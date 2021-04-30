Продажа квартиры – дело хлопотное, однако, оформив договор купли-продажи, прежний собственник зачастую забывает сообщить об отчуждении жилья в организации, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги.

Переоформление лицевого счета – это, конечно, забота нового собственника квартиры. Однако, чтобы Вам избежать претензии от поставщика газа, в случае, если новый собственник не переоформит свой лицевой счет и не будет платить за газ, лучше своевременно сообщить в ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» о продаже жилья. Иначе начисления по прежнему договору продолжатся, и Вы рискуете узнать об этом уже после списания с Ваших счетов денег по судебному приказу.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 июля 2008г. №549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» п. 21.е. абонент обязан уведомлять в 5-дневный срок в письменной форме поставщика газа о следующих фактах:

— изменение количества лиц, постоянно проживающих в жилом помещении, а также временное проживание граждан в жилом помещении больше месяца;

— изменение размера площади отапливаемых помещений;

— изменение вида потребления газа (на пищеприготовление, на отопление и т.д.)

Не обязательно лично приходить на прием в абонентский участок, для Вашего удобства будет достаточно направить уведомление поставщику газа по электронной почте, приложив копию договора купли-продажи и указав контактные данные.

Позаботьтесь о своевременном уведомлении ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», чтобы не тратить нервы и деньги впоследствии.

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