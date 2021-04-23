Главное – не упасть! Евгений Борисов был самым успешным градоначальником за всю историю Сыктывкара

26 апреля бывшему мэру столицы Коми, экс-председателю Госсовета РК Евгению Борисову исполнится 80 лет.

С именем этого человека связано немало ярких страниц в жизни республики. Он был одним из первостроителей ЛПК, участвовал в становлении жилищно-коммунального хозяйства региона, возглавлял городскую администрацию в сложные времена рыночных реформ. По оценке многих ветеранов, Борисов считается самым успешным мэром за всю историю столицы Коми. Недаром же этого крепкого хозяйственника-тяжеловеса называли «сыктывкарским Лужковым».

Он из того поколения «детей войны», которые хлебнули горя и лишений, прошли через многие испытания и всего в жизни добились собственным трудом.

Вместо игрушек гильзы от патронов

Весной 1941-го, когда у них появился долгожданный сын, Николай Иванович и Елена Григорьевна Борисовы были очень счастливы. Голубоглазый сынишка радовал их каждый день, но уже через два месяца началась Великая Отечественная.

Отец семейства сразу вступил в народное ополчение и попал в самое пекло войны. Лишь спустя многие годы Евгений сумел разыскать место гибели отца…

Когда немцы пришли на Смоленщину, мама, Елена Григорьевна, взяв сына и дочь, ушла в лес, к партизанам. Голубоглазый Женя был любимцем отряда. Бойцы как могли оберегали любознательного мальчонку и даже баловали его «игрушками» – гильзами от патронов.

А когда семья вернулась домой, то вместо родного очага увидела огромную воронку. Из шпал и куска брезента мать соорудила подобие жилища, а от голода их спасали чудом уцелевшая коза да маленькая речушка, где они ловили рыбу. И эти первые картинки детства маленький Женя запомнил навсегда.

От судьбы не уйдешь

В 1951 году его отчима отправили на работу в Коми. Так семья оказалась в Печорском районе, на станции Сыня. Школы там не было, и мальчику пришлось учиться в школе-интернате в Печоре.

Закончив школу, Евгений устроился в местное отделение совхоза. Потом, заработав на учебу денег, поступил в Уральский политехнический институт.

В институте Борисов был на хорошем счету и на выпускном распределении ему предложили место инженера на уральском заводе «Урал-электромонтаж». Но к тому времени Евгений женился, а молодая семья мечтала о своей квартире, которую завод не мог предоставить. Зато Коми совнархоз прислал в институт заявку с обещанием предоставить жилье молодому специалисту. И в итоге новоиспеченный инженер-механик вместе с супругой Людмилой отправились в Сыктывкар.

Гигант на Вычегде

– Мне посчастливилось участвовать в закладке первого фундамента главного корпуса Сыктывкарского лесопромышленного комплекса, – рассказывает Евгений Николаевич. – Такое не забывается.

С особой теплотой он вспоминает и легендарного директора ЛПК Николая Николаевича Балина, которого считает своим учителем.

…Рос гигант, а вместе с ним и Борисов: инженер, старший инженер, начальник цеха, заместитель главного энергетика, а потом и главный. И это в 27 лет!

А в 32 года он стал уже заместителем директора огромного комбината, гиганта бумажной промышленности. Молодому, талантливому, пышущему здоровьем руководителю многие завидовали. Но однажды на ЛПК произошло крупное ЧП. В цехе, где при отбелке целлюлозы использовали хлор, вспыхнул пожар. Чтобы приступить к тушению, цех нужно было обесточить. Рискуя жизнью, Борисов сам выполнил эту задачу. Но буквально за считанные минуты он наглотался едкого хлора. После этого врачи посоветовали ему сменить работу.

Революция в ЖКХ

Вот тогда в Совете министров Коми АССР Евгению Николаевичу и предложили: мол, вытаскивай коммунальную отрасль из глубокой спячки!

– Вот представьте, как это было, если в то время почти на каждом предприятии имелась своя котельная. А мы начали строить центральные котельные на жидком и газовом топливе, ликвидируя нерентабельные, – вспоминает Евгений Борисов. – И буквально в течение пяти-семи лет произвели революцию в коммунальном хозяйстве.

Этой отрасли Евгений Николаевич отдал 22 года. По большому счету, в то время в Коми и была создана вся система тепло- и водоснабжения, проложены коммуникации, которыми мы пользуемся до сих пор.

«Расстрельная» должность

В августе 1997 года глава республики Юрий Спиридонов неожиданно пригласил Борисова к себе в кабинет, чтобы «сосватать» его на пост мэра.

«А если я откажусь?» – спросил Борисов, понимая, что это – вряд ли. Раз уж «Папа» (так называли Спиридонова) что-то решил, переубедить его было трудно.

Поводов для радости у Борисова не было. Ведь в конце 90-х Сыктывкар считался очень «тяжелым» городом, а должность градоначальника – «расстрельной». За годы рыночных реформ в столице Коми закрылись заводы и фабрики, загнулся строительный комплекс. Сыктывкар превратился в город бюджетников. Им надо было платить зарплату, а финансовые источники оскудели.

Мэрию потрясли тогда и первые коррупционные скандалы. А главное, столица республики была еще и центром бурной политической жизни региона: митинги, пикеты, забастовки.

Но, наверное, именно поэтому «Папа» и выбрал Евгения Борисова – человека энергичного, но лишенного политических амбиций.

– Время митингов прошло, – сказал тогда Юрий Алексеевич. — Сегодня градоначальник должен быть не политиком, а хозяйственником. И в первую очередь, специалистом в сфере ЖКХ.

Так началась «пятилетка Борисова».

Новый порядок

Свежеиспеченный мэр начал с элементарного: стал чинить дороги, наводить порядок во дворах, чистить улицы, наладил наконец вывоз мусора. Все эти проблемы, конечно, существуют и сегодня, но тогда, в 90-е, сфера благоустройства была донельзя запущена — город в то время походил на огромную помойку. Борисов сразу же объявил: Сыктывкар должен стать самым чистым городом республики!

– А еще необходим грамотный режим экономии и строгий контроль за использованием электрической и тепловой энергии. Город часто платит за нагревание земли и воздуха, бюджет оплачивает потерянный при транспортировке товар, – сказал на одной из первых планерок Е. Борисов. – Поэтому мы создаем структуру, специалисты которой будут заниматься социальными учреждениями, утеплением зданий, установкой счетчиков расхода воды…

– С первых дней своей работы Евгений Николаевич взялся за наведение порядка в городе, – рассказывает его бывший заместитель Анатолий Чуткин. – Мы приводили в порядок сети, асфальтировали дороги, полным ходом шла реконструкция водозаборных сооружений. То, что мы сегодня можем воду пить прямо из крана, его большая заслуга.

При Борисове появились новые скверы, места отдыха и многочисленные памятники: воинам-«афганцам», народному учителю А. Католикову, Герою России А. Алексееву, монумент жертвам политических репрессий и т. д. Была произведена реконструкция центрального стадиона (там появились искусственный лед и искусственное покрытие поля), введен в эксплуатацию спортивно-зрелищный комплекс в микрорайоне ЛДК.

С именем Борисова связывают начало строительного бума в столице Коми. Причем действовал он с хозяйским размахом – от Стефановского собора до нового здания Женской гимназии при Главе РК. От реконструкции водопроводных сооружений до многочисленных крытых рынков («Калевала», «Орбита», «Торжок», «Кируль»). Кстати, благодаря Борисову началась эпопея по сносу ветхого жилья. Так, были ликвидированы десятки бараков, а их жильцы переселены в благоустроенные квартиры.

В общем, «пятилетка Борисова» оказалась весьма плодотворной. И горожане это оценили. В 1999 году Евгений Николаевич стал депутатом Госсовета РК. Причем баллотировался по самому «проблемному» округу — Лесозаводскому.

В январе 2002 года Борисов был избран председателем Государственного Совета Коми. Правда, его карьера на этом поприще длилась недолго. Человек дела, он был далек от интриг и политических игр…

«Железное правило»

…Однажды я спросила Евгения Николаевича: есть ли у него какое-нибудь «железное правило», которым он всегда руководствуется?

– Никогда не забуду слова матери: «На веку, сынок, как на долгой ниве, главное – не споткнуться и не упасть, устоять на ногах и при этом остаться человеком», – ответил Борисов. – Я всегда следовал этому. Об этом твержу и своим детям и внукам.

– Евгений Николаевич – профессионал высочайшего класса, прекрасный товарищ, настоящий друг, отзывчивый человек. Когда он ушел на пенсию, не стал сидеть сложа руки. Помогал всем, кто к нему обращался, особенно бывшим коллегам по работе, – сказал мне экс-министр архитектуры, строительства, коммунального хозяйства и энергетики Коми Вячеслав Бибиков.

– С Евгением Николаевичем нас связывает давнишняя дружба. Она с годами только крепнет. Борисов – настоящий друг, отзывчивый и порядочный человек. С такими, как он, можно идти в разведку, – считает Владимир Косов, заместитель председателя Госсовета РК.

Любовь ВОРОБЕЙ.

НАША СПРАВКА

Борисов Евгений Николаевич. Родился 26 апреля 1941 г. в Смоленской области. В 1964-73 гг. – инженер, начальник цеха связи, главный энергетик Сыктывкарского ЛПК. В 1973-75 гг. – заместитель директора ЛПК.

В 1975-88 гг. – первый зам. министра ЖКХ Коми АССР. В конце 80-х – начале 90-х – заведующий отделом жилкомхоза Совмина Коми АССР. В 1990-97 гг. – генеральный директор ПО «Жилкомхоз». В 1997-2002 гг. – мэр Сыктывкара. В 2002 г. избран председателем Госсовета РК. Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР. Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Почетный гражданин г. Сыктывкара.