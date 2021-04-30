В Коми 471 объект, числящийся в государственной и муниципальной собственности, находится в стадии незавершенного строительства.

Как следует из отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Коми в 2020 году, эта неопределенная «стадия» может длиться десятилетиями. Яркий пример – возведение санатория в Серегово (Княжпогостский район), которое длится уже более 30 лет. Официально в этот объект уже вложено более 4 миллиардов рублей! Отметим, что все работы на нем фактически приостановлены с 2016 года.

Общий объем вложений в незавершенное строительство оценивается в 14 млрд 309 млн рублей. Больше всего проблемных объектов числится за Министерством строительства и дорожного хозяйства Коми и подведомственных ему учреждений.

В муниципальной собственности находится 317 объектов незавершенного строительства на сумму 3 млрд 791 млн рублей. Лидерство здесь принадлежит Ухте и Сыктывкару, в совокупности на них приходится 125 объектов на сумму 1 млрд 671 млн рублей.

У специалистов Контрольно-счетной палаты вызывает тревогу тот факт, что за 2017-2019 годы, несмотря на принимаемые меры, существенного сокращения объема и количества объектов незавершенного строительства не произошло.

Основной объем вложений в объекты незавершенного строительства приходится на социально-культурную сферу, преимущественно на объекты здравоохранения и образования.

В отчете отмечается, что на сегодняшний день «не определен орган исполнительной власти республики, ответственный за координацию, мониторинг и анализ результатов работы по сокращению объемов незавершенного строительства на всех уровнях власти…». Иными словами, есть основания говорить о бесхозяйственности, которая весьма дорого обходится республиканскому бюджету.

Более того, похоже, такая ситуация вполне устраивает самих чиновников. Планы по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства не утверждены в 14 из 20 муниципальных образований Коми. А в тех муниципалитетах, где такие планы есть, отчеты по их реализации отсутствуют, что свидетельствует о формальном подходе к их составлению.

Самое печальное, что в обозримом будущем плачевную ситуацию с недостроенными объектами выправить не удастся из-за банального отсутствия денег в республиканском бюджете. Следовательно, весь этот недострой будет и дальше ветшать и разрушаться. Впору говорить о том, что деньги налогоплательщиков были пущены на ветер или зарыты в землю. Кому как нравится.

Сергей ПАВЛОВ.