Дети, гуляйте отсюда! Вместо того, чтобы отремонтировать качели, мэрия решила их демонтировать

В марте 2021 года общественный совет пригородного поселка Седкыркещ от имени жителей обратился в администрацию Сыктывкара с просьбой отремонтировать детские площадки. Однако мэрия решила иначе.

Подарочки от «Единой России»

Как рассказали «Трибуне» жители Седкыркеща, в поселке три игровых площадки на улицах Лесовозной, Чайкиной и Уральской. Первая площадка – подарок «единороссов» на 65-летие Седкыркеща. В июле 2010 года игровую зону возле здания школы торжественно открывал тогдашний мэр Сыктывкара Роман Зенищев. Правда, она была больше похожа на большую песочницу, но власти обещали ее дополнить. Слово, увы, не сдержали, более того, за площадкой все эти годы никто не ухаживал. В итоге выяснилось, что она вообще бесхозная.

Другие площадки, тоже в торжественной обстановке, открывал в сентябре 2014 года Иван Поздеев. «Дары леса» – так называлась площадка – появилась благодаря муниципальному проекту «Городские легенды». Но за минувшие годы ее конструкции износились, пришли в негодность.

В Седкыркеще около трех тысяч жителей, в поселке много детей. Детские площадки здесь очень нужны, но отремонтировать их своими силами местные жители не могут. Поэтому общественный совет поселка обратился за помощью в городскую администрацию.

Нет площадки – нет проблемы

В ответе из мэрии, который подписал первый заместитель руководителя администрации Александр Можегов, говорится, что детская площадка по улице Лесовозной (возле школы) в реестре муниципальной собственности не числится. Паспорта и сертификаты соответствия на игровое оборудование отсутствуют. При визуальном осмотре было выявлено, что площадка находится в неудовлетворительном состоянии. На этом основании мэрия собирается передать бесхозяйное детское игровое оборудование в собственность города, чтобы потом его полностью демонтировать.

Детские площадки по улицам Уральской и Чайкиной находятся в оперативном управлении муниципального предприятия «Жилкомсервис». После осмотра также было принято решение до 1 июня демонтировать здесь качели, скамейки, декоративную вертушку и другое оборудование.

«Данные меры принимаются для обеспечения безопасности детей на вышеуказанных детских площадках», — говорится в ответе мэрии.

Ломать – не строить

– Для детей и подростков в поселке нет ничего. Давайте еще и площадки уберем? Как говорится, ломать – не строить. Все три площадки очень востребованы детьми дошкольного и школьного возраста. Если сейчас их уберут, вряд ли взамен что-то построят, – возмущаются жители Седкыркеща.

По словам председателя общественного совета Седкыркеща Эвалиды Бурдастых, инфраструктура поселка в плане детского отдыха и спорта абсолютно не обустроена.

– На территории поселка отсутствуют организации дополнительного образования и спорта, поэтому дети концентрируются именно на таких детских площадках, – говорит Эвалида Вениаминовна. – Если мы допустим демонтаж конструкций детских площадок без замещения новыми, то дети найдут себе другие, возможно, опасные развлечения.

Общественный совет и местные жители предлагают администрации Сыктывкара отказаться от планов по демонтажу площадки по улице Лесовозной, принять ее в собственность и отремонтировать. По двум другим площадкам предлагается отремонтировать их с заменой не соответствующих ГОСТам элементов на новые.

– Жители против демонтажа, это не решение проблемы, – считает Людмила Александровна, которая входит в состав поселкового общественного совета. – Понятно, что никто не хочет, чтобы дети травмировались. Я сама мать. Живу на улице Чайкиной. Именно перед моим домом одна из площадок. Поэтому я знаю, что некоторые конструкции в хорошем состоянии, их можно оставить, а другие – ремонтировать. Хочется, чтобы дети на виду гуляли, а не в опасных местах: у воды либо у обрыва. В конце мая представители администрации должны приехать в Седкыркещ, чтобы еще раз осмотреть все три площадки. Очень

надеемся на положительное решение.

Екатерина МАКАРОВА.