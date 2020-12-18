В стране бурно обсуждается рост цен на продукты первой необходимости. Президент России призвал не допустить их необоснованного роста. Премьер страны поручил ФАС России проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты. Генпрокуратура объявила о начале проверки по всей стране. Но только ли цены на продукты стоит проверить?

В Ухте существует проблема с питьевой водой и водоотведением. Надо подчеркнуть, что питьевая вода и прием стоков являются одной из первых «необходимостей» для жизни и тарифы на них регулируются государством. Главным принципом (согласно законодательству в ценообразовании) является соответствие тарифов на питьевую воду и прием стоков экономически обоснованным расходам.

Так уж вышло, что в Ухте вода в 2 раза дороже, чем в Мурманске и Костроме. Но главный парадокс в другом: тариф на водоотведение в Ухте выше на 3 рубля, чем на воду. Такого нет в других городах и весях в Коми, нет вообще в стране.

Мэр не принял мер

Четыре года тому назад мы обращались с вопросом обоснованности тарифов МУП «Ухтаводоканал» в ФАС России, но поддержки с его стороны не нашли. 13 июля этого года состоялась встреча общественников КСУ города с мэром М. Османовым и директором «Ухтаводоканала» Т. Филипповой, на которой и обсуждался вопрос «ухтинского перекоса» тарифов. Но никаких мер принято не было.

Можно предполагать, что социальная заинтересованность в действиях мэра и «водяной» города отсутствует напрочь. Тем не менее, приказом Коми УФАС России еще в 2008 году «Ухтаводоканал» признан местным монополистом. Как говорится, антимонопольщикам и карты в руки по решению вопроса с перекосом цен.

Бумажная карусель

Как защищаются в Коми права граждан, показывает такой пример. Жители Инты обратились в Коми УФАС с заявлением о незаконных действиях платежного агента в лице ООО «Интаводоканал» в части сбора денежных средств от потребителей за поставленную питьевую воду. Было возбуждено дело по признакам части 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

В мае прошлого года рассмотрение дела было прекращено: якобы Коми УФАС России не уполномочен (в рамках своей компетенции) разрешать гражданско-правовые споры. Впоследствии на основании прокурорской проверки интинский отдел МВД Коми возбудил уголовное дело по части 2 статьи 195 Уголовного кодекса РФ.

Подобная «карусель» организована была антимонопольщиками при рассмотрении дела А29-10928/2019 в трех инстанциях арбитражных судов. Суды второй и третьей инстанций обязали рассмотреть поступившее заявление, было возбуждено дело, рассмотрение которого продолжается в течение почти двух лет.

Система «ниппель» в действии

Почему же не решаются вопросы, предусмотренные законодательством? Ларчик открывается просто. Согласно требованиям законодательства о ценообразовании, «Ухтаводоканал» обязан подать заявку на необходимую валовую выручку, соответствующую экономически обоснованным расходам на регулируемый период. МинЖКХ Коми рассматривает заявки и дает добро, после чего издается приказ министерства, который является региональным правовым актом и подлежит неуклонному исполнению всеми участниками водоснабжения и водоотведения.

Приказом МинЖКХ еще в 2018 году утвержден персональный состав правления в лице чиновников, представителя общественности и (к нашему удивлению!) руководителя регионального УФАС. В результате получается «система ниппель»: дуем в одну сторону — сами утверждаем и сами же надзираем за исполнением законодательства. Это дает основания считать, что защищать интересы ухтинских потребителей воды просто некому.

Сегодня, когда даже президент России возбудился по поводу необоснованного роста цен на продукты первой необходимости, не настало ли время проверить цены на водопотребление и водоотведение в Ухте? Если антимонопольное ведомство не способно решить вопрос, может, это сделает прокуратура?

Владимир ИВАНОВ,

Анатолий ПОЛЬКИН.