Дама на свидание не пришла (Криминал от 5 августа)

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, в Усинске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при заказе интимных услуг в интернете.

Потерпевший – 43-летний житель соседнего региона – решил пригласить на вечер девушку. Мужчина нашел соответствующий сайт в интернете и договорился о встрече. Позднее на связь с заявителем вышли представители ресурса и сообщили, что из-за его неумелых действий работа сайта оказалась заблокирована. Чтобы восстановить доступ, незнакомцы требовали у клиента денежных перечислений.

В результате нетрезвый потерпевший перевел неизвестным 165,5 тысячи рублей, не теряя надежды на свидание с дамой. Лишь утром следующего дня мужчина догадался, что стал жертвой обмана, и обратился за помощью к полицейским.

Солдат попал за решетку

Воркутинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего по призыву. Его обвинили в совершении действий сексуального характера в отношении двух лиц, не достигших 14-летнего возраста, а также в незаконном сборе сведений о частной жизни человека, составляющих его личную тайну.

Установлено, что военнослужащий находился в Коми и вступил в интимную переписку в соцсети с потерпевшей, не достигшей 12 лет. Кроме того, он вступил в переписку в интернете с двумя девочками 12-13 лет. Путем уговоров и угроз распространения интимных снимков он во время видеозвонков вынудил потерпевших совершить действия, направленные на удовлетворение его потребностей. Суд назначил военнослужащему наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он оштрафован на 50 тысяч рублей.

Большая сумка денег

62-летняя ухтинка заявила в полицию, что из ее квартиры пропали деньги – свыше миллиона рублей.

Оперативники выяснили, что деньги действительно пропали, но не из квартиры пенсионерки, а в другом месте. Оказалось, что женщина собиралась сделать покупку, для чего сняла деньги, положила их в сумку, а затем отправилась в гости. Вскоре полицейские вычислили подозреваемого – им оказался один из участников застолья.

Утонули в День морского флота

Двое мужчин утонули в реке Уса в Усинске в День празднования ВМФ. Предположительно, один из них на спор переплывал водоем.

Как стало известно «Комиинформу», компания из пяти мужчин и одной женщины 31 июля отдыхали в п. Парма на берегу реки Уса. Вечером в День ВМФ один из мужчин поспорил, что сможет переплыть водоем, однако посреди реки начал тонуть. Тогда другой молодой человек бросился к нему на помощь, но тоже начал уходить на дно.

На место происшествия прибыли спасатели на лодке. Они проверили берега и дно реки, однако тела не были обнаружены.

Его поймали, арестовали

43-летнего жителя Коми, решившего отдохнуть в Крыму, арестовали в городе Севастополе.

Неприятности у мужчины начались на местном пляже: когда он разделся, бдительные граждане усмотрели на его теле татуировку в виде герба нацистской Германии. За это он получил пять суток административного ареста.