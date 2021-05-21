Депутат Госсовета Коми намерен защитить свою деловую репутацию.
Лидер фракции КПРФ подал иск к телеканалу о защите чести и достоинства из-за сюжета «Юргана», в котором его коллега по депутатскому корпусу Виктор Бетехтин заявил, будто Михайлов «не был ни на одном рабочем заседании бюджетного комитета». По мнению Бетехтина, «коммунист устраивает «хайпожорство», когда говорит, что нужно менять республику, но при этом ничего не делает».
В своем иске в Сыктывкарский горсуд Михайлов указал, что был на 12 из 18 рабочих заседаний по бюджету. «Юрган», по мнению Михайлова, должен не только опровергнуть спорные сведения в эфире, но и дать две минуты эфира, чтобы воспользоваться правом на ответ. Предварительное судебное заседание назначено на 2 июня.
Коммунист Олег Михайлов судится с «Юрганом»
Депутат Госсовета Коми намерен защитить свою деловую репутацию.