Дед на колесах (Блиц от 10 ноября)

Поезд Деда Мороза прокатится по Коми.

Свой маршрут по республике он начнет с Воркуты уже 14 ноября. Следующими пунктами по маршруту будут Усинск, Печора, Ухта. 17 ноября поезд прибудет в Сыктывкар.

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в составе которой приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка. Отдельный вагон – кукольный театр. Пассажиры этого поезда – сам Дед Мороз и его сказочная команда. В каждом городе, где сделает остановку поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждет праздничная программа, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки.

Печора готовится к юбилею

Свой юбилей Печора будет отмечать в январе 2024 года. К празднику выбран логотип и фирменный стиль, авторами которых стали студентка 2-го курса института культуры и искусства СГУ им. Питирима Сорокина Камила Абубакарова и ее преподаватель Никита Титов.

В паттерне логотипа представлены значимые достопримечательности города: памятник полярному исследователю Владимиру Русанову, Дом культуры железнодорожников, «качающаяся опора» линии электропередачи «Печора — Ухта», ж/д мост через реку Печору, часовня Новомучеников и Исповедников Российских, а также ели – одно из главных природных богатств Коми.

Где заплатить налоги?

В четырех районах Коми закрыли налоговые инспекции.

В связи с реорганизацией у нас закрылись обособленные подразделения в Усть-Куломе, Прилузье, Айкино и Емве, сообщает замначальника отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества управления ФНС по Коми Елена Лазарева. «Но для удобства налогоплательщиков мы выезжаем туда с мобильными офисами. График приемов публикуется в официальной группе УФНС России по Коми «ВКонтакте».

Еще одна сдохла от голода

Полиция Вуктыла проводит проверку по факту ненадлежащего обращения с животными.

В социальных сетях появилась информация, что число погибших коров возросло до девяти. Напомним, в начале ноября стало известно, что в Вуктыле на КФХ Игоря Моисеева погибли восемь коров. Причиной их смерти называют истощение: животных не кормили и не поили. По сообщениям местных активистов, погибла еще одна корова, три находятся в тяжелом состоянии. В живых пока 54 буренки. Их лечат и поддерживают специалисты ведомства, а также неравнодушные вуктыльцы. Результаты ветеринарных проверок взятых проб на болезни, в том числе на сибирскую язву, будут известны 13 ноября.

Семейный капитал – на учебу

Госсовет Коми предлагает расширить возможности использования регионального семейного капитала.

Семьи смогут тратить деньги на приобретение средств обучения ребенка. По федеральному закону в список средств обучения входят приборы, оборудование, в том числе спортивное, инвентарь и музыкальные инструменты, учебно-наглядные пособия, компьютеры, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, а также печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для получения образования ребенком. Эти средства нередко являются дорогостоящими покупками, и у родителей должна быть возможность оплатить либо полную стоимость, либо частично за счет РСК.

Пошлина вырастет на 20%

Правительство РФ предлагает поднять пошлину за оформление загранпаспорта с 5 тысяч до 6 тысяч рублей.

Такое предложение содержится в поправках в Налоговый кодекс, внесенных в Госдуму 8 ноября. Поправки внесены ко второму чтению законопроекта. Предполагается, что размер пошлины вырастет с 1 января 2024 года. Также кабмин предложил повысить стоимость оформления загранпаспорта детям с 2,5 тыс. до 3 тыс. рублей, вида на жительство иностранному гражданину с 5 тыс. до 6 тыс. рублей, регистрацию иностранца по месту жительства с 350 до 420 рублей и разрешения на временное проживание с 1600 до 1920 рублей, пишут «Известия».

Очередные потери

В ходе проведения спецоперации погибли жители Коми.

Это старшие сержанты Андрей Коковкин из Илья-Шора Усть-Вымского района и Александр Павлов, проживавший до участия в СВО в поселке Черный Яр Усть-Вымского района; рядовые Владимир Артеев из Ижмы, Михаил Кисляков из поселка Новый Бор Усть-Цилемского района, Артур Сокольников и Сергей Егоров из Печоры, Николай Коваленко из Инты, Олег Габов из деревни Пожня Сосногорского района, ефрейтор Станислав Белов из Сыктывкара, гвардии матрос Леонид Федотов из Нижнего Одеса. 25 октября после тяжелой борьбы за жизнь в московском госпитале имени Вишневского перестало биться сердце Алексея Волкова, уроженца п. Нижняя Омра Троицко-Печорского района.

Чеканят новые медали

В Коми понадобилось втрое больше медалей «За верность долгу».

Весной администрация главы республики заказала 100 комплектов наград. Спустя полгода решено закупить еще 200. На их изготовление заложен почти миллион рублей. На сайте госзакупок размещен аукцион на изготовление и поставку медали. Торги состоятся 14 ноября. Изготовить и поставить товар надо не позднее 19 декабря 2023 года.

Установлено, что данной медалью награждаются жители Коми «за смелые и решительные действия при исполнении воинского, гражданского или служебного долга, за мужество и героизм в экстремальных ситуациях, связанных с риском для жизни, за заслуги в поддержании правопорядка, в совершенствовании способов гражданской обороны и защиты населения».

Захотелось пострелять

Два сыктывкарца «просто так» повредили несколько машин.

Нетрезвые 30-летний мужчина и его 24-летний приятель с балкона одной из квартир дома № 60 по улице Домны Каликовой беспричинно, из хулиганских побуждений, поочередно из пневматического пистолета совершили выстрелы по движущимся автомобилям Mitsubishi Outlander и ВАЗ-211440. В результате владельцу отечественного автомобиля причинен ущерб на сумму свыше 23 тысяч рублей, владельцу иномарки – 14 тысяч рублей. Суд назначил старшему наказание в виде одного года 10 месяцев принудительных работ, а его сообщнику – год исправительных работ.