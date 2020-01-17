В ночь на 19 декабря минувшего года в селе Ижма загорелся 12-квартирный дом, где проживали 33 человека, в том числе 10 детей. От огня пострадала кровля, полностью выгорели две квартиры, остальные были залиты водой во время тушения.

Страшная ночь

– В три часа ночи мы с мужем проснулись от запаха дыма и шума внизу, – рассказывает мать троих детей Галина Вожегова, семья которой обитала на втором этаже. – Разбудили детей и выскочили на балкон. Хорошо, что под балконом у нас была лестница и cоседи помогли нам спуститься.

По словам Галины, квартира была в собственности родителей мужа. Другую жилплощадь администрация села погорельцам не предоставила: мол, резервного жилья нет. Пообещали помочь лишь с машиной для перевозки вещей.

– А что нам перевозить? Все же сгорело! Добрые люди дали кое-какие вещи, одежду. Квартира, мебель, бытовая техника – ничего не было застраховано. Муж недавно лишился работы, все его документы сгорели в огне, поэтому он даже не может встать на учет в центре занятости, – продолжает Галина Вожегова. – Как многодетная, я стою в очереди на получение субсидии для строительства. Участок нам выделили, но очередь движется медленно. А пока мы на свои деньги вынуждены снимать жилье.

Из огня да в полымя

Любовь Смолева тоже многодетная мать. Ее квартира считалась муниципальной, поэтому администрация, по закону, обязана была предоставить этой семье жилье. Но совсем крохотное.

– С нами еще проживают родители и брат. Я несколько лет стояла в жилищной очереди. И вот теперь, после пожара, очередь «ускорилась»: нам дали две убогие комнатушки. Условий никаких, да и соседи неблагополучные. Соседи ведут себя так, что уже несколько раз приходилось вызывать полицию. Стражи порядка сами же говорят, что пока не случилось беды, нам лучше отсюда съехать. А куда? Из очереди меня исключили, другого жилья, как утверждают в администрации, для нас не будет, – говорит Любовь Александровна. – Я временно не работаю, ухаживаю за больной матерью. Да и троих детей надо поднимать. Часть «материнского капитала» пришлось использовать на оплату детского садика. Как дальше будет, не знаю…

По словам погорельцев, они несколько раз ходили к местным чиновникам. Там им, конечно, сочувствуют, но реальной помощи нет. Ссылаются на безденежье. Правда, обещали выделить 15 тысяч рублей на ремонт. Но на что хватит этих денег? По мнению жильцов, дом лучше снести и построить заново.

– Люди встречали Новый год без кровли, с открытым потолком! Сейчас крышу кое-как подлатали, но вряд ли «эта заплатка» выдержит. Потолки оседают и могут рухнуть. На недавнем собрании в администрации нам сообщили, что если позволит бюджет, то кровлю отремонтируют в 2020-2022 годах. А остальной ремонт за собственный счет, – жалуются жильцы дома № 16 по ул. Семяшкина.

Экспертиза покажет?

По словам главы поселения «Ижма» Игоря Истомина, свободного маневренного жилфонда у местной администрации нет. Новое муниципальное жилье в Ижме не строится.

– В первом подъезде сгорели четыре квартиры, – рассказал «Трибуне» глава поселения. – Погорельцам будет оказана финансовая помощь (от сельского поселения – 5 тысяч, от района – 10 тысяч рублей). Двум семьям мы предоставили комнаты в общежитии, Вожеговым помогли найти съемное жилье. В других подъездах восемь квартир удалось сохранить, там живут люди. Сразу же после пожара восстановлена подача электричества, произведена часть ремонтных работ. Сейчас решается вопрос о проведении экспертизы на счет аварийности этого дома.

Екатерина МАКАРОВА.