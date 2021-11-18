«Космическая угроза» (Блиц от 19 ноября)

В конце ноября жители трех районов Коми окажутся в зоне, куда могут упасть космические обломки.

25-26 ноября в связи с запуском с космодрома «Плесецк» ракет «Союз-2» в Удорском («Вашка»), Корткеросском и Княжпогостском («Железнодорожный») районах возможны падения отделяющихся частей ракет.

Молоко «убежало» с прилавков

На этой неделе в магазинах Коми неожиданно возник дефицит молочных товаров сыктывкарских производителей.

Как пояснили в Минсельхозе Коми, задержки поставок в торговые точки молока сыктывкарского ООО «Пригородный» и «Белой поляны» (столичный молокозавод) якобы связаны с возросшим потребительским спросом.

Ужасу не видно конца

В Коми продолжает бушевать пандемия. Только за одни сутки (по данным на 18 ноября) от коронавируса погибло 23 человека.

Прирост числа заболевших держится в районе рекордных отметок (около 400 в сутки). В антилидерах – Сыктывкар (105 новых случаев), Ухта (81), Усинск (32), Воркута (29) и Сосногорский район (28).

Грива – в «мировой паутине»

До 1 декабря текущего года еще в семи населенных пунктах республики появится мобильная связь и доступ к интернету.

Как сообщает Минцифры Коми, интернет и сотовая связь уже появились в койгородских селах и деревнях – Кузьеле, Зимовке и Гриве, а в начале декабря – в Большом Галово и Мошъюге (Ижемский район), Кересе и Уръеле (Корткеросский район).

Ижемцы сторговались?

Строительство мусорного полигона в селе Ижма продолжит московская фирма АО «Авиапромстрой», с которой районная администрация уже заключила контракт.

Строительство межпоселенческого полигона ТКО в Ижме началось в 2018 году, однако вскоре объект «заморозили». Подрядчики не соглашались на условия, заявленные на аукционе – их, видимо, не устраивала «цена вопроса». В 2022 году на достройку полигона выделено свыше 34 млн руб., а подряд достался москвичам.

Свидания – только в масках

Из-за пандемии в исправительных колониях ограничены длительные свидания заключенных с родственниками.

Руководство УФСИНа заявило, что свидания возобновят с 26 апреля 2022 года. Но только для тех родственников, у кого на руках – отрицательный результат ПЦР-теста, а также при наличии защитных масок и перчаток.

По тонкому льду

В Ижемском районе родители рисковали жизнью детей, переправляя их через полынью, сообщает «Комиинформ».

12 школьников из деревни Чаркабож обучаются в школе-интернате села Кипиево. Родители периодически забирают детей домой. Так было и в прошлые выходные. Родители пяти школьников, несмотря на то, что из-за теплой погоды работы по обустройству зимника только начаты, решили забрать детей и тем самым подвергли риску их безопасность.

Плюс полтора миллиарда

До конца года расходы бюджета Коми увеличатся на 1,5 млрд рублей.

Минфин Коми намерен вынести на декабрьскую сессию Госсовета РК вопрос о дополнительных расходах республиканского бюджета. К имеющимся 800 млн рублей поступили еще 250 млн от Федеральной налоговой службы. Таким образом, бюджет будет иметь еще более 1 млрд рублей. Средства, по словам и.о. министра финансов региона Александра Комлева, распределят на капремонт медучреждений, погашение кредиторской задолженности, поддержку отрасли «Образование», а также поддержку трех муниципалитетов по выплате заработной платы.

Грядет массовая облава

В Сыктывдинском районе готовят облаву на волков.

Когда вблизи поселка Новоипатово появились волки, местные мужики предложили устроить совместную охоту на хищников. «Есть информация, что волки появились в районе 8-й ветки и Новоипатово. Снег выпал, можно отследить, откуда они пришли и куда ушли. Больше информации – больше шансов их добыть. Не остаемся в стороне, думаем и работаем вместе», – говорится в обращении сыктывдинских охотников.

Когда отец – не молодец

Горе-папашу шестерых детей наказали за неуплату алиментов.

У 39-летнего неработающего жителя с. Керчомъя шестеро сыновей — старшему 17, младшему 7. На их содержание мужчина должен ежемесячно перечислять половину заработной платы и иного дохода. Но своими родительскими обязанностями должник пренебрегает: при сумме задолженности, превышающей 113 тыс. рублей, он лишь один раз за четыре месяца перечислил детям 9 тыс. рублей. Судебный пристав ОСП по Усть-Куломскому району составила в отношении должника протокол об административном правонарушении, а мировой суд назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ.

«СКТВКР» – лауреат!

Артистам, литераторам и музыкантам республики вручили премии правительства Коми.

Драматический и молодежный театры наградили за спектакль «СКТВКР», в основу которого легли монологи реальных людей, живущих в республике. Постановка была представлена на внеконкурсной программе знаменитой «Золотой маски».

Сумма премий правительства в этом году увеличилась. В области драматургии и сценического искусства, литературы и культуры ранее они вручались в размере 40 тыс. рублей каждая, теперь же – 250 тыс. рублей.

Печорцы спасли лебедя

По словам местных жителей, одинокая птица замерзала на дороге неподалеку от поселка Кожва. Татьяна Бортейчук с мужем отправились на место и забрали пернатого к себе.

У него шея висела, мы думали, что ему конец. Когда забирали, даже не сопротивлялся. Отогрелся лебедь через три часа, начал поднимать голову, есть и пить. Крылья расправляет. Мой папа сейчас специально для него готовит место, расспросил ветеринара, как за лебедем ухаживать, рассказала БНК Татьяна Бортейчук.

Птицу в доме будут держать до весны, а потом выпустят на волю.

Диета от COVID-19

Чтобы вылечиться – придерживайтесь средиземноморской диеты.

Так считает врач-терапевт Лариса Алексеева. В основе диеты — жирная рыба и морепродукты, свежие овощи, яйца, цельнозерновой хлеб и оливковое масло. «Диета концентрирует в себе все звенья, на которые нужно обратить внимание при COVID-19. Продукты, разжижающие кровь, витамин С, цинк, которые мешают размножению вируса», — цитируют медика URA.RU. Кроме того, можно добавить в рацион красную икру — до 20 г за прием пищи, так как в ней содержится витамин D, уменьшающий воспалительные реакции при цитокиновом шторме.