– Мы хотели поговорить с простыми людьми, увидеть своими глазами, как сегодня живут люди на освобожденных территориях Донбасса и Луганщины, – рассказал вице-спикер Госсовета Коми Сергей Артеев на пресс-конференции, состоявшейся по итогам поездки.

По словам депутата, к поездке делегация из Коми готовилась почти месяц. До Ростова добирались на поезде, далее через пограничный переход – на машинах. К вечеру 23 мая были уже в Луганске. «Мы ехали за свой счет, взяв отпуск, – подчеркнул Сергей Артеев. – Наша миссия – гуманитарная. Основной задачей было разобраться в том информационном потоке, который идет из разных источников, и определить этапы взаимной интеграции. Мы рады, что были приняты на самом высоком уровне. У нас сложилось полное представление о том, какую помощь мы можем оказать».

Первое, что удивило в поездке, это манера езды. «Движение имело специфический характер: впереди бронированный автомобиль, позади две наши машины. Все едут с определенным скоростным режимом. Понятно, что делается это в интересах безопасности, поэтому мы быстро привыкли… Нам повезло, что в Луганске работал наш земляк – репортер «Известий» Алексей Полторанин, который помог нам сориентироваться», – рассказал С. Артеев.

На родине Даля

– Практически вся программа нашего пребывания была связана с посещением социальных объектов и решением гуманитарных вопросов, – продолжила рассказ вице-спикер Валентина Жиделева. – Мы остановились на базе Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Хочу подчеркнуть, что Луганск – истинно российский регион, сам Владимир Иванович Даль родился здесь, он луганский казак.

Главное, что, по словам В. Жиделевой, получили наши депутаты от поездки в Луганск – это впечатления от общения с людьми. 24 мая по всей ЛНР были «последние звонки» для всех классов, кроме выпускных. «Мы встретились с учениками 2 класса учебно-воспитательного центра «Новое поколение», с которыми подружились и продолжаем общаться.

Еще один участник пресс-конференции – депутат Руслан Магомедов – рассказал по видеосвязи из Воркуты о тронувшем его сердце мальчике Макаре, который «по звукам научился понимать, кто стреляет, чьи самолеты летят». Он, как и многие его одноклассники, мечтает стать летчиком.

Работать вместе

– Чем вы могли бы быть полезны в Луганске как законодатели? – спросил участников поездки корреспондент «Трибуны».

В. Жиделева: «Мы были приняты там как депутаты регионального парламента. У нас была встреча с главой ЛНР Леонидом Пасечником, несколько рабочих совещаний с министром образования и министром труда и соцполитики ЛНР, ректором университета Виктором Рябичевым. По ряду вопросов мы выступили в роли экспертов. Например, предложили варианты аттестации школьников. ЛНР работает по школьным программам России, но сегодня ведь к ней дополнительно присоединены 15 территорий, на которых действовало украинское законодательство и дети учились по учебникам на украинском языке. Сразу же возникло понимание, что необходимо будет принять ряд нормативных актов, чтобы позволить выезжать в луганские школы российским студентам в качестве кураторов и стажеров и засчитывать это как практику».

С. Артеев: «Донбасс и Луганск – промышленно развитые регионы. Люди, живущие там, прикладывают сегодня неимоверные усилия для того, чтобы как можно скорее наладить мирную жизнь. Задача – встроить эти территории в правовое поле российского законодательства. Опыт регионов, в том числе нашей двуязычной национальной республики, имеющий огромный массив законодательного регулирования, может быть полезен, позволит синхронизировать законодательство».

Р. Магомедов: «26 мая Пасечник поздравлял предпринимателей с их профессиональным праздником и приглашал российский бизнес приезжать работать в ЛНР. Он дает налоговые льготы, обещает открыть свободные экономические зоны. А я, со своей стороны, призываю наших предпринимателей помочь в сборе гуманитарной помощи для ЛНР и ДНР. Очень нужны стройматериалы, продукты длительного хранения…»

В. Жиделева: «Я обещала ректору университета, что не буду агитировать молодежь уезжать из Луганска в наши вузы. Потому что они нужны там, чтобы поднимать республику. Но, пользуясь случаем, пригласила студентов ЛНР в Сыктывкар на наше Универвидение. Им это очень важно: дружить с регионами России. То, чего им не позволяли долгие годы».

Лиля ВОВК.