1971 году. К брежневским временам относится и возведение бани. То есть два объекта мирно сосуществовали еще с советских времен, никаких бумажек не требовалось, а тут вдруг выясняется, что такое соседство было противозаконно.

Чужие здесь не ходят

После разбирательств, затянувшихся на два месяца, республиканская прокуратура пришла к выводу: «баня обладает признаками самовольной застройки». По этой причине у администрации отсутствовала информация о законном собственнике.

Получается, что «баня обладает признаками», а поселковая власть не обладает информацией. Эта официальная версия очень удобна и годится на все случаи жизни. К примеру, если нет того же дровяника или уличного туалета в реестре недвижимости, то их можно пустить под бульдозер? И объяснить это тем, что не удалось установить собственника. Хотя как можно не найти хозяина баньки или другой хозпостройки в поселке, где все друг друга знают? Как говорится, чужие здесь не ходят.

Чтобы придать легитимности факту уничтожения чужого имущества, администрация «родила» предписание следующего содержания: «Предлагаем владельцам постройки осуществить ее снос до 01.05.2024 г. В противном случае снос будет произведен администрацией городского поселения «Жешарт». Тут нет опечатки – администрация угрожает снести то, что уже было порушено по ее же инициативе.

Похоже на месть?

Впрочем, искать логику в данной истории не имеет смысла. С самого начала она абсурдна и очень похожа на некую месть. Месть хозяйке бани, которая является депутатом поселкового Совета и последовательно через социальные сети рассказывает о бардаке, который создают местные «слуги народа».

«Житейские дела разрешить не могут, например, наладить уличное освещение, летом выкосить борщевик, зимой снег почистить на детских площадках. Зато за пару часов по-варварски сруб раскидали…» – говорит гражданская активистка.

Действительно, если уж так мешала баня, то надо было ее снести как положено, а не действовать вот так, «по-черному», то есть развалить крышу, выломать двери. По сути власти ее не снесли, а привели в негодность.

Но это уже никого, кроме хозяйки, не волнует. Вердикт республиканской прокуратуры по бане: «Оснований для прокурорского вмешательства не имеется».

«Плавали, знаем»

Кстати, а почему этим «банным» делом вдруг занялись столичные правоохранители? Да все очень просто: многочисленные попытки депутата Татьяны Просужих донести свои проблемы до районной прокуратуры закончились ничем. Там даже на телефонные звонки не захотели отвечать. Пришлось ей написать обращение в адрес депутата Госдумы России Олега Михайлова. Только после его запроса стали происходить какие-то действия.

Вообще-то прокурору Коми Николаю Егорову стоило бы обратить внимание на это вроде бы незначительное дело. Ведь это же ненормально, если его подчиненные начинают выполнять свои служебные обязанности только после вмешательства депутата федерального парламента?

Татьяне Просужих удалось придать свою историю широкой огласке, но это единичный случай. А простые люди, попавшие в аналогичную ситуацию с порчей имущества, даже не пытаются отстаивать свои права – это почти всегда бесполезно.

Кто украл бачок?

С порушенной баней связано еще одно скандальное дело. В марте этого года Татьяна Просужих обратилась в полицию по факту кражи бака для воды. Вещь в хозяйстве ценная, да и больших денег стоит. Ущерб был оценен в 10 тысяч рублей, заведено уголовное дело.

Но никто, видимо, и не пытался искать воров, была лишь имитация какой-то деятельности. Как теперь выясняется, у сотрудника местной полиции Андрея Клевцова было более «денежное» занятие. Он подозревается в том, что превысил свои полномочия, укрыв тяжкое преступление, направленное на присвоение и растрату денежных средств в размере не менее пяти миллионов рублей, выплаченных потерпевшему в качестве компенсации в связи с гибелью сына в зоне проведения СВО.

Стоит ли после этого удивляться, что искать украденный бачок теперь некому?

Сергей МОРОХИН.