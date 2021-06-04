Госсовет Коми 24 июня рассмотрит законопроект «О регулировании отдельных отношений в сфере развития пчеловодства в Республике Коми».

Законопроект внес министр сельского хозяйства и потребительского рынка Денис Шаронов. В пояснительной записке сказано, что республиканский закон подготовлен в соответствии с федеральным законопроектом «О пчеловодстве в РФ», который вступает в силу с 29 июня 2021 года.

В частности, федеральным законом предусмотрены такие полномочия для региональных властей, как разработка и реализация программ по развитию пчеловодства, установление порядка оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки, а также иные.

Также региональным законом предлагается установить, что господдержка в области пчеловодства будет предоставляться в рамках госпрограмм региона в сфере развития сельского хозяйства в Республике Коми.