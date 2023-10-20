7 октября на 80-километровом участке автотрассы от поселка Чикшино до села Усть-Лыжа возник дорожный затор. Здесь застряли около 35 автомобилей, грузовых и легковых.



Водители и пассажиры попали в ловушку: после дождей этот участок дороги представляет собой сплошное грязное месиво. Нормальной связи с ними не было, и лишь на вторые сутки стало известно, что бензин у застрявших машин на исходе, люди замерзли, у них заканчивалась вода – нужна была помощь спасателей.

Узнав об этом ЧП, депутат Госсовета РК Татьяна Саладина обратилась к властям Коми. После чего региональный Минстрой отчитался, что «проблемный участок» был засыпан щебнем. Однако усинцы считают, что эта мера – как «мертвому припарка», дорога по-прежнему «убита». Собственно, это даже не дорога, а «направление». Машины продолжают вязнуть в грязи, ломаются, и после этого дорожного экстрима многие из них приходится ремонтировать.



В связи с осенней распутицей с 9 октября по 7 ноября на участке Чикшино – Усть-Лыжа установлены ограничения для авто – не более 1,5 тонны на ось (как утверждают автомобилисты, запрещающих знаков там практически не видно). И в том, что автодорога превратилась в «грязный кисель», власти обвиняют водителей большегрузов, не соблюдающих ограничения. Однако возникает вопрос: как можно на целый месяц обойтись без грузовиков и фур, доставляющих в Усинск продукты, лекарства, товары первой необходимости, стройматериалы и т.д.? Ведь это единственная автодорога, по которой идет снабжение города нефтяников.

Дело тут все-таки не в большегрузах (без них Усинску просто не обойтись), а в том, что уже много лет правительство Коми не пытается привести эту дорогу в нормативное состояние. И каждую осень эта ситуация не просто повторяется, но становится еще хуже.

Постскриптум

АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА

Из «нефтяной столицы» Усинск превращается в город, ненужный властям

В редакцию поступило Открытое письмо жителей Усинска Президенту РФ Владимиру Путину и главе республики Владимиру Уйбе. Мы публикуем его в сокращении.

«В начале октября усинские жители вновь оказались наедине со своими проблемами, но уже «украшенными» каким-то цинизмом и безразличием со стороны местных и региональных чиновников.

Единственная автомобильная дорога, по которой сегодня доставляются грузы и продукты питания в Усинск, проходит через Печорский район и усинское село Усть-Лыжа (эта дорога в ужасном состоянии, говорится в письме – Ред.).

Автомобильная дорога находится на содержании регионального бюджета. Республиканским и городским властям, а также местным депутатам и депутатам Госсовета на Усинск давно уже наплевать!

Мы все понимаем: не все подвластно властям города, да многого не ждем и не ждали, исполняют то, что говорят свыше! Оказавшись в безвыходной и опасной для жизни ситуации, остро встал вопрос: а как же мы, жители района и Усинска? Все еще верили мэру Усинска (Николаю Такаеву – Ред.), а оказалось зря».

Далее в Обращении сказано и о других транспортных проблемах Усинска: «Более 10 лет власти республики и муниципалитета не могут решить вопрос с ремонтом автодороги Усинск – Харьяга, которая является одной из главных для промышленного комплекса. Губернатор НАО беспокоится об этом усинском участке и о дороге в Печорском районе больше, чем его республиканские коллеги. Губернатор Бездудный поднимает вопрос ремонта на всех уровнях, наши сидят молча и даже не считают необходимым ответить на вопросы жителей!

В Нарьян-Маре больше авиарейсов, и стоимость билетов в разы ниже, чем из Усинска.

Важный для усинцев объект дорожной инфраструктуры – мост в районе с. Усть-Лыжа – уже десятки лет якобы будет ремонтироваться или ремонтируется?! Ни на сантиметр не продвинулись работы.

Мэр Такаев молчит. Республиканские чиновники живут в каком-то параллельном мире от жителей Коми, погрязли в отчетах, междусобойчиках и партийных играх.

В Усинском районе необходимо срочно создать (построить с нуля) дороги и одновременно с этим провести противопаводковые, водоохранные, дноуглубительные работы рек Колвы, Усы, Печоры, Седью. Только совершив комплексные работы строительства дороги и углубление дна рек, можно создать качественный путь и для жителей, и для предпринимателей.

Просим вас взять под личный контроль и восстановить наши конституционные права на свободное и безопасное передвижение. И ответить на следующие вопросы жителей Усинска:

— кто отвечает за содержание участка автомобильной дороги?

— кто отвечает за безопасность людей на этом участке дороги?

— как решается вопрос с ремонтом автодороги Харьяга – Усинск, кто содержит эту дорогу и сколько денежных средств было потрачено в 2021-23 годах?

— когда запланировано окончание строительства моста в с. Усть-Лыжа?

— почему наш Усинск и Усинский район не включают в федеральные программы – их ведь более 400?

Если нет желания участвовать в программах, расширьте бюджет и выделите необходимые средства для строительства дорог и приведите в порядок реки и прибрежные зоны Усы, Колвы, Печоры, Седью.

При строительстве дорог, моста и работах, связанных с углублением рек, просим вас выделить субсидии на оплату переездов на платформах ж/д и авиаперелетов для предпринимателей и жителей Усинска и района в целом.

Жители Усинска и Усинского района – А. ГАЙСИН, А. БОВТ, К. КАРПУШИН, Е. АЛИЕВА, М. ГИЗАТУЛЛИН, Е. ОСИПОВ, З. ДИДЕНКО, Т. ШАРАЕВА и другие (всего 200 подписей).