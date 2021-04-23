В прошлом выпуске «Трибуна» рассказала о скандальной ситуации в Сыктывкаре в связи с передачей полномочий по вопросам землепользования, застройки и градостроительного проектирования от Совета депутатов столицы чиновникам.

Причем народные избранники были поставлены перед фактом: их обязали утвердить весьма спорные поправки в Устав города, поскольку так еще в декабре прошлого года решили республиканские парламентарии с подачи администрации главы Коми.

Общественные слушания по столь важным для горожан вопросам были проведены 16 апреля, дабы соблюсти некие формальности. Они представляли интерес лишь в плане того, насколько далеко может продвинуться процесс по отбору полномочий у народных избранников и не приведет ли это к росту коррупции.

В угоду коммерсантам

Слушания вел заместитель главы администрации Сыктывкара Владислав Матвеев. Он упор сделал на то, что хоть и отбирают полномочия у депутатов, но практически ничего не поменяется. Мол, есть генеральный план застройки, а это «наше все», в него ничего вносить нельзя без позволения депутатов и без проведения общественных слушаний.

Но здесь не все так однозначно. Мы знаем, что благодаря губительной точечной застройке за последние четверть века были уничтожены многие зеленые зоны и скверы. И во всем этом

безобразии непосредственное участие принимали чиновники и специально подобранные, а потому послушные депутаты Совета столицы. Поэтому ссылки В. Матвеева на генеральный план застройки ничего не значат. При желании всегда находились тысячи причин, чтобы его «подправить» в угоду коммерсантам.

Кстати, привычных уже автомобильных пробок между центром Сыктывкара и «Орбитой» не существовало бы вовсе, ведь по все тому же генеральному плану еще 30 лет назад с густонаселенным микрорайоном должна была связать улица Первомайская. Но широкая часть улицы обрывается сразу же за управлением МВД России по Сыктывкару и офисом Сбербанка. В этом примере вся суть работы чиновников, готовых растягивать до бесконечности решение важнейших для горожан вопросов.

Тенденция, однако

Урезание «сферы влияния» органов местного самоуправления в столице началось еще несколько лет назад. На республиканский уровень были переданы полномочия по электроснабжению и по регулированию рекламного рынка, который давал ощутимую прибавку в местную казну.

Хотя, как показало время, в последнем случае была густо замешана политика, поскольку республиканские чиновники, фактически разрушившие важный сегмент столичного бизнеса, хотели максимально усложнить выборные кампании для оппозиционных кандидатов во все уровни власти.

Депутат горсовета Николай Удоратин (фракция КПРФ) напомнил об ответственности народных избранников перед своими избирателями. Какой смысл во всей депутатской деятельности, если никак нельзя повлиять на решение актуальных вопросов. Более того, если депутаты большинством голосов вдруг отвергнут навязываемые сверху поправки к Уставу столицы, то вмешается прокуратура. Совершенно ненормальная ситуация. А что делать?

В качестве варианта столичные депутаты обсудили на слушаниях возможность официально обратиться к депутатам Госсовета Коми, чтобы они отменили свой закон. Но это из области фантастики. В республиканском парламенте и Совете столицы большинство мест занимают представители правящей партии, а их, похоже, нынешнее положение дел вполне устраивает.

Будем резать дальше?

Урезание полномочий муниципальных Советов по самым важным вопросам происходит на фоне вялотекущего реформирования всей системы местного самоуправления, которое должно завершиться к 2025 году. Более того, есть веские основания считать, что эти процессы взаимосвязаны.

К указанному сроку в Коми вместо нынешних городских округов появится новая форма местного самоуправления – муниципальные округа. Речь идет о северных городах, которые из-за своей малочисленности поменяют нынешний статус. У нас останется лишь один городской округ – Сыктывкар.

Что от таких малопонятных преобразований изменится в жизни северян? Судя по опыту прошлых лет, у нас любое реформирование оборачивается появлением новых проблем. С созданием городских округов были ликвидированы сельские Советы. К примеру, теперь жители тех же отдаленных сел Мутный Материк и Усть-Уса фактически считаются жителями Усинска, где сосредоточена вся власть над территорией.

В свое время ликвидировать Советы через создание городского округа пытались и в Сосногорском районе, но там народ возмутился. В Нижнем Одесе с лозунгами против ликвидации советской власти вышло около тысячи человек!

Совершенно непонятно, что делать с сельскими муниципальными образованиями, поскольку как вариант может рассматриваться их объединение опять же из-за их малочисленности. К примеру, сегодня в Койгородском районе официально проживает чуть больше семи тысяч человек, и нет надежды, что эта цифра в перспективе увеличится.

Авторы новой административной реформы ставят задачу сокращения на местах управленческого аппарата, что может обернуться вслед за «вымыванием» Советов из сельской глубинки еще и местных администраций.

Сергей МОРОХИН.