Анатолий Васильевич Рычков живет в Троицко-Печорске. Ему 94 года, но, несмотря на возраст, он помнит даты боев, в которых участвовал, имена своих командиров и однополчан.

– Мне было 15 лет, когда началась война, я только окончил 7 классов, – рассказывает Анатолий Васильевич. – Мой старший брат оказался на фронте с первых дней, он был старшим техником авиаэскадрильи. Второй брат Александр воевал в танковых войсках. Третий брат Николай закончил Череповецкое пехотное училище. Был командиром взвода. Воевал на Ленинградском фронте, там и пропал без вести…

А младшего сына Анатолия родители отправили в Сыктывкар – учиться в техникуме. Но проучился он недолго. Как и многие мальчишки, мечтал отправиться на фронт.

– Услышав о моих планах пойти воевать, мать стала искать ремень. Я – наутек. Зато отец поговорил со мной по душам: мол, кто тебя возьмет на передовую в 15 лет? Пошли со мною лучше на охоту. Больше пользы будет фронту. И действительно – вернулись с богатой добычей. Пушнину и дичь сдали в заготконтору.

Грамотных людей в селе было мало. Как раз парнишку-счетовода призвали в армию, и меня поставили на его место. А в 1943-м пришла повестка и мне. Заплакала, запричитала мама: последнего на войну забирают, а ему еще и восемнадцати не исполнилось…

«Жить будешь, солдат»

Анатолий Рочев попал в запасной стрелковый полк в Архангельске. Полк занимался приемом грузов по ленд-лизу. По этой программе Америка поставляла союзникам боеприпасы, технику, продовольствие. Разгрузка велась круглосуточно, зачастую под бомбежками. Было много погибших и искалеченных. А в апреле 1944 года полк, в котором служил красноармеец Рычков, был направлен на передовую.

Воевал Анатолий на Первом Прибалтийском фронте. Ему долго везло: за три месяца боев ни царапины не получил. Но 27 июля при взятии Шауляя Рычков был тяжело ранен.

– Я выскочил из окопа и побежал вперед, стреляя в немцев. И вдруг сзади разорвалась мина. За мною ребята бежали – им ничего, а меня сильно зацепило. Я упал и потерял сознание. Как потом узнал, меня товарищи не бросили на поле боя. Очнулся в кузове машины. Сестричка утешает: «В госпиталь едем. Жить будешь, солдат»…

Лечился четыре месяца. В декабре 1944-го вернулся домой на костылях. Был признан инвалидом второй группы. Потом хирург дала мне третью группу инвалидности: надо же было как-то жить. Пенсия по инвалидности тогда была копеечная, а вторая группа – не рабочая.

После войны

25 лет Рычков отработал в гидрометслужбе Республики Коми. Начинал в родном селе Кажим наблюдателем, затем стал начальником гидрометеостанции. А потом у него началась кочевая жизнь. В поселке Хальмер-Ю на метеостанции встретил свою спутницу жизни – Надежду, с которой они прожили 51 год, воспитали хороших детей.

Жизнь этой пары была светлой. Супруги успешно трудились в поселке Мутный Материк и Усть-Щугоре, а в 1966 году обосновались в Троицко-Печорске. Символично то, что проживает всеми уважаемый ветеран на улице Победы.

Ошибочка вышла?

Анатолий Васильевич получает пенсию по третьей группе инвалидности. Это при том, что государство, которое он защищал, еще 12 января 1995 года внесло в Закон «О ветеранах» существенную поправку: «Инвалидами войны являются лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества». Для таких ветеранов пенсия формируется из начисления по инвалидности. И при этом учитывается коэффициент, установленный относительно группы. По третьей группе инвалидности он составлял 150 процентов. По второй – 200. А с 2020 года этот коэффициент увеличился у третьей группы до 175%. У второй группы – до 250%.

Надо отметить, что по поводу присвоения второй группы А. Рычков обращался по инстанциям. Больше, говорит, не пойдет, обойдется…

У нас в районе осталось всего два ветерана Великой Отечественной. В праздники наши чиновники говорят в их адрес теплые слова, на День Победы вручают подарки. Так почему же в будние дни ветеран и его проблемы остаются забытыми? Почему бы слугам народа из Пенсионного фонда и министерств социальной защиты и здравоохранения не исправить ошибку? Может, им надо просто сходить к нему на улицу Победы, 20? Он будет рад…

Светлана СЕКРЕТАРЕВА,

заместитель председателя Троицко-Печорского

районного совета ветеранов.