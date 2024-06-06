Филя и Марик (Блиц о 7 июня)

На лосеферме в Печоро-Илычском заповеднике появилось два новых «постояльца».

У лосихи Маши родился малыш, которого назвали Мариком, а лосиха Фенька родила Филиппа. «Пока мал – побудет Филей», – шутят работники фермы. Теперь в Якше шестеро лосят. И ожидается дальнейшее пополнение лосиного детского сада. Посетить лосят можно будет через две недели после окончания отела, когда они достаточно окрепнут и привыкнут к людям.

Вместо генерала – полковник

Начальником управления ФСБ по Коми назначен полковник Игорь Архипов.

До этого он работал в Курганской области, Ханты-Мансийском округе и Тюменской области. Генерал-майор Владимир Щуровский, возглавлявший УФСБ по Коми с апреля 2019 года, направлен для дальнейшего прохождения службы в Москву. Известно, что Игорь Архипов служит в органах безопасности с 1995 года. До назначения в Коми работал первым заместителем начальника РУФСБ по Тюменской области.

Когда отдавать будем?

Минфин республики заключил новое соглашение с федеральным ведомством.

На начало 2024 года государственный долг Коми составлял 30,4 млрд рублей. За пять месяцев его размер то увеличивался (до 31,4 млрд в январе), то уменьшался (до 31,1 млрд в апреле). В мае республика заключила еще одно соглашение с Минфином РФ, по которому получила кредит в размере 100,9 млн рублей. Согласно отчету министерства финансов Коми, соглашение действует до конца 2039 года. Общая сумма госдолга республики на начало лета – 31 млрд 229 млн рублей.

В ФАПе не было лекарств

Работники прокуратуры не нашли даже аскорбиновую кислоту.

Прокурор Удорского района обратился в Арбитражный суд Коми с заявлением о привлечении и.о. главного врача Удорской ЦРБ к административной ответственности. Основанием послужила проверка ФАПа села Глотово на предмет того, как он обеспечен минимальным ассортиментом лекарственных средств, необходимых для оказания медицинской помощи. Перечень таких препаратов утвержден правительством России. Рассмотрев материал проверки, суд пришел к выводу о наличии в действиях главного врача состава административного правонарушения и назначил ей штраф в размере трех тысяч рублей.

Растут людские потери

В ходе спецоперации продолжают гибнуть наши земляки.

16 мая погиб Сергей Нестеров из села Маджа Корткеросского района. А 3 июня стало известно о гибели при исполнении воинского долга Альберта Уляшева, уроженца с. Койгородок, и рядового Владимира Сю-тя-не из Сыктывкара.

Наши предки – на «дереве»

Через архивы можно проследить свою родословную вплоть до 1780 года.

Информацию для составления своего генеалогического древа можно получить, отправив запрос в национальный и муниципальные архивы республики. Сделать это можно лично в столе справок или по почте. Поиск генеалогической информации проводится по метрическим книгам, исповедальным ведомостям, по семейным спискам, по хозяйственным книгам. Самые ранние документы, которые находятся на хранении в архивах Коми, датируются 1780-1790 годами. Если человек работает в читальном зале архива самостоятельно, запрашиваемая услуга по поиску указанной информации бесплатная.

В отель – по удостоверению

Россиянам хотят разрешить заселяться в гостиницы по водительским удостоверениям.

В феврале Минэкономразвития РФ выступило с инициативой разрешить заселять в гостиницы по военному билету или водительским правам. Проект соответствующего постановления кабмина разместили на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает РИА Новости. На «стыковку информационных баз» уйдет год, то есть новая норма начнет действовать с середины 2025 года.

Фальшивые поселенцы

31-летняя предприимчивая южанка купила квартиру в Воркуте и прописала там 12 человек.

Афера была раскрыта участковым в ходе проверки жилого сектора. Установлено, что женщина дистанционно приобрела квартиру в поселке Воргашор и в течение двух недель прописала в ней 12 земляков. Все зарегистрированные «поселенцы» никогда не посещали заполярный город. Среди них – дети и женщины, претендующие на получение повышенных социальных выплат с учетом северного коэффициента. Возбуждено уголовное дело. Напомним, в апреле аналогичные «резиновые квартиры» были выявлены в Инте.

Мошенники не дремлют

За неделю жители Коми перевели им более 29 млн рублей.

Всего в дежурные части органов внутренних дел региона поступило 43 сообщения по фактам мошенничества. Три сыктывкарца в общей сложности перевели аферистам, которые представлялись «представителями банка», «силовиками» и «сотрудниками финансового учреждения», более 4,5 млн рублей. А вот 51-летняя преподаватель ухтинского вуза поверила в блокировку ее сим-карты и перевела 280 тыс. рублей. Под предлогом продления договора с сотовым оператором мошенники убедили женщину оформить кредит, а денежные средства перевести на указанный номер виртуальной карты. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество».

Скончался экс-депутат

2 июня на 89-м году умер Почетный гражданин Ухты и Почетный гражданин Республики Коми Евгений Алексеев, бывший депутат 7-го созыва Верховного Совета СССР.

В 1970-е годы он возглавлял сначала Микуньский, затем Вуктыльский Советы депутатов. Будучи первым зам. председателя Ухтинского горисполкома, внес огромный вклад в развитие Ухты. С 1990 по 2017 гг. руководил ухтинским «Горзеленхозом». Ветеран труда был награжден многочисленными наградами и званиями: «Орден Ленина», «Орден Мужества», «Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР».