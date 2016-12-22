Чернов оставил наследство, которым Россия пользуется до сих пор

На прошлой неделе в Институте геологии РК состоялась научная конференция, посвященная 110-летию со дня рождения выдающегося геолога Георгия Чернова. Сами чтения, называемые в среде сыктывкарских геологов Черновскими, тоже отмечали юбилей, собрав вместе ученых Института уже в тридцатый раз.

В программе конференции было заявлено два крупных доклада, первый из которых, подготовленный Валерием Силаевым, в немалой степени останавливался на жизни и научном вкладе Георгия Чернова. В частности, неоднократно отмечалась значимость открытий Воркутинского угольного месторождения, послужившего энергетической кузницей Победы в годы Великой Отечественной, и нефтегазоносных бассейнов в Большеземельской тундре, важных для нынешней экономики страны.

Второй докладчик, палеонтолог Павел Безносов, представил промежуточные итоги экспедиционных работ уходящего года. Полевой отряд Безносова в этом «сезоне» прошел по Северному Тиману, одному из любимейших мест Чернова, и сделал несколько любопытных находок, значение которых еще предстоит осознать. Были получены новые данные как по геологическому строению Северного Тимана, так и по составу девонской флоры и фауны этого труднодоступного места.

Закончились чтения воспоминаниями о Георгии Александровиче его коллег и учеников.

Алексей СУХАРОВ.