Не так давно в российских регионах, в том числе и в Коми, реализуется программа долговременного ухода в рамках нацпроекта «Демография» по направлению «Старость в радость». Люди, которые нуждаются в постоянном уходе, могут получить бесплатную помощь на дому. Им оказывают социальные, бытовые, медицинские и психологические услуги.

Например, можно вызвать на дом помощника, который будет готовить еду и кормить инвалида, менять и стирать белье, вывозить колясочника на прогулки. А теперь самое главное: в программе долговременного ухода нет запрета на трудоустройство родственников инвалида. То есть близкий человек может быть официально привлечен к уходу и получать за это деньги.

Что такое СДУ

Система долговременного ухода (СДУ) – это государственная программа, утвержденная приказом Министерства труда в конце 2022 года. Изначально проект обкатывался в 34 субъектах нашей страны. До конца 2023 года таким долговременным уходом должны были обеспечить 150 тысяч граждан, а также распространить систему на все регионы России.

Напомним, до этой программы осуществляющим уход за престарелыми и инвалидами платили по 1 200 рублей в месяц, но при этом запрещали работать. В случае с СДУ вы официально устраиваетесь на работу в Центр социального обслуживания, закрепляетесь за своим родственником и начинаете получать полноценную зарплату. Для этого потребуется пройти специальное обучение, во время которого некоторые регионы даже платят стипендию.

Предварительно с помощью анкеты-опросника в каждом конкретном случае должно быть проведено определение индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании, степень его нуждаемости в уходе. На основе этих данных составляется индивидуальная программа предоставления услуг. В ней определен характер ухода, его периодичность, интенсивность, продолжительность, а также непосредственно график.

Количество часов ограничивается в зависимости от уровня нуждаемости: 1 уровень – до 14 часов в неделю; 2 уровень – до 21 часа; 3 уровень – до 28 часов. При этом первый и второй уровни нуждаемости позволяют получать уход до двух раз в день 3-7 дней в неделю, а второй и третий уровни – до трех раз в день. Получается, что максимально можно рассчитывать на 4 часа помощи в день при ежедневном посещении.

Не получилось

Однако программа еще только «обкатывается» в регионах. Поэтому устроиться по программе СДУ пока трудно. И социальные службы, видимо, недостаточно информируют население. Жительница Эжвы Татьяна Ярусова рассказала «Трибуне», что она тоже хотела бы трудоустроиться по этой программе, но у нее не получилось.

– Мой супруг – инвалид 1 группы, тяжело больной, лежачий, ему необходим круглосуточный уход. По решению Эжвинского районного суда 29 ноября 2022 года я назначена его законным представителем, опекуном. Эжвинский район и город Сыктывкар вошли в программу по СДУ, в которой могут участвовать родственники инвалида 1 группы и получать при этом зарплату по уходу за ним по МРОТ по РК. Но оказалось, что информация была скрыта от населения. Я обратилась с вопросом: почему мне об этом не сказали? В соцзащите Эжвинского района ответили: мол, мы с мужем проживаем не по прописке. (Прописаны в Эжве, а живем в деревне Парчег Сыктывдинского района). Но это разве причина? Если все они там знают, что регистрация у нас эжвинская, пенсию и социальную выплату (920 рублей) мы получаем тоже оттуда. Во-вторых, мне сказали, что если я устроюсь на работу к ним, значит, буду терять надбавку к пенсии как работающий пенсионер. Я имею высшее экономическое образование, поэтому могу сосчитать разницу дохода, – рассказывает Татьяна Семеновна.

«Живем как в аду»

– Мне 68 лет (супругу 70 лет), всю жизнь работали добросовестно, – продолжает она. – Но под старость получили удар судьбы. Супруг уже пять лет, как болеет. А последние три года мы живем как в аду. В маленькой эжвинской квартире в ванной мыть больного супруга (поместить его туда, помыть, вытащить) очень тяжело. Поэтому мы решили переехать в Парчег, там у нас свой дом. На свои деньги купили ортопедическую кровать, инвалидную коляску, специальные носилки (чтобы мужа в баню отнести и принести). С утра до вечера я ухаживаю за ним, реву и обнимаю. Он же мой муж, мы с ним почти полвека вместе! А социальные службы мне говорят, чтобы я не жаловалась. Если, мол, тяжело, сдай больного мужа в интернат. Но я его не оставлю! И если у государства теперь есть такая программа, то пусть не утаивают от родственников. Ведь ни один соцработник не сможет заменить близкого человека.

Если причина отказа в несовпадении регистрации с местом проживания, то я готова транспортировать больного супруга в эжвинскую квартиру, чтобы соцслужба Эжвы удостоверилась – мы проживаем по месту регистрации. Так как в квартире было холодно, я поменяла батареи, а для дополнительного обогрева заказала тепловую пушку. Нам ведь за это снова придется отчитаться. От нас требуют только отчеты: сколько мы получили и на что потратили. Вот это входит в обязанности чиновников, милосердия и сострадания у них нет и никогда, видимо, не будет…

Также Татьяна Ярусова сообщила, что она получила ответ от сотрудников Центра социальной защиты населения Эжвинского района Сыктывкара: «Вопрос поставлен на

контроль специалистами центра. При наличии возможности приема на получение уходовых услуг на дому вы будете незамедлительно уведомлены».

Сложно, но возможно

Но есть и положительные примеры. Так, сыктывкарцу Артему Ермолину, который ухаживает за взрослой дочерью-инвалидом, удалось устроиться по программе СДУ.

Пару лет назад «Трибуна» уже рассказывала об этой семье. Напомним, родом они из села Трусово Усть-Цилемского района. Артем Варсонофиевич один воспитывает особенную дочь (у нее серьезное заболевание). С малолетства приучал ее к сельскому труду, учил заботиться о домашних животных, брал на сенокос, за грибами, катал на лошади, которая была в хозяйстве (бесплатная иппотерапия). Учил вести домашнее хозяйство, готовить, печь пироги, шить. В августе 2020 года переехали в Сыктывкар, потому что в городе больше возможностей для развития особенных детей. В общем, сделал все, чтобы дочь могла сама себя обслуживать.

– Откуда вы узнали о программе, и как удалось трудоустроиться по СДУ? – спросила я Артема Ермолина.

– Я всегда интересовался, как помочь дочери, много читал о соцподдержках и прочем. В интернете нашел группу «Право на уход», в ней и нашел информацию о системе долговременного ухода. Первое, что я сделал, сходил в центр социального обслуживания населения Сыктывкара, написал заявление. Конечно, нас потом проверяли и сначала отложили мое заявление. Видимо, сомневались. А потом позвонили, сказали, что будут устраивать. Я прошел четырехдневное очное

обучение в Сыктывкарском медколледже (обязательное требование), где нас, как санитарок, учили ухаживать за больным. (На период обучения пришлось нанимать няню на весь день). Но я это, конечно, и так все знал, ведь уже много лет ухаживаю за дочерью. В неделю нам поставили по СДУ мало часов (Настя уже многое умеет) и в месяц платят около 15 тысяч рублей с вычетом налога.

Можно сказать, что нам повезло. Дело-то новое, мало кто знает об этом, и попасть в СДУ очень трудно, особенно с такими нарушениями, как у моей Насти. А нуждающихся в круглосуточном уходе людей в республике очень много.

Кстати

А как в других регионах?

В Марий Эл родственникам инвалидов платят за уход по 25 тысяч плюс соцпакет

На этом фоне особенно интересен опыт регионов, ставших участниками пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода.

Например, в республике Марий Эл, где СДУ внедрена в четырех муниципалитетах, в составе органов соцзащиты появилась служба сиделок. Стать сиделкой или помощником по уходу на платной основе может и родственник инвалида. При 40-часовой рабочей неделе ему положена зарплата в размере 25 000 рублей, полный соцпакет и оплачиваемый отпуск. Этот период включается в страховой стаж.

В соседней Кировской области, которая в пилотном проекте по СДУ с 2019 года, приняты на данное время на обслуживание по СДУ более трех тысяч человек. В Кирове налажено взаимодействие с медиками по выявлению нуждающихся в обслуживании, но и там большая очередь.

Получается, для большинства нуждающихся в постороннем уходе россиян сейчас такие услуги недоступны: в бюджете нет необходимых денег. Для того чтобы включить в систему бесплатного долговременного ухода всех, кому он необходим, требуется более 380 млрд рублей.

Екатерина МАКАРОВА.