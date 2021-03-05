Ижемцы проводили зиму, устроив митинг на сельской площади

В последний день февраля около полусотни ижемцев собрались в райцентре на площади перед Домом культуры. В резолюции митинга его участники выразили недоверие депутатам Госдумы России Ивану Медведеву и Ольге Савастьяновой, которые, по мнению сельчан, не оправдали доверие уже тем, что поддержали пенсионную реформу.



Наряду с экономическими требованиями у митингующих есть и «персональное» – к губернатору: прекратить планомерное избавление от местных кадров в правительстве региона. В частности, митингующие выразили недовольство недавними отставками главы Минприроды Романа Полшведкина и министра финансов Галины Рубцовой.

Были высказаны претензии и к правительству Коми. По мнению собравшихся, руководству республики следует предусмотреть возмещение выпадающих доходов предпринимателям, заготавливающим дрова для сельчан, рассмотреть возможность официальной продажи угля населению для отопления, а также решить проблему восстановления работы муниципальных предприятий по заготовке дров (райтоп).

На митинге была также затронута и проблема коммунальных платежей. Многие жители глубинки получают умопомрачительные счета, причем получить ответы на возникающие вопросы к энергетикам на местном уровне невозможно.

«Гранитный аргумент»

Организатором митинга был депутат Госсовета РК Николай Братенков. На вопрос корреспондента ухтинской телепрограммы «День», ожидает ли депутат судебных разбирательств, он ответил, что власть просто берет всех на испуг.

«Мы организовали в сентябре неразрешенный митинг в Ижме, в гайд-парке, предварительно изучив закон РК № 91. Он разрешает без уведомления, а лишь просто извещением администрации района провести митинг до 100 человек. На нас подали в суд. Мы суд в Ижме выиграли. Полиция подала апелляцию в Верховный Суд РК. Мы и там выиграли. Поэтому у нас есть «гранитный аргумент», что в гайд-парках, которые есть в любом населенном пункте, митинг проводить можно», – заявил Н. Братенков.

Кто тут без маски?

Буквально сразу же организатор митинга получил извещение-повестку за подписью руководителя местной полиции майора Филиппова. Депутату предписывалось срочно явиться для составления протокола о нарушении указа главы РК № 16 «О введении режима повышенной готовности». По всей вероятности, Н. Братенкову грозит штраф.

Лидер региональной ячейки коммунистов, депутат Госсовета Олег Михайлов считает это проявлением двойных стандартов. В республике проводится бесчисленное количество мероприятий, где собираются большие массы людей, однако организаторов в полицию не таскают и штрафами их не награждают, а в данном случае почему-то сделано исключение.

Олег Михайлов отметил, что и сам Владимир Уйба участвует во многих мероприятиях, причем без маски. Депутат заявил, что обратился к руководству МВД Коми с требованием привлечь к ответственности В. Уйбу за нарушение своего же указа. О результатах руководитель фракции в Госсовете пообещал сообщить.

Анатолий ПОЛЬКИН.